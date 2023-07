Sejm uchwalił prezydencką ustawę o szczególnej opiece geriatrycznej

Sejm w czwartek uchwalił prezydencką ustawę o szczególnej opiece geriatrycznej, której głównym celem jest zapewnienie szczególnej opieki geriatrycznej osobom, które ukończyły 75 lat. To inicjatywa ustawodawcza Prezydenta RP.

Za ustawą głosowało 436 posłów, przeciw 8, wstrzymało się 5 osób.

Komisja Polityki Senioralnej i Komisja Zdrowia we wtorek, na wspólnym posiedzeniu, pozytywnie zaopiniowały prezydencki projekt ustawy o szczególnej opiece geriatrycznej. Regulacja zakłada zapewnienie szczególnej opieki geriatrycznej osobom, które ukończyły 75 lat.

Głównym celem przedłożonej przez prezydenta Andrzeja Dudę inicjatywy ustawodawczej jest - jak uzasadniała sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Małgorzata Paprocka - zapewnienie szczególnej opieki geriatrycznej osobom, które ukończyły 75 lat.

Planowane rozwiązania mają przemodelować opiekę w stronę podejścia środowiskowego, w którym świadczenia medyczne realizowane są w pobliżu miejsca zamieszkania seniora.

Podczas rozpatrywania przepisów do projektu zaproponowano poprawki. Oprócz zmian o charakterze redakcyjnym przyjęto poprawki PiS. Zakładają one zastąpienie w przepisach projektu ośrodków pomocy społecznej jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, które są szerszym pojęciem.

Ponadto uwzględniono poprawkę wydłużającą z 30 dni do 60 dni czas, jaki będą miały powiaty na zgłoszenie pisemnej propozycji dotyczącej utworzenia i lokalizacji centrum.

Inna z poprawek zakłada rozszerzenie zakresu informacji udzielanych przez punkt informacyjno-recepcyjny działający w centrum zdrowia 75 plus o dane dotyczące zasad korzystania ