Sejm rozpocznie we wtorek posiedzenie; zajmie się m.in. obywatelskim projektem ustawy antyaborcyjnej

We wtorek Sejm rozpocznie trzydniowe posiedzenie; posłowie wysłuchają m.in. pierwszego czytania obywatelskiego projektu ustawy "Aborcja to Zabójstwo" zakazującego informowania o możliwości dokonania aborcji w kraju bądź za granicą; będą też głosować nad wetem Senatu do noweli Kodeksu wyborczego - wynika ze wstępnego harmonogramu posiedzenia.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Chodzi o podpisany przez około 150 tys. osób projekt ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, złożony w końcu ubiegłego roku przez fundację działaczki antyaborcyjnej Kai Godek. Zabrania on informowania o możliwości dokonania aborcji w kraju bądź za granicą. W czwartek 23 lutego rzecznik prasowy PiS Rafał Bochenek poinformował PAP, że projekt ten będzie odrzucony w pierwszym czytaniu.

Na tym posiedzeniu posłowie zdecydują też o losie senackiego weta do nowelizacji Kodeksu wyborczego i poprawek do ustawy wiatrakowej.

Posiedzenie Sejmu zaplanowane jest od wtorku 7 marca do czwartku 9 marca br.

Zgodnie ze wstępnym harmonogramem obrad dostępnym na stronach Sejmu, posłowie rozpoczną prace od przeprowadzenia pierwszego czytania rządowego projektu ustawy o aplikacji mObywatel. Przyjęty w ubiegłym tygodniu przez Radę Ministrów projekt zakłada, że wszystkie dokumenty tradycyjne, jak plastikowe dowody osobiste, prawa jazdy, legitymacje szkolne oraz studenckie będą respektowane w Polsce na równi z dokumentami w aplikacji mObywatel.

Z harmonogramu wynika też, że na wtorek rano zaplanowane jest sprawozdanie komisji o poselskim projekcie nowelizacji ustawy o referendum lokalnym autorstwa posłów Kukiz'15 (złożonego wraz z podpisami posłów PiS). Zakłada on m.in. obniżenie progu frekwencyjnego z 30 na 15 procent. Z kolei w przypadku referendum o odwołanie władz wykonawczych pochodzących z wyborów bezpośrednich np. prezydenta miasta lub burmistrza, byłoby ono ważne, jeśli liczba wyborców, którzy wzięli w nim udział, stanowiła przynajmniej 3/5 liczby głosów oddanych w wyborach na odwoływany organ.

Posłowie zajmą się też rządowymi projektami: ustawy o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia, a także nowelizacji ustawy o drogach publicznych. Następnie przedstawione zostaną sprawozdania o rządowych projektach: noweli ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów; noweli ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, a także noweli Kodeksu postępowania karnego.

Na wieczór zaplanowano pierwsze czytanie obywatelskiego projektu nowelizacji ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży i innych ustaw, zakładającego zaostrzenie obecnych przepisów. Wprowadza on kary za propagowanie informacji o możliwościach dokonania aborcji w kraju i za granicą. Za publiczne propagowanie takich działań lub publiczne nawoływanie do przerwania ciąży groziłaby grzywna, ograniczenie wolności lub do 2 lat więzienia.

Zgodnie z propozycją w Kodeksie karnym miałby się znaleźć przepis, zgodnie z którym osoba nakłaniająca kobietę do przerwania ciąży ma podlegać karze pozbawienia wolności do 3 lat. Od 6 miesięcy do lat 8 ma grozić osobie, która namawia do aborcji, "gdy dziecko poczęte osiągnęło zdolność do samodzielnego życia poza organizmem kobiety ciężarnej". Jeśli kobieta w wyniku aborcji umrze, "sprawcy" groziłoby nawet 12 lat więzienia.

Na koniec dnia - po ewentualnych głosowaniach - posłowie zajmą się sprawozdaniem komisji o rządowym projekcie noweli ustawy o dozorze technicznym.

