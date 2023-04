Sejm rozpoczął posiedzenie; zajmie się m.in. projektem ustawy o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe

Sejm w środę, po godz. 11 rozpoczął posiedzenie; zajmie się m.in. projektem ustawy o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe oraz projektem dot. powołania komisji do spraw rosyjskich wpływów. Posłowie zajmą się też wnioskiem o odwołanie szefa MEiN i wysłuchają informacji szefa MSZ.

Trzydniowe posiedzenie rozpoczęło się od złożenia ślubowania poselskiego przez Iwonę Kurowską; zastąpi ona w ławach poselskich Marka Zagórskiego (PiS), który zrezygnował z pełnienia mandatu i objął funkcję prezesa Krajowej Grupy Spożywczej.

Następnie posłowie przeprowadzą pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe. Projekt zakłada wprowadzenie "bezpiecznego kredytu" z dopłatą państwa do rat oraz konta mieszkaniowego z dodatkową premią mieszkaniową z budżetu państwa. Projekt umożliwia też waloryzację dopłat do czynszów w ramach programu Mieszkanie na start.

Bezpieczny kredyt o stałej stopie z dopłatą państwa będzie mogła uzyskać osoba do 45. roku życia; jeśli kredyt udzielany jest obojgu osobom prowadzącym gospodarstwo domowe, warunek wieku będzie musiała spełnić przynajmniej jedna z nich. Kredyt może być udzielony tylko na pierwsze mieszkanie - osoby wchodzące w skład gospodarstwa domowego kredytobiorcy nie będą mogły mieć w dniu udzielenia kredytu ani w przeszłości mieszkania, domu ani spółdzielczego prawa do lokalu lub domu. Kwota "bezpiecznego kredytu" nie będzie mogła przekroczyć 500 tys. zł albo - jeśli kredytobiorca prowadzi gospodarstwo domowe wspólnie z małżonkiem lub ma co najmniej jedno dziecko - 600 tys. zł. Drugie czytanie projektu zaplanowano na czwartek.

Sejm rozpatrzy też cztery projekty ustaw dotyczące świadczeń dla sołtysów i zasad funkcjonowania samorządu gminnego. Dwa projekty - rządowy i posłów Solidarnej Polski - zakładają przyznanie sołtysom dodatku emerytalnego w wysokości 300 zł miesięcznie. Według projektu rządowego "świadczenie przyznaje w drodze decyzji i wypłaca prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego", w projekcie SP zapisano, że świadczenie, a także koszty jego obsługi są finansowane z budżetu państwa.

Rozpatrywany będzie także projekt PSL, który zakłada, że "sołtysom niezależnie od diet i zwrotu kosztów podróży służbowych będzie przysługiwało wynagrodzenie związane z pełnioną funkcją, w wysokości połowy wynagrodzenia minimalnego określonego na podstawie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia funkcji". Wypłaty dla sołtysów mają pochodzić z budżetu państwa. Czwarta propozycja przygotowana przez Senat zakłada on m.in. przyznanie sołtysom miesięcznego świadczenia pieniężnego "w wysokości determinowanej wysokością minimalnego wynagrodzenia za pracę". Zgodnie z uzasadnieniem, sołtys, który pracował na rzecz lokalnej społeczności przez jedną pełną kadencję, otrzymywałby 10 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę, a gdyby pełnił funkcję dłużej, otrzymywałby za kolejne pełne kadencje po 3 proc. tego wynagrodzenia.

Sejm będzie też debatował nad projektem nowelizacji ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Projekt wprowadza przepisy, które umożliwią osobie wykonującej przewóz osób w publicznym transporcie zbiorowym podczas kierowania środkami transportu, korzystanie z ochrony przewidzianej dla funkcjonariusza publicznego. Oznacza to, że przedmiotem szczególnej ochrony prawnokarnej stanie się m.in. nietykalność cielesna kierowców (motorniczych, maszynistów, innych osób) wykonujących przewozy w publicznym transporcie zbiorowym, ich życie i zdrowie, godność osobista.

W środę wieczorem posłowie zajmą się projektem autorstwa PiS, ustawy o Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007-2022.

Zgodnie z projektem komisja miałaby się składać z 9 członków powoływanych i odwoływanych przez Sejm; na jej czele ma stanąć przewodniczący wybierany spośród członków komisji. Kluby poselskie miałyby przedstawić kandydatów do komisji w ciągu dwóch tygodni od wejścia przepisów w życie. W projekcie wskazano, że komisja ma prowadzić postępowania mające na celu wyjaśnianie przypadków "funkcjonariuszy publicznych lub członków kadry kierowniczej wyższego szczebla, którzy w latach 2007-2022 pod wpływem rosyjskim, działali na szkodę interesów RP".

Komisja ma analizować m.in. czynności urzędowe, tworzenie, powielanie, udostępnianie informacji osobom trzecim; wpływanie na treść decyzji administracyjnych; wydawanie szkodliwych decyzji; składanie oświadczeń woli w imieniu organu władzy publicznej lub spółki; zawieranie umów czy dysponowanie środkami publicznymi lub spółki. Decyzje, które mogłaby podejmować komisja, to m.in.: uchylenie decyzji administracyjnej wydanej w wyniku wpływów rosyjskich, wydanie zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi do 10 lat oraz cofnięcie i zakaz poświadczania bezpieczeństwa na 10 lat.

W czwartek Sejm wysłucha informacji ministra spraw zagranicznych Zbigniewa Raua o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2023 roku. Tego dnia późnym wieczorem posłowie zajmą się wnioskiem opozycji o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka. Po wieczornej debacie odbędzie się także głosowanie nad wnioskiem o odwołanie ministra edukacji.

W piątek, po południu Sejm rozpatrzy rządowy projekt ustawy o świadczeniu wspierającym oraz obywatelski projekt nowelizacji ustawy o rencie socjalnej.

Projekt ustawy o świadczeniu wspierającym, przygotowany przez resort rodziny i polityki społecznej, ma wesprzeć osoby, które mają największe trudności w samodzielnym funkcjonowaniu. Zgodnie z projektem świadczenie wspierające będzie kierowane bezpośrednio do osoby z niepełnosprawnościami. Kwota świadczenia będzie powiązana z wysokością renty socjalnej, której aktualna wysokość w 2023 r. po waloryzacji wynosi 1588,44 zł miesięcznie brutto.

Propozycja MRiPS zakłada, że świadczenie wspierające przysługiwać będzie w wysokości od 50 proc. do 200 proc. renty socjalnej - w zależności od poziomu potrzeby wsparcia. Decyzje ustalające poziom potrzeby wsparcia będą wydawane przez wojewódzkie zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności na wniosek osób niepełnosprawnych.

Obywatelski projekt nowelizacji ustawy o rencie socjalnej realizuje postulat osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów, którzy protestowali w Sejmie od 6 do 24 marca. Protestujący domagali się podwyższenia renty socjalnej do wysokości najniższego krajowego wynagrodzenia, które wynosi 3490 zł brutto.

W piątek wieczorem zaplanowano obszerny blok głosowań, posłowie zdecydują o losie stanowisk i poprawek Senatu do kilkunastu ustaw.