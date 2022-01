Sejm: Sejmowa komisja za projektem noweli ustawy o zatrudnieniu socjalnym

Zachęcenie osób wykluczonych społecznie do uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez centra integracji społecznej (CIS) w celu zdobycia kwalifikacji umożliwiających podjęcie zatrudnienia ma m.in. na celu projekt noweli, którą z poprawkami zarekomendowała we wtorek sejmowa komisja.

Sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny zajęła się we wtorek projektem noweli ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz niektórych innych ustaw, przedłożonym przez ministra rodziny i polityki społecznej. Posłowie rekomendowali projekt jednogłośnie z kilkoma poprawkami redakcyjno-legislacyjnymi sejmowego Biura Legislacyjnego oraz kilkoma poprawkami zgłoszonymi przez posłankę Teresę Wargocką (PiS). Ze względu na przyjęte poprawki zmianie uległ też tytuł projektu ustawy.

Wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed powiedział, że konieczna była zmiana ustawy o zatrudnieniu socjalnym, bo ma ona już 17 lat.

"Ze względu na już zupełnie inną sytuację gospodarczą w naszym kraju, ale też dobrą sytuację na rynku pracy dokonujemy zmiany, aby w maksymalny sposób pomóc tym osobom, które są najbardziej oddalone od rynku pracy, które z różnych przyczyn nie mogą znaleźć zatrudnienia i ta oferta jest właśnie do nich skierowana" - zapewnił.

Proponowane przez resort rozwiązania mają w szczególności zachęcić osobę wykluczoną społecznie do podjęcia aktywnych działań przez uczestnictwo w zajęciach organizowanych przez centra integracji społecznej (CIS) w celu zdobycia kompetencji i kwalifikacji umożliwiających podjęcie zatrudnienia na otwartym rynku pracy.

Wiceminister Szwed wskazał, że proponowane jest m.in. podniesienie wysokości świadczenia integracyjnego do wysokości 120 proc. zasiłku dla bezrobotnych przez okres całego uczestnictwa CIS-u, włącznie z okresem próbnym. "Teraz w tym okresie próbnym mieliśmy tylko to świadczenie w wysokości 50 proc., a w ogóle świadczenie wynosiło na poziomie 100 proc." - dodał.

Kolejna zmiana dotyczy uelastycznienia czasu pobytu w CIS. W myśl obowiązujących przepisów czas dziennego uczestnictwa w CIS wynosi przynajmniej 6 godzin dziennie. Projekt noweli ustawy umożliwia większą swobodę, ograniczając się do wskazania tygodniowego czasu pobytu w CIS do minimum 30 godzin, przy jednoczesnym zaznaczeniu, że nie może on też być dłuższy niż 40 godzin. Projekt przewiduje również możliwość przedłużenia okresu uczestnictwa w CIS.

Proponowane zmiany dotyczą też funkcjonowania CIS-ów. Zaproponowano także zmiany usprawniające funkcjonowania CIS i KIS (kluby integracji społecznej). Dotychczasowe przepisy uprawniały marszałka do przyznania dotacji jedynie na pierwsze wyposażenie CIS i KIS. Projekt nowelizacji przewiduje, że CIS-y będą mogły otrzymać od marszałka województwa dotacje na zakup wyposażenia również w późniejszym okresie.

W ocenie skutków regulacji projektu napisano, że celem zmian w przepisach jest również ułatwienie zatrudnienia absolwentów CIS przez pracodawców, w szczególności w ramach instytucji zatrudnienia wspieranego oraz wprowadzenie nowych możliwości ingerencji i udzielania wsparcia przez resort polityki społecznej.

Większość przepisów projektu ustawy ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.