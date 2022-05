Sejm rozpoczął posiedzenie; zajmie się wyborem prezesa NBP i obniżką PIT z 17 do 12 proc.

Sejm w środę, po godz. 10 rozpoczął dwudniowe posiedzenie; posłowie zdecydują, czy Adam Glapiński przez kolejną kadencję będzie prezesem NBP, zajmą się także przepisami zakładającymi obniżkę PIT z 17 do 12 proc. Nie jest wykluczone, że Sejm zajmie się też projektem zmian w ustawie o SN.

Posłowie na początku obrad uczcili minutą ciszy zmarłego w wieku 81 lat b. członka RPP II kadencji i wykładowcę SGH Mirosława Pietrewicza, który w latach 1997-2001 zasiadał w Sejmie z rekomendacji PSL. Minutą ciszą uczczono też zmarłego 4 maja Józefa Leśniaka, I wicewojewodę Małopolski, posła na Sejm w latach 2015-2019, samorządowca, a także zmarłego 8 maja w wieku 57 lat prof. Waldemara Parucha, byłego szefa rządowego Centrum Analiz Strategicznych.

Zgodnie ze harmonogramem w czwartek - w planowanym na popołudnie bloku - odbędzie się głosowanie ws. powołania prezesa NBP. Wniosek o powołanie Adama Glapińskiego na drugą kadencję prezesa NBP w styczniu złożył prezydent. Za wyborem Glapińskiego będzie klub PiS. Przeciw zamierzają głosować KO, Lewica, PSL oraz Konfederacja. Szef banku centralnego jest powoływany przez Sejm na wniosek prezydenta RP na 6 lat. Powołanie prezesa NBP następuje bezwzględną większością głosów.

Posłowie zajmą się też rządowym projektu nowelizacji niektórych ustaw w zakresie sposobu finansowania programów mieszkaniowych. Projekt, zdaniem autorów, ma usprawnić finansowanie programu budownictwa socjalnego i komunalnego, obejmującego bezzwrotne finansowe wsparcie z budżetu państwa udzielane głównie jednostkom samorządu terytorialnego i organizacjom pożytku publicznego. Zgodnie z projektem Bank Gospodarstwa Krajowego będzie mógł zawierać umowy finansowego wsparcia z beneficjentami w ramach limitu wydatków ustalonego na dany rok budżetowy. Projekt przewiduje też nowe źródło finansowania programu - ze sprzedaży skarbowych papierów wartościowych.

Sejm rozpatrzy też projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zakłada on, że od 1 lipca br. niższa stawka PIT spadnie z 17 proc. do 12 proc. Zlikwidowana zostanie ulga dla klasy średniej. Kwota wolna pozostanie na poziomie 30 tys. zł, a próg podatkowy na poziomie 120 tys. zł. Jednocześnie wprowadzone zostanie odliczenie części składki zdrowotnej od podstawy opodatkowania dla niektórych przedsiębiorców.

Według rządu na zmianach zyska ponad 13 mln podatników, a po reformie, w kieszeniach Polaków zostanie dodatkowe 15 mld zł. Według projektu przedsiębiorcy na podatku liniowym, ryczałcie i karcie podatkowej będą mogli pomniejszać podstawę opodatkowania o zapłacone składki zdrowotne do określonego limitu. W przypadku liniowców limit wyniesie 8,7 tys. zł (pomniejszenie dochodu); dla ryczałtowców - 50 proc. zapłaconych składek zdrowotnych (pomniejszenie przychodu); natomiast dla podatników na karcie - 19 proc. zapłaconej składki (pomniejszenie podatku). Rozwiązanie dotyczy w sumie 1,4 mln podatników.

Sejm będzie kontynuować prace nad rządowym projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług. Projekt dostosowuje polskie prawo do unijnych przepisów przewidujących szczególne rozwiązania i preferencje w zakresie VAT, w odniesieniu do działań obronnych realizowanych w ramach unijnej wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony.

Posłowie zajmą się także projektem zmian w ustawie o księgach wieczystych i hipotece oraz w ustawie o przetwarzaniu informacji kryminalnych. Zgodnie z projektem do katalogu podmiotów uprawnionych o wystąpienie na zgodę ministra sprawiedliwości na wielokrotne i nieograniczone w czasie wyszukiwanie ksiąg wieczystych w centralnej bazie ksiąg wieczystych została dodana Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) oraz Szef Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych (KCIK).

W harmonogramie obrad jest też projekt noweli o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe". Projekt dotyczy zwiększenia budżetu programu Kolej Plus z 5,6 mld zł do ponad 11 mld zł dzięki czemu ma być możliwe dofinansowanie 34 projektów inwestycyjnych, zamiast planowanych wcześniej 17. Zmiany mają pozwolić na realizację inwestycji liniowych tj. modernizacji lub budowy nowych linii kolejowych. Chodzi o uzupełnienie istniejącej sieci o połączenia kolejowe miejscowości powyżej 10 tys. mieszkańców, które nie posiadają dostępu do połączeń pasażerskich z miastami wojewódzkimi.

W czwartek posłowie mają przeprowadzić drugie czytanie prezydenckiego projektu ustawy o ustanowieniu 20 czerwca świętem państwowym - Narodowym Dniem Powstań Śląskich - dla upamiętnienia trzech zrywów z lat 1919-1921.

W popołudniowym bloku głosowań w czwartek, obok głosowania nad wyborem prezesa NBP, posłowie zdecydują o losie stanowisk i poprawek Senatu do kilku ustaw, w tym do noweli ustawy o systemie oświaty, noweli Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce czy nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego.

Jeżeli komisja sprawiedliwości, która pracuje nad dwoma projektami zmian w przepisach o SN - prezydenta i posłów PiS - przyjmie w środę sprawozdanie, projekt będzie mógł trafić na obrady Sejmu.

Projekt prezydenta zakłada likwidację Izby Dyscyplinarnej SN; sędziowie, którzy w niej orzekają, mieliby możliwość przejścia do innej izby lub w stan spoczynku. W SN miałaby zostać utworzona Izba Odpowiedzialności Zawodowej. Spośród wszystkich sędziów SN, z wyjątkiem m.in. prezesów izb SN, miałyby być wylosowane 33 osoby, spośród których prezydent wybierać ma na pięcioletnią kadencję 11 sędziów do składu Izby Odpowiedzialności Zawodowej. W projekcie zaproponowana została instytucja określana mianem "testu bezstronności i niezawisłości sędziego", dająca każdemu obywatelowi - jak wskazywał prezydent - prawo do rozpatrzenia jego sprawy przez bezstronny i niezawisły.