Sejm uchwalił nowelizację ustawy o zatrudnieniu socjalnym

Podwyższenie świadczenia integracyjnego, uelastycznienie czasu uczestnictwa w centrach integracji społecznej i rezygnacja z przesłanki ubóstwa przy kierowaniu do nich - to część rozwiązań zawartych w nowelizacji ustawy o zatrudnieniu socjalnym, którą w czwartek uchwalił Sejm.

Za rządową nowelizacją ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi głosowało 431 posłów, 10 było przeciw, nikt się nie wstrzymał.

Wcześniej Sejm odrzucił wszystkie poprawki zaproponowane przez opozycję. Przewidywały one m.in. niewliczanie zasiłku integracyjnego do kryterium dochodowego oraz podniesienie go do wysokości płacy minimalnej.

Przygotowane przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej rozwiązania mają w szczególności zachęcić osobę wykluczoną społecznie do podjęcia aktywnych działań przez uczestnictwo w zajęciach organizowanych przez centra integracji społecznej (CIS). Ma to na celu zdobycie kompetencji i kwalifikacji umożliwiających podjęcie zatrudnienia na otwartym rynku pracy.

Nowela przewiduje m.in. podniesienie wysokości świadczenia integracyjnego do wysokości 120 proc. zasiłku dla bezrobotnych przez okres całego uczestnictwa CIS-u, włącznie z okresem próbnym.

Zmiany dotyczą też funkcjonowania centrów. Są to m.in. rezygnacja z przesłanki ubóstwa przy kierowaniu do uczestnictwa w zajęciach w CIS, umożliwienie zakładania Centrów Integracji Społecznej i Klubów Integracji Społecznej przez spółdzielnie socjalne zarówno osób prawnych, jak i osób fizycznych czy umożliwienie otrzymania od marszałka województwa dotacji w przypadku rozbudowy centrum bądź stworzenia warsztatu w innej gminie. Obecnie taka dotacja jest tylko na wyposażenie.

Kolejną zmianą jest przyznanie wojewodzie uprawnień nadzorczych nad Centrami Integracji Społecznej wraz z przyznaniem odpowiednich instrumentów nadzorczych - takich, jak wezwanie do złożenia stosownych wyjaśnień oraz wezwanie do zaniechania lub usunięcia nieprawidłowości.

Kolejna zmiana dotyczy uelastycznienia czasu pobytu w CIS. W myśl obowiązujących przepisów czas dziennego uczestnictwa w CIS wynosi przynajmniej 6 godzin dziennie. Nowela umożliwia większą swobodę, ograniczając się do wskazania tygodniowego czasu pobytu w CIS do minimum 30 godzin, przy jednoczesnym zaznaczeniu, że nie może on też być dłuższy niż 40 godzin. Regulacja przewiduje również możliwość przedłużenia okresu uczestnictwa w CIS.

W ocenie skutków regulacji projektu noweli napisano, że celem zmian w przepisach jest również ułatwienie zatrudnienia absolwentów CIS przez pracodawców, w szczególności w ramach instytucji zatrudnienia wspieranego oraz wprowadzenie nowych możliwości ingerencji i udzielania wsparcia przez resort polityki społecznej.

Sejm znowelizował też ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w zakresie przeznaczenia środków finansowych uzyskanych przez gminę z opłat za wydanie pozwoleń za sprzedaż napojów alkoholowych również na zadania realizowane przez CIS i KIS.

Większość przepisów ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.