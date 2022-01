Sejm: Trwa debata nad odwołaniem Bortniczuka

Ministrem sportu został człowiek, w stosunku do którego kierowane są zarzuty i który może być łatwo sterowalny; taki Mezja 2.0 - mówił poseł KO Marek Sowa, przedstawiając w środę wieczorem wniosek o odwołanie ministra sportu i turystyki Kamila Bortniczuka. W Sejmie trwa debata nad wnioskiem.

Na sali obecny jest premier Mateusz Morawiecki.

Wniosek o odwołanie Bortniczuka Koalicja Obywatelska złożyła na początku grudnia. Szef klubu KO Borys Budka zwracał wtedy uwagę na bulwersujące opinię publiczną doniesienia dotyczące ówczesnego wiceministra sportu Łukasza Mejzy. Premier Mateusz Morawiecki odwołał Mejzę z rządu pod koniec grudnia. Według wniosku KO Bortniczuk rekomendował Mejzą na stanowisko sekretarza stanu w MSiT, "kierując się tylko znanymi sobie powodami, nieujawnionymi szerzej opinii publicznej.

W czwartek późnym wieczorem Sejm rozpoczął rozpatrywanie wniosku KO. Uzasadniał go poseł KO Marek Sowa. Jak mówił, w stosunku do ministra Bortniczuka kierowane są poważne zarzuty. "Jak to możliwe, że ministrem został człowiek, o którym wiedzieliście, że w stosunku do niego kierowane są zarzuty. Bo przecież media o tym pisały, a Prokuratura Regionalna w Katowicach wszczęła na podstawie materiałów CBA śledztwo ws. zakupu propylenu przez Zakładały Azotowe Kędzierzyn, a czasie gdy członkiem zarządu negocjującym wspomniany kontrakt był obecny minister Kamil Bortniczuk" - mówił Sowa.

Poseł KO, powołując się na doniesienia medialne, podał, że Bortniczuk "prawdopodobnie zataił przed ABW próby szantażu związane z jego kontaktami z biznesmenami. "To pokazuje, że rządzący Polską układ polityczno-towarzysko-biznesowy najpierw wywindował Kamila Bortniczuka na członka zarządu Grupy Azoty, a następnie uczynił z niego ministra sportu i turystyki, który poprzez istnienie potencjalnych kompromitujących materiałów może być osobą łatwo sterowalną. Taki Mejza 2.0" - dodał Sowa.

Jego zdaniem PiS potraktował resort sportu jak łup polityczny. Zaapelował przy tym do posłów PiS o powiedzenie: "stop zgniłemu układowi".

Z kolei Marzena Okła-Drewnowicz (KO) przypomniała, że Bortniczuk bronił b. wiceministra sportu. Przekonywała, że tymczasem to on sam powinien wystąpić do premiera o dymisję swojego podwładnego, po tym, jak opinię publiczną obiegły bulwersujące doniesienia na temat Mejzy.