Sejm: T. Siemoniak: Polski nie stać na ministra obrony, któremu nie ufają Polacy

Polski nie stać na niewiarygodnego i słabego ministra obrony, któremu nie ufają Polacy - mówił w Sejmie Tomasz Siemoniak (KO) w debacie nad wnioskiem o wotum nieufności wobec szefa MON Mariusza Błaszczaka. Krzysztof Gawkowski (Lewica) zauważył, że Błaszczak nie ma zaufania także armii i generałów.

W piątek Sejm debatuje nad wnioskiem o wyrażeniem wotum nieufności wobec szefa MON Mariusza Błaszczaka, który złożyły Koalicja Obywatelska i Lewica.

W uzasadnieniu do wniosku złożonego w maju podkreślono, że "działania podejmowane na przestrzeni ostatnich tygodni przez Mariusza Błaszczaka wyraźnie ukazują, że nie jest on osobą na tyle odpowiedzialną, aby w obliczu wojny toczącej się tuż za polską granicą wypełniać stanowisko Ministra Obrony Narodowej". W tym kontekście wymieniono m.in. sprawę rosyjskiej rakiety, która spadła w grudniu ub.r. pod Bydgoszczą.

Przedstawiciel wnioskodawcy, poseł KO Tomasz Siemoniak podkreślił, że sprawa rosyjskiej rakiety naruszyła poczucie bezpieczeństwa obywateli. "Wszystkie kompromitujące ministra Błaszczaka zdarzenia nastąpiły po upadku rakiety" - zauważył poseł. "Liczymy, że NIK i prokuratura wyjaśnią do spodu, co się naprawdę zdarzyło" - dodał.

Siemoniak przypomniał, że premier Mateusz Morawiecki przyznał, że o sprawie rakiety dowiedział się pod koniec kwietnia, a wtedy informacja pojawiła się w mediach. "Jakaż ważniejsza sprawa była między ministrem obrony, a premierem między grudniem, a kwietniem niż przelot nad nami rosyjskiej rakiety?" - pytał poseł. "Czy można mieć zaufanie do ministra obrony, który nie przekazuje tak krytycznej informacji" - zaznaczył.

Jako kompromitujące dla szefa MON Siemoniak ocenił wymianę zdań między Mariuszem Błaszczakiem a dowódcą operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych gen. Tomaszem Piotrowskim ws. pocisku. "To było niesłychane i radykalnie służyło poczuciu bezpieczeństwa Polaków" - stwierdził.

"Minister Błaszczak w interesie bezpieczeństwa Polski powinien odejść" - mówił Siemoniak. "Jeśli jednak w porywie partyjnej lojalności go obronicie, niech premier rozważy inną funkcję dla niego, spokojniejszy resort" - dodał. "Polski nie stać na niewiarygodnego i słabego ministra obrony, któremu nie ufa większość Polaków, prezydent i premier" - stwierdził polityk KO.

Drugi z przedstawicieli wnioskodawców, szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski zarzucił szefowi MON, że zamiast wziąć na siebie honorowo winę za sprawę rakiety, ten miał szukać kozła ofiarnego. "Ośmieszył pan siebie i - co gorsza - ośmieszył pan polskie wojsko" - mówił poseł.

"Jesteście partaczami, a pan, panie ministrze, jest hersztem tych partaczy" - stwierdził Gawkowski. "Tak trzeba mówić o rządach, które niszczą polską zbrojeniówkę i hańbią polską armię" - mówił. "Panie ministrze, jest pan największym szkodnikiem polskiej armii" - dodał.

W ocenie szefa klubu Lewicy, "w czasach wojny na Ukrainie szefem resortu obrony powinien być człowiek, któremu ufa polska armia, któremu ufają polscy obywatele, któremu ufają polscy generałowie". "Pan nie ma za sobą ani żołnierzy, ani obywateli" - stwierdził. "Dopóki będzie pan ministrem obrony - Polska nie będzie bezpieczna, polska armia będzie zaniedbana, a polski obywatel nie będzie móc czuć się bezpiecznie we własnym kraju" - mówił Gawkowski.

16 grudnia 2022 r. w miejscowości Zamość pod Bydgoszczą spadła rakieta rosyjskiej produkcji, zdolna do przenoszenia głowic nuklearnych, a - jak wskazano we wniosku o wotum - "o zdarzeniu poinformowano dopiero pod koniec kwietnia 2023 r., kiedy to na rakietę natknęła się przypadkowa osoba postronna - klient pobliskiego pensjonatu, który znalazł obiekt i powiadomił o sprawie policję".

Pod koniec kwietnia minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro poinformował na Twitterze, że prokuratura wszczęła postępowanie w sprawie szczątków obiektu powietrznego znalezionego w lesie pod Bydgoszczą. MON przekazało, że ok. 15 km od Bydgoszczy, znaleziono szczątki niezidentyfikowanego obiektu wojskowego.

11 maja szef MON oświadczył, że "procedury i mechanizmy reagowania w sprawie obiektu znalezionego pod Bydgoszczą zadziałały prawidłowo do poziomu dowódcy operacyjnego". Zarzucił dowódcy operacyjnemu Rodzajów Sił Zbrojnych gen. Tomaszowi Piotrowskiemu, że nie poinformował jego ani odpowiednich służb o pocisku, który wleciał w polską przestrzeń powietrzną. Według ministra w sprawozdaniu z 16 grudnia, które otrzymał od DORSZ, znalazła się informacja, że tego dnia "nie odnotowano naruszenia ani przekroczenia przestrzeni powietrznej RP, co - jak później się okazało - było nieprawdą". Dodał, że ewentualne decyzje personalne zostaną podjęte po konsultacji z prezydentem.

BBN oświadczyło dzień później, że informacje, którymi dysponuje prezydent, "nie uzasadniają podjęcia decyzji personalnych" dotyczących najwyższej kadry dowódczej Wojska Polskiego, a prezydentowi nie przedstawiono też żadnego wniosku w tej sprawie.

Zgodnie z konstytucją Sejm może wyrazić ministrowi wotum nieufności. Wniosek może być zgłoszony przez co najmniej 69 posłów. Sejm wyraża wotum nieufności większością głosów ustawowej liczby posłów.