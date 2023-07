Sejm rozpoczął posiedzenie; zajmie się m.in. projekt uchwały w 80. rocznicę Rzezi Wołyńskiej

Sejm we wtorek, po godz. 10 rozpoczął trzydniowe posiedzenie; zajmie się m.in. poselskim projektem uchwały w 80. rocznicę Rzezi Wołyńskiej, projektem noweli Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz projektem o szczególnych rozwiązaniach dot. regulacji stanu prawnego niektórych dróg ogólnodostępnych.

Sejm zacznie obrady od przedstawionego przez prezydenta Andrzeja Dudę projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących regulacji stanu prawnego niektórych dróg ogólnodostępnych.

Projekt, który został skierowany przez prezydenta do Sejmu 15 maja ma na celu ułatwienie nabywania przez gminy własności nieruchomości pozostających w ich władaniu w dniu wejścia w życie ustawy, od co najmniej 20 lat i zajętych pod drogi, które nie zostały zaliczone do kategorii dróg publicznych, a są drogami ogólnodostępnymi, o utwardzonej powierzchni, po których odbywa się ruch pojazdów i pieszych, przeznaczone do korzystania przez nieokreśloną liczbę użytkowników, stanowiące uzupełnienie sieci dróg służących miejscowym potrzebom, funkcjonalnie zbliżone do dróg publicznych i połączone z drogami publicznymi.

Wiceszef Kancelarii Prezydenta Piotr Ćwik pytany w Studiu PAP o zapisy projektu wskazał, że "umożliwi on pozyskanie nowych środków zewnętrznych przez małe samorządy". "W mniejszych gminach i samorządach pozyskiwanie środków zewnętrznych powoduje, że te samorządy przechodzą pewne zmiany, które nawet można nazwać cywilizacyjnymi" - dodał.

Sejm zajmie się też projektami ustaw o ustanowieniu Narodowego Dnia Wspomnienia Gehenny Polskich Dzieci Wojny oraz o ustanowieniu Narodowego Dnia Dzieci Wojny. W połowie czerwca sejmowa Komisja Kultury i Środków Przekazu przyjęła przez aklamację projekt ustawy o ustanowieniu 10 września Narodowym Dniem Polskich Dzieci Wojny. Projekt ustawy to kompromis pomiędzy propozycjami PiS i Lewicy.

Projekt złożony do Sejmu w marcu 2023 r. przez posłów PiS zakładał, że Narodowy Dzień Wspomnienia Gehenny Polskich Dzieci Wojny będzie obchodzony 10 września. Natomiast zgodnie z projektem klubu Lewicy, który w Sejmie jest od dwóch lat, Narodowy Dzień Dzieci Wojny przypadałby na 8 maja, na dzień zakończenia II wojny światowej. I właśnie kwestia wyboru tej daty zaważyła na negatywnym stanowisku rządu, który uznał, że dwa ważne święta nie powinny być obchodzone w jednym terminie.

W debacie pojawiły się głosy sugerujące, by pozostawić datę 10 września, ale zmienić nazwę ustanawianego dnia na Narodowy Dzień Polskich Dzieci Wojny. Ostatecznie komisja, po wysłuchaniu przedstawicieli wnioskodawców obu projektów: z ramienia PiS Jacka Kurzępy, przewodniczącego parlamentarnego Zespołu ds. Wspierania Środowisk Dzieci Wojny oraz Moniki Falej z ramienia Lewicy, zgodziła się na wspólne rozpatrzenie projektów i sporządzenie wspólnego sprawozdania. Jednocześnie wiodącym projektem został ten złożony przez posłów PiS.

Posłowie mają rozpatrzeć też rządowy projekt ustawy o rewitalizacji rzeki Odry. Połączone sejmowe komisje Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa opowiedziały się za przyjęciem projektu specustawy odrzańskiej z ośmioma poprawkami doprecyzowującymi. Celem specustawy odrzańskiej, jak podał resort infrastruktury, jest poprawa warunków środowiskowych, w tym jakości wody w rzece, a także usprawnienie procesów inwestycyjnych m.in. w niezbędne oczyszczalnie ścieków. Projekt ma trzy zasadnicze komponenty: inwestycje, ułatwienia inwestycyjne i obszar kontrolno-sankcyjny.

We wtorek Sejm ma zająć się także poselskim projektem uchwały w 80. rocznicę Rzezi Wołyńskiej. W zeszły piątek sejmowa Komisja Kultury i Środków Przekazu przyjęła przez aklamację projekt uchwały upamiętniającej ofiary Rzezi Wołyńskiej w 80. rocznicę zbrodni.

Podczas komisji posłowie wprowadzili do projektu poprawki o charakterze redakcyjnym, merytorycznym i doprecyzowującym. Poseł Bartłomiej Wróblewski (PiS), który uzasadniał projekt wskazał, że podstawowym celem uchwały jest upamiętnienie i przypomnienie okrutnego ludobójstwa na Wołyniu, ale należy pamiętać przy tym o obecnej sytuacji międzynarodowej, aby Sejm mógł ją przyjąć przez aklamację. "W takich sytuacjach jedność parlamentu wydaje się, że jest bardzo, bardzo potrzebna" - podkreślił.

Ponadto Sejm zajmie się też rządowym projektem nowelizacji ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, który zakłada m.in. wydłużenie terminu ogłaszania kolejnego obwieszczenia refundacyjnego z dwóch do trzech miesięcy.

Pod koniec wtorkowych obrad zaplanowano głosowanie nad powołaniem członka Państwowej Komisji do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15.

W środę posłowie mają kontynuować pracę nad poselskim projektem nowelizacji ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy, który ma wzmocnić ochronę dzieci przed przemocą. Projekt noweli złożyli w maju w Sejmie posłowie Suwerennej Polski. Przepisy te przewidują m.in. obowiązek analiz najpoważniejszych przypadków przemocy, wdrożenie w różnych instytucjach standardów ochrony dzieci, wprowadzenie instytucji reprezentantów dzieci oraz kwestionariusza oceny ryzyka dla służb.

Sejm rozpatrzy też rządowy projekt noweli ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, który wprowadza w Polsce system kaucyjny. Zgodnie z projektowanymi przepisami, puste opakowania będzie można oddać do sklepu, aby odzyskać wcześniej zapłaconą kaucję. Duże sklepy, o powierzchni powyżej 200 metrów kwadratowych, będą w tym celu musiały odbierać puste opakowania, a pozostałe placówki handlowe (o mniejszej powierzchni) będą mogły przystąpić do systemu i odbierać opakowania objęte kaucją na zasadzie dobrowolności.

W czwartek, ostatniego dnia posiedzenia, posłowie mają zająć się m.in. rządowym projektem nowelizacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, rządowym projektem noweli ustawy o finansach publicznych oraz rządowym projektem noweli ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych.

W czwartek zaplanowano głosowania nad wcześniej rozpatrzonymi punktami.