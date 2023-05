Sejm: Rozpoczęło się rozpatrywanie projektu o "czternastej emeryturze"

W środę w południe rozpoczęło się w Sejmie pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów. Projekt wprowadzający na stałe tzw. czternaste emerytury przedstawia posłom minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

W środę rano Sejm rozpoczął trzydniowe posiedzenie.

Czternasta emerytura przeznaczona będzie dla osób, które pobierają świadczenia do 2900 zł brutto. Powyżej tej kwoty działać będzie zasada "złotówka za złotówkę", czyli 14. emerytura zostanie zmniejszana o kwotę przekroczenia ponad 2900 zł brutto, przy czym kwota czternastki wyniesie co najmniej 50 zł. "Czternastkę" otrzyma ok. 8,3 mln emerytów i rencistów, w tym ponad 5,8 mln osób dostanie wypłatę w pełnej wysokości (w kwocie najniższej emerytury), a ponad 1,3 mln osób w wysokości niższej, ze względu na wysokość otrzymywanego świadczenia powyżej 2900 zł miesięcznie. Od 2019 r. emerytom i rencistom wypłacana jest tzw. 13. emerytura.

W trakcie debaty zaplanowano 5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół. Jeśli posłowie zdecydują o przesłaniu projektu do dalszych prac, jeszcze w środę po południu zajmą się nim sejmowe komisje polityki senioralnej oraz polityki społecznej i rodziny.