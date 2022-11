Sejm: Socha: sytuacja dzieci w pieczy zastępczej poprawia się, ale tempo zmian niewystarczające

Sytuacja dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej poprawia się, natomiast tempo zmian jest niewystarczające - powiedziała w piątek w Sejmie wiceminister rodziny Barbara Socha. Poinformowała o pracach nad kolejną nowelizacją ustawy, która ma być poświęcona profilaktyce rodzinnej.

Wiceszefowa MRiPS przedstawiła w Sejmie informację na temat działań rządu na rzecz pieczy zastępczej. Wniosek w tej sprawie złożył Klub Parlamentarny PiS.

Przedstawicielka wnioskodawców posłanka Teresa Wargocka powiedziała, że konsekwentne działania rządu zmieniają oblicze polskiej pieczy zastępczej, która stopniowo przechodzi od wypełniania funkcji interwencyjnej do realizacji elementu spójnej polityki prorodzinnej. Podkreśliła, że stale podejmowane są działania mające na celu wzmacnianie rodzin biologicznych. Posłanka wskazała, że od 2012 roku można odnotować spadek liczby dzieci umieszczanych w pieczy zastępczej.

Wiceminister rodziny Barbara Socha zaznaczyła, że sytuacja dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej z roku na rok poprawia się, natomiast tempo zmian jest niewystarczające.

"Dlatego jako rząd przygotowaliśmy nowelizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która została przyjęta przez Sejm jednogłośnie i wejdzie w życie od 1 lutego 2023 r. Celem zmian jest przyspieszenie deinstytucjonalizacji pieczy, tak, by dzieci trafiały do rodzin zastępczych, a nie placówek opiekuńczo-wychowawczych" - przypomniała wiceminister.

Nowelizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej została podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę w połowie października. Nowela zakłada m.in. wzrost wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka oraz utworzenie centralnego rejestru pieczy zastępczej.

"Przewidujemy dla rodziców adopcyjnych urlopy rodzicielskie, wychowawcze, macierzyńskie, na tych samych zasadach jakie przysługują rodzinom naturalnym i rodzinom adoptującym dzieci do 7. roku życia" - wymieniła Socha.

Jak dodała, teleinformatyczny rejestr pieczy zastępczej jest narzędziem zarówno dla organizatorów pieczy zastępczej, dla samorządów, ale przede wszystkich dla sądów rodzinnych, które umieszczając dzieci w pejczy zastępczej będą miały możliwość znalezienia miejsca dla dzieci np. w sąsiednich powiatach.

Nowela wprowadza też zakaz blokowania miejsc w pieczy rodzinnej, zakaz tworzenia nowych placówek opiekuńczo-wychowawczych czy możliwość pobytu w pieczy zastępczej dla dzieci z niepełnosprawnością powyżej 18. roku życia.

"Aktualnie pracujemy nad kolejna nowelizacją. Będzie ona przede wszystkim poświęcona obszarowi profilaktyki, wspierania rodzin, kwestiom związanym z warunkami pracy, uprawnieniami i rolą asystentów rodzin" - zaznaczyła wiceminister.

Wyraziła nadzieję, że kolejną nowelizację uda się przeprocedować przez parlament jeszcze w tej kadencji. "Jest to bardzo oczekiwana nowelizacja przez asystentów rodzin" - podkreśliła Socha.

W dyskusji posłowie wskazywali, że uchwalone w tym roku rozwiązania są dobrym krokiem, jednak nowelizacja wciąż nie reguluje wielu kwestii np. tych związanych ze wsparciem dzieci z niepełnosprawnościami.

Posłowie opozycji zwracali uwagę na potrzebę podniesienia świadczenia na dziecko w pieczy zastępczej ze względu na wzrost kosztów utrzymania. Podnosili też zbyt dużą liczbę dzieci umieszczanych w instytucjonalnych formach pieczy, także tych do 8 roku życia. Posłowie pytali także o to, jakie rząd zamierza podjąć działania, by zwiększyć liczbę rodzin zastępczych.

Wiceminister Socha wskazała, że w 2015 r. w pieczy zastępczej było ponad 76,5 tys. dzieci, a w ostatni roku - niecałe 73 tys.

"Mają państwo rację, że poza wynagrodzeniami dla rodzin zastępczych są jeszcze świadczenia na utrzymanie dzieci. W zeszłym roku koszt utrzymania dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej wynosił 1237 zł. W rodzinnym domu dziecka - 2549 zł, a w placówkach - 5941 zł. Realizacja opieki w pieczy zastępczej jest zadaniem własnym samorządów" - zaznaczyła Socha.

Jak dodała, świadczenia na utrzymanie dzieci - zgodnie z ustawą - są waloryzowane. "One rzeczywiście się nie zmieniały na przestrzeni ostatnich lat, dlatego, że nie mieliśmy w Polsce do czynienia z inflacją. Te świadczenia są waloryzowane według wskaźnika inflacji. W momencie, kiedy inflacja przekracza 5 proc., a tak się teraz dzieje, to te świadczenia będą waloryzowane" - wyjaśniła wiceminister.

Odnosząc się do wsparcia dzieci z niepełnosprawnościami, wiceminister Socha przyznała, że jest to obszar wymagający wielu zmian. "Kolejna nowelizacja będzie dotyczyła zasadniczo asystentów rodzin i profilaktyki rodzinnej, ale też drugim znaczącym obszarem ujętym w tej nowelizacji to kwestie dotyczące dzieci niepełnosprawnych" - przekazała wiceszefowa MRiPS.

Poinformowała, że w 2021 r. w pieczy przebywało 8 721 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, z czego ponad 6 600 w rodzinnych formach, a 2000 w pieczy instytucjonalnej. "Wśród tych ponad 8,7 tys. dzieci, 2,5 tys. to dzieci z tak zwanym syndromem poalkoholowym FAS" - wskazała wiceminister.

Zapowiedziała także przeprowadzenie kampanii promującej rodzicielstwo zastępcze.