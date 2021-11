Sejm: Trwają prace nad projektem ustawy o OSP

Na sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych w poniedziałek odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o ochotniczych strażach pożarnych, która wprowadzi m.in. stały dodatek emerytalny dla strażaków ochotników. Projekt trafił do prac w podkomisji, która przyjęła go z poprawkami.

Wiceszef MSWiA Maciej Wąsik podczas pierwszego czytania na komisji zapewniał, że projektowana ustawa to "bardzo korzystny zbiór przywilejów i praw dla straży i strażaków ochotników". Jego zdaniem przygotowany projekt wychodzi naprzeciw oczekiwaniom środowiska strażaków ochotników.

Prezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, b. premier Waldemar Pawlak podkreślił, że ZOSP pozytywnie opiniuje wprowadzenie dodatków do emerytur, ale inne propozycje są według związku "bardzo ryzykowne, są destrukcyjne i dezorganizują system ochrony ludności". "Poza niektórymi propozycjami, które należałoby wprowadzić do ustawy o ochronie przeciwpożarowej" - dodał.

Według Wąsika ze strony niektórych środowisk padają argumenty, że główną wadą projektu ustawy jest to, że powstał. "Nie wiem, czemu tak to zostało odebrane. Nie chcę gumkować nigdzie związku i nie chcę go też wszędzie wpisywać" - mówił. Deklarował też, że resort jest otwarty na poprawki.

Projekt ustawy po pierwszym czytaniu został skierowany do prac w podkomisji do spraw rozwoju i promocji Ochotniczych Straży Pożarnych, podczas której przyjęto go z poprawkami.

Rządowy projekt ustawy o ochotniczych strażach pożarnych, jak podkreśla MSWiA, to pierwszy akt prawny, którego celem jest kompleksowe uregulowanie organizacji i funkcjonowania tych jednostek.

Projekt zakłada m.in. wprowadzenie świadczenia ratowniczego dla strażaków ratowników OSP, którzy przez co najmniej 25 lat (w przypadku mężczyzn) oraz 20 lat (w przypadku kobiet) brali czynny udział w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych. Świadczenie ratownicze będzie wypłacane w wysokości 200 zł miesięcznie przez Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA po osiągnięciu 65. roku życia (w przypadku mężczyzn) oraz 60. roku życia (w przypadku kobiet). Przy naliczaniu okresu czynnego uczestnictwa nie będzie wymagane zachowanie ciągłości wysługi lat w OSP. Świadczenie przysługiwać będzie także ratownikowi górskiemu (ochotnikowi z TOPR i GOPR).

Projekt zakłada również wprowadzenie legitymacji strażaka ochotnika, która będzie umożliwiała korzystanie ze zniżek. Wzmocniona zostanie także ochrona prawna druhów ochotników. Uregulowane zostały też kwestie odszkodowań dla strażaków ratowników OSP i ich rodzin. Dotyczy to sytuacji uszczerbku na zdrowiu lub śmierci strażaka ratownika OSP lub poniesienia szkody w mieniu w związku z udziałem w działaniach ratowniczych. Projekt wprowadza również możliwość rozliczenia przez jednostki OSP kosztów dostaw energii elektrycznej według najkorzystniejszej taryfy.

Zgodnie z projektem zasłużonym druhom OSP prezydent RP będzie mógł nadać Krzyż św. Floriana. Z rąk ministra spraw wewnętrznych strażacy OSP otrzymywać będą wyróżnienia w postaci Odznaki Świętego Floriana "Za Zasługi dla Społeczności Lokalnej".