W środę od rana zaplanowano sprawozdania komisji o rządowym projekcie nowelizacji ustawy o obligacjach, ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji. Następnie odbędzie się pierwsze czytanie komisyjnego projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu.

Po południu posłowie wysłuchają sprawozdania komisji nt. rządowego projektu ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta. Projekt zakłada m.in. wprowadzenie wymogu obligatoryjnej autoryzacji dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą, udzielających świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Projekt przewiduje także wprowadzenie obligatoryjnego wewnętrznego systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem - czyli systemu monitorowania tzw. zdarzeń niepożądanych.

Wieczorem tego dnia posłowie mają pracować nad obywatelskim projektem ustawy uchylającej ustawę o opłatach abonamentowych.

Na czwartkowe przedpołudnie zaplanowano natomiast pytania w sprawach bieżących oraz informacje bieżące. Po południu Sejmowi zostanie przedstawiona informacja Rady Ministrów "o skutkach obowiązywania ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych wraz z propozycjami zmian".

Między godz. 17.00 a 18.30 zaplanowane są głosowania.

Sejm rozstrzygnie też wnioski o uzupełnienie porządku obrad o informacje premiera: ws. sytuacji finansów publicznych w związku z galopującą inflacją, rosnącym w zastraszającym tempie długiem publicznym oraz rosnącymi wydatkami budżetu państwa; nt. powodów negatywnego stanowiska rządu RP wobec propozycji rozmieszczenia w Polsce sojuszniczego, działającego w ramach NATO systemu Patriot oraz harmonogramu osiągnięcia gotowości bojowej przez polskie systemy Patriot oraz informacji ws. przedstawienia stanowiska rządu na planowane posiedzenie Rady Unii Europejskiej 6 grudnia 2022 r. w sprawie praworządności, podatków federalnych i nowych zasobów własnych UE, a także informacji ministra obrony narodowej nt. zaoferowanego przez Niemcy przekazania Polsce rakiet Patriot.

Posłowie będą też głosować m.in. nad stanowiskami Senatu wobec nowelizacji Kodeksu wyborczego oraz tzw. ustawy wiatrakowej.

Senat odrzucił w lutym nowelizację Kodeksu wyborczego. Podczas debaty w Senacie senator Krzysztof Kwiatkowski (koło senatorów niezależnych) mówił, że komisje zapoznały się m.in. z opiniami konstytucjonalistów wobec nowelizacji Kodeksu wyborczego. Podkreślił, że wszystkie opinie były wobec noweli negatywne. "Wszyscy eksperci i konstytucjonaliści wskazywali na różne niedopatrzenia, niedokładności, a czasami wręcz, w ich ocenie naruszenia (werdyktów-PAP) np. TK czy ETPCz przy tej zmianie Kodeksu wyborczego" - mówił senator.

Na tym samym posiedzeniu Senat jednogłośnie przyjął nowelizację ustawy o inwestycjach w energetykę wiatrową wraz z poprawkami. Jedna z poprawek przewiduje przywrócenie 500 m jako minimalnej odległości, w jakiej od budynków mieszkalnych lub z funkcją mieszkalną można, pod pewnymi warunkami, postawić turbinę wiatrową. Ustawa w wersji, w której rząd skierował ją do Sejmu przewidywała 500 m, jednak w czasie prac w sejmowej komisji ds. energii pojawiła się poprawka podnoszącą tę odległość do 700 m. Została przyjęta przez komisję, a potem przez cały Sejm.

Ponadto - wśród innych głosowań - posłowie zdecydują o losie poprawek Senatu do ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej. Dotyczą one m.in. zmian w definicji diagnostyki onkologicznej i leczenia onkologicznego. Ustawa o KSO ma zapewnić kompleksową opiekę onkologiczną w całym kraju; poszczególne etapy leczenia mają przebiegać według ściśle określonych standardów, przy współpracy specjalistów różnych dziedzin.