Sejm uchwalił ponowną weryfikację dyplomatów; poprawki opozycji odrzucone

Możliwość ponownej weryfikacji pracowników polskiej służby zagranicznej, zwłaszcza tych, którzy odbyli studia poza krajami sojuszniczymi Polski, przewiduje uchwalona w czwartek przez Sejm rządowa nowelizacja ustawy o służbie zagranicznej. Izba odrzuciła wszystkie poprawki opozycji do noweli.

W głosowaniu za nowelizacją głosowało 229 posłów, przeciw było 221, a od głosu wstrzymało się 1 osoba. Sejm odrzucił wszystkie wnioski mniejszości i poprawki złożone przez opozycję.

W trakcie drugiego czytania poseł KO Marek Krząkała zgłosił sześć poprawek do nowelizacji. Mówił, że mają m.in. zapewnić specjalną ochronę dla pracowników niedyplomatycznych (tzw. miejscowych) zatrudnionych w polskich ambasadach, którzy pracują w warunkach wojennych. "Chodziło nam o ochronę pracowników, którzy współpracują ze wszystkimi naszymi placówki zagranicznymi, to np. tłumacze, taksówkarze. Gdy występuje konflikt, nie chcemy zostawić ich na pastwę losu, bo często narażają życie, gdy z nami współpracują, taka sama sytuacja może dziś występować w Ukrainie" - powiedział PAP Krząkała.

Klub KO w poprawkach proponował, by pracodawca, czyli w tym przypadku MSZ, nie mógł rozwiązać stosunku pracy z pracownikiem zatrudnionym w placówce zagranicznej RP mieszczącej się w państwie, którego terytorium objęte jest konfliktem zbrojnym. Politycy Koalicji wnioskowali też, aby pracodawca miał obowiązek zapewnić ciągłość zatrudnienia osobie zatrudnionej na podstawie umowy cywilnoprawnej.

KO postulowała też wprowadzenie zapisu o tym, że pracodawca w przypadku wystąpienia konfliktu zbrojnego jest zobowiązany zadbać o bezpieczeństwo pracowników placówek dyplomatycznych oraz innych zatrudnionych przez nie osób.

W toku prac w komisji wiceszef MSZ Piotr Wawrzyk przekonywał, że już teraz państwo polskie dba o takich pracowników w razie wybuchu konfliktu.

Politycy KO postulowali wprowadzenie do noweli zapisów dotyczących doprecyzowania, do jakiego sądu może odwołać się zawodowy dyplomata w przypadku zwolnienia z pracy lub decyzji o odmowie zatrudnienia przez Szefa Służby Zagranicznej. Wawrzyk odpowiadał, że możliwość odwołania się do sądu pracy jest już uregulowana na podstawie innych ogólnych przepisów i nie ma potrzeby wpisywania jej do noweli ustawy o służbie zagranicznej.

W środę, w trakcie drugiego czytania Radosław Fogiel (PiS) mówił, że rządzący kilkanaście miesięcy temu podjęli się przeprowadzenia reformy służby zagranicznej i omawiany projekt noweli to dalszy krok na tej drodze. "Okazało się, że trzeba pewne rzeczy doprecyzować, jak chociażby konsekwencje niezłożenia ustalonych w ustawie oświadczeń w terminie. Okazało się, że minister spraw zagranicznych musi dysponować bardziej efektywnymi narzędziami zarządzania członkami służby zagranicznej, żeby móc w sposób efektywny obsadzać placówki" - mówił Fogiel.

Dodał, że pojawiły się nowe wyzwania dot. bezpieczeństwa w związku z wojną w Ukrainie. I stąd - jak mówił - dodatkowy wymóg zaopiniowania przez szefa ABW możliwości dalszej pracy osób, które kształciły się w np. w moskiewskich uczelniach.

"Co do zasady intencja bardzo słuszna, zwłaszcza w kontekście wojny w Ukrainie, ale sposób podejścia do problemu amatorski i budzący wiele wątpliwości" - oponował w debacie Krząkała. "Powstają dwa pytania, jeżeli komuś udowodniliście działalność agenturalną, to dlaczego ta osoba natychmiast nie staje przed prokuratorem? Nie potrzebna jest do tego żadna nowelizacja ustawy. I druga kwestia - co do tej pory robiła ABW, która każdego dyplomatę i pracownika służby zagranicznej prześwietla w sposób szczególny? (...) Sami poddajecie w wątpliwość działanie swoich służb" - mówił Krzakała.

Rządowy projekt w zdecydowanych słowach skrytykowała w debacie zresztą cała opozycja.

Maciej Gdula (Lewica) oceniał, że jest to fatalny projekt. Zwracał uwagę, że na sali sejmowej nie ma nikogo z MSZ. Gdula nazwał projekt ustawą "poniżeniową", ponieważ osoby, które uzyskały dyplom w kraju poza NATO i UE, będą musiały poprosić ministra o sprawdzenie przez ABW i dopiero wtedy będą mogły uzyskać pozwolenie na pracę w MSZ. Jak mówił, ma to dotyczyć m.in. osób które przez 30 lat bez zastrzeżeń służyły Polsce i często miały dostęp do tajnych dokumentów, a to wymagania sprawdzenia przez ABW.

Zdaniem Władysława Teofila Bartoszewskiego (PSL-KP) projekt "to kolejna destrukcyjna ustawa", która ma służyć wykluczeniu doświadczonych dyplomatów, z wieloletnim doświadczeniem, tylko dlatego, że kończyli np. rosyjskie szkoły przed wielu laty. Bartoszewski podkreślił, że zapis o ponownej weryfikacji w ciągu 30 dni to fikcja, bo takie sprawdzenie trwa o wiele dłużej. Ostatecznie ocenił, że projekt to "gniot, który jest bez sensu i ma niszczyć ludzi"; zadeklarował, że klub PSL-KP na pewno zagłosuje przeciwko.

Krząkała argumentował ponadto, że mamy do czynienia już z kolejną nowelizacją ustawy o służbie zagranicznej, a zmiany zamiast wzmacniać służbę zagraniczną doprowadziły - jego zdaniem - do jej upolitycznienia.

Jego zdaniem, nowelizacja ma służyć "wyrzucenie 27 niewygodnych ludzi" z MSZ. Jak ocenił, nowelizacja "to dalsza destrukcja służby zagranicznej", która rządzącym w najbliższym czasie odbije się czkawką.

W projekcie nowelizacji ustawy o służbie zagranicznej m.in. dodaje się przepis mówiący, że osoba, która kształciła się, uzyskała tytuł zawodowy, stopień w zakresie sztuki, stopień naukowy, tytuł naukowy lub prowadziła działalność naukową w podmiocie systemu szkolnictwa wyższego i nauki będącym: organem bezpieczeństwa innego państwa, wchodzącym w skład sił zbrojnych innego państwa, stanowiącym część resortu spraw zagranicznych lub wewnętrznych innego państwa albo im podległym, przez nie nadzorowanym lub kontrolowanym, może być zatrudniona w służbie zagranicznej po złożeniu wniosku i uzyskaniu zgody Szefa Służby Zagranicznej.

Szef Służby Zagranicznej ma wydawać zgodę na zatrudnienie danej osoby w służbie zagranicznej po otrzymania opinii szefa ABW potwierdzającej brak takich przeciwwskazań. Wymóg uzyskania zgodny Szefa Służby Zagranicznej ma dotyczyć obecnych członków służby zagranicznej i kandydatów do niej. W projektowanej nowelizacji przewidziano też, że obecny stopień dyplomatyczny attaché w służbie zagranicznej nie będzie już stosowany, a najniższym stopniem dyplomatycznym będzie III sekretarz.