Sejm: Szwed: w 2021 r. w programie "Aktywni plus" uczestniczyło ponad 450 tys. osób

W 2021 r. w programie "Aktywni plus" wzięło udział ponad 450 tys. osób powyżej 60 lat, w tym ponad 98 tys. osób z niepełnosprawnościami – przekazał w poniedziałek wiceminister rodziny Stanisław Szwed. Zaznaczył, że jest "pewien niedosyt" wsparcia osób z niepełnosprawnościami w małych miejscowościach.

Wiceminister rodziny na sejmowej komisji Polityki Senioralnej przedstawił informacje o realizacji programu "Aktywni plus" na lata 2021-2025, którego celem jest zwiększenie uczestnictwa osób starszych we wszystkich dziedzinach życia społecznego.

Podkreślił, że w tym roku na program "Aktywni plus" przeznaczono 40 mln zł, a w ciągu pięciu lat - 200 mln zł. "Łącznie w 2021 r. wpłynęło do nas 1658 ofert. Rozstrzygnęliśmy pozytywnie 317 projektów na łączna kwotę ponad 38 mln zł" - poinformował Szwed.

Dodał, że w programie, mimo pandemii, wzięło udział ponad 450 tys. osób powyżej 60. roku życia, w tym ponad 98 tys. osób z niepełnosprawnościami. Wyraził nadzieję, że w tym roku zainteresowanie programem będzie tak samo duże.

Przypomniał, że nowa edycja programu ruszyła 1 lutego i do 28 lutego organizacje pozarządowe mają czas na składanie ofert.

W tym roku z puli 40 mln zł organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o dofinansowanie w wysokości od 25 tys. do 250 tys. zł. Pieniądze te zostaną przekazane na projekty w ramach czterech obszarów działań: aktywności społecznej, partycypacji społecznej, pomocy osobom starszym wykluczonym cyfrowo oraz tzw. "przygotowaniu do starości", które ma służyć wzmocnieniu trwałych relacji międzypokoleniowych.

Wiceminister wspomniał, że kluczowym programem w zakresie wsparcia osób starszych jest "Senior plus", na który w tym roku przeznaczono 60 mln zł. Szwed zaznaczył, że nabór do tegorocznej edycji zakończył się. Do programu złożono łącznie 809 wniosków na kwotę ponad 79 mln zł.

"W tym zakresie decyzje będą takie, że tam, gdzie będą tworzone nowe jednostki, to przyjmiemy (wnioski - PAP). (...)Prawdopodobnie zmniejszy się kwota dofinansowania do już funkcjonujących jednostek" - powiedział wiceszef MRiPS.

Przyznał, że zainteresowanie programem z roku na rok jest coraz większe, dlatego - dodał - "w następnym roku trzeba będzie powalczyć o większe środki z programu".

Zwrócił uwagę, że ważnym programem jest także Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów, który ruszył pod koniec października 2020 r. jako pomoc dla osób powyżej 70 lat, które z powodu pandemii zostały w domach.

Senior, który chce skorzystać z pomocy, dzwoni na specjalną infolinię (22 505-11-11) i informuje, że decyduje się pozostać w domu. Infolinia odsyła sprawę z numerem telefonu do właściwej gminy i lokalnego ośrodka pomocy społecznej. Na ten program rząd przeznaczył 80 mln zł.

Wiceminister przypomniał, że nowością w działaniach resortu jest zakup tzw. opasek bezpieczeństwa dla osób starszych wraz z systemem obsługi. Opaski są wyposażone w wybrane funkcje, np. w przycisk bezpieczeństwa - sygnał SOS, detektor upadku, czujnik zdjęcia opaski, lokalizator GPS, funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami czy monitorujące podstawowe funkcje życiowe.

Wiceminister Szwed podczas posiedzenia komisji przedstawił także informacje o rządowej pomocy dla seniorów i seniorów niepełnosprawnych. Wymienił tu m.in. program asystencji osobistej osoby niepełnosprawnej i program budowy centrów opiekuńczo-mieszkalnych.

Wiceminister wspomniał także m.in. o programie "Opieka 75 plus", mającym poprawić dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej. Program jest adresowany do gmin do 60 tys. mieszkańców. "2021 r. w programie wzięły udział 583 gminy. Skorzystało z niego prawie 7,5 tys. osób" - przekazał Szwed.

Jak dodał, realizowane jest także świadczenie "500 plus dla osób niesamodzielnych", które pobiera ponad 700 tys. osób.

"W ostatnich latach nastąpił bardzo duży wzrost nakładów na osoby niepełnosprawne. W 2015 r. to była kwota 9 mld zł, w 2021 r. były to łącznie 32 mld zł" - podkreślił Szwed.

Zauważył jednocześnie, że jest "pewien niedosyt" w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych w małych miejscowościach.

"Może to jest kwestia komunikacyjna, ale też może samorządy nie chcą w tych programach, z powodu braków środków czy strachu, uczestniczyć" - powiedział.