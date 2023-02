Sejm rozpoczął posiedzenie

Sejm we wtorek o godz. 10 rozpoczął posiedzenie; posłowie zajmą się m.in. projektem nowelizacji tzw. ustawy wiatrakowej, który liberalizuje tzw. zasadę 10H dotycząca minimalnej odległości wiatraka od zabudowań. W środę Sejm ma zająć się poprawkami wniesionymi przez Senat do noweli ustawy o SN.

Na początku trzydniowego posiedzenia posłowie uczcili chwilą ciszy pamięć zmarłego pod koniec stycznia wybitnego znawcy starożytności, byłego ministra kultury PRL, a w latach 1991-1997 posła I i II kadencji prof. Aleksandra Krawczuka oraz pamięć zmarłego niedawno byłego posła na Sejm VI kadencji Piotra Waśko.

Projekt nowelizacji ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych ma zliberalizować wprowadzoną w 2016 roku tzw. zasadę 10H dotyczącą minimalnej odległości wiatraka od zabudowań. Zmiana tej zasady jest jednym z 37 kamieni milowych, które Polska ma zrealizować, aby spełnić wymogi wynikające z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności do uruchomienia środków z Krajowego Planu Odbudowy.

Wniesiony do Sejmu w lipcu ub. roku rządowy projekt zakłada, że odległość turbin od zabudowań zamiast - jak obecnie - co najmniej 10-krotnonej wysokości wiatraka z łopatą w najwyższym położeniu będzie mogła wynosić co najmniej 500 m. O ostatecznej odległości ma decydować społeczność lokalna. Zasada dziesięciokrotności wysokości (10H) ma nadal obowiązywać w przypadku ustalania odległości instalacji wiatrowych od parków narodowych, jednak dla rezerwatów przyrody ma zostać wprowadzony wymóg odległości 500 m.

Sejmowe komisje energii, klimatu i aktywów oraz samorządu i polityki regionalnej przyjęły poprawkę do rządowego projektu, która zwiększa z 500 do 700 m minimalną odległość wiatraka, ale wyłącznie od budynków mieszkalnych. Poprawka została zgłoszona przez szefa komisji energii Marka Suskiego (PiS). Jednocześnie komisja całkowicie zniosła zakaz budowy budynków mieszkalnych w pobliżu istniejących turbin wiatrowych. Zgodnie z przyjętą poprawką nie będzie tutaj żadnych ograniczeń.

Sejm zajmie się też we wtorek projektem ustawy o Planie Strategicznym dla wspólnej polityki rolnej oraz sprawozdaniami komisji o projekcie zmian Kodeksu pracy i o projekcie ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Posłowie zajmą się też rządowym projektem nowelizacji o ochronie konkurencji i konsumentów, który ma dostosować prawo krajowe do unijnych wymogów zwiększenia skuteczności egzekwowania prawa przez organy ochrony konkurencji i konsumentów. W porządku obrad jest także rządowy projekt ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta, oraz rządowy projekt o świadczeniu pieniężnym przysługującym członkom rodzin funkcjonariuszy lub żołnierzy zawodowych, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą albo w czasie, gdy ratowali czyjeś życie, zdrowie lub mienie poza służbą.

We wtorek wieczorem posłowie mają rozpatrywać wnioski o uchylenie immunitetu Sławomirowi Nitrasowi, Magdalenie Filiks (oboje KO) oraz Joannie Scheuring-Wielgus (Lewica).

W środę Sejm ma zająć się senackimi poprawkami do noweli ustawy o Sądzie Najwyższym. W poniedziałek sejmowa komisja sprawiedliwości i praw człowieka negatywnie zaopiniowała 14 senackich poprawek przyjętych w zeszłym tygodniu przez Senat do tej noweli.

Senackie poprawki zakładają zniesienie Izby Odpowiedzialność Zawodowej SN i przeniesienie rozpatrywania spraw dyscyplinarnych - m.in. sędziów, prokuratorów, adwokatów, notariuszy i radców prawnych - do Izby Karnej SN. Zgodnie z tymi poprawkami, do Izby Karnej trafiłyby także sprawy immunitetowe sędziów i prokuratorów.