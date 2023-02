Sejm uchwalił nowelizację ustaw dotyczącą powoływania rad seniorów

Rady seniorów będą mogły być powoływane nie tylko na poziomie gminnym, ale także na szczeblu powiatowym i wojewódzkim - zakłada nowelizacja ustaw regulujących funkcjonowanie samorządów, którą w środę uchwalił Sejm. Regulacja powstała z inicjatywy posłów PiS i KO.

Za projektem nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o samorządzie województwa głosowało 444 posłów, 3 było przeciw, wstrzymało się 2.

Regulacja, która daje możliwość powołania rady seniorów na szczeblu powiatowym oraz wojewódzkim, to inicjatywa poselska dwóch klubów - Prawa i Sprawiedliwości oraz Koalicji Obywatelskiej.

Projekt KO wpłynął do Sejmu 22 stycznia 2020 r., a propozycja PiS - 14 listopada 2022 r.

Podczas prac w Komisji Polityki Senioralnej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, uznano, że propozycje będą rozpatrywane łącznie, a wiodącym projektem będzie ten przygotowany przez PiS, który jest dalej idący.

Rada seniorów to ciało kolegialne o charakterze konsultacyjnym, doradczym i inicjatywnym, którego głównym celem jest wsparcie rady gminy w realizacji zadań skierowanych wobec osób starszych.

Obecne prawo umożliwia powołanie rady seniorów jedynie na poziomie gminnym. Poselska inicjatywa zakłada wprowadzenie zmian, które uregulują m.in. możliwość powołania rady seniorów również na szczeblu powiatowym oraz wojewódzkim.

W uzasadnieniu do projektu autorstwa PiS zwrócono uwagę, że mimo wzrostu świadomości znaczenia i roli seniorów we współczesnym świecie rady seniorów nie stały się zjawiskiem powszechnym.

W Polsce - jak wskazano - funkcjonuje jedynie około 350 rad seniorów na 2477 gmin. Obecnie rady seniorów funkcjonują jedynie na poziomie gminnym, gdzie nie ma obowiązku jej powoływania. Nowe przepisy mają na celu wprowadzenie możliwości powołania rady seniorów również na szczeblu powiatowym oraz wojewódzkim, a także określeniu zasad ich funkcjonowania.

Według regulacji rada gminy będzie zobligowana do utworzenia rady seniorów, jeżeli - w zależności od liczby mieszkańców gminy - z wnioskiem wystąpi określona liczba osób powyżej 60. roku życia. W gminie do 20 000 mieszkańców - co najmniej 50 lub w gminie powyżej 20 000 mieszkańców - co najmniej 100 mieszkańców tej gminy.

Rada gminy będzie zobligowana do rozpatrzenia wniosku o powołanie rady seniorów w terminie nie dłuższym, niż 3 miesiące od dnia jego złożenia. W przypadku jego odrzucenia kolejny wniosek może zostać złożony przez ten sam podmiot nie wcześniej, niż po upływie 6 miesięcy od dnia odrzucenia poprzedniego wniosku.

Takie samo rozwiązanie zaproponowano w stosunku do nowopowstałych rad seniorów na poziomie powiatowym i wojewódzkim.

Rada powiatu będzie zobowiązana do utworzenia powiatowej rady seniorów, na wniosek co najmniej 150 mieszkańców tego powiatu, z których każdy ukończył 60 lat, w powiecie, w którym liczba mieszkańców nie przekracza 100 000 oraz co najmniej 250 mieszkańców tego powiatu, z których każdy ukończył 60 lat w powiecie powyżej 100 000 mieszkańców.

Sejmik województwa z kolei będzie miał za zadanie utworzenie wojewódzkiej rady seniorów, na wniosek co najmniej 500 mieszkańców, którzy ukończyli 60 lat, w województwie do 2 000 000 mieszkańców, a w województwie powyżej 2 000 000 mieszkańców - na wniosek co najmniej 800 mieszkańców, z których każdy ukończył 60 lat.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.