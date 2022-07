Sejm rozpoczął posiedzenie, zajmie się m.in. projektem ustawy o dodatku węglowym

W środę po godz. 10 Sejm rozpoczął posiedzenie, w trakcie którego zajmie się m.in. projektem ustawy o dodatku węglowym w wysokości 3 tys. zł. Dodatek węglowy zastąpi ustawę o maksymalnej cenie węgla na poziomie 996,60 zł. Posłowie rozpatrzą też m.in. projekt o kredycie hipotecznym oraz nadzorze nad pośrednikami.

Sejm ma obradować łącznie przez cztery dni - trzy w tym tygodniu (od środy do piątku), a następnie - po dwutygodniowej przerwie - posiedzenie ma zostać dokończone w piątek, 5 sierpnia.

Na rozpoczynającym się w środę posiedzeniu izba zajmie się m.in. projektem ustawy o dodatku węglowym w wysokości 3 tys. zł. Dodatek węglowy zastąpi ustawę o maksymalnej cenie węgla na poziomie 996,60 zł.

Jak zapowiedziała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa, dodatek będzie wypłacany w wysokości 3 tys. zł na odbiorcę, na każde gospodarstwo domowe, które jest zarejestrowane w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków lub złożyło wniosek ze wskazaniem źródła ogrzewania opartego o węgiel. Minister zapewniła, że zaraz po wejściu w życie ustawy, chętni będą mogli składać wnioski o wypłatę dodatku węglowego do 30 listopada.

Posłowie będą również kontynuować prace nad rządowym projektem zmian w przepisach w celu przeciwdziałania przestępczości środowiskowej. Projekt zakłada m.in. zaostrzenie kar w Kodeksie karnym za nielegalny import odpadów niebezpiecznych, zaśmiecanie, podpalanie wysypisk i inne umyślne przestępstwa przeciwko środowisku.

Ponadto izba zajmie się projektem o kredycie hipotecznym oraz nadzorze nad pośrednikami. Regulacja przewiduje, że banki będą musiały zwrócić koszt zabezpieczenia, które pobierają od klientów do czasu dokonania wpisu hipoteki. W dołączonej do projektu Ocenie Skutków Regulacji wyliczono, że po wejściu w życie nowej regulacji banki stracą rocznie ok. 438 mln zł, czyli 4,8 mld zł w ciągu 10 lat. Taką samą kwotę zaoszczędzą gospodarstwa domowe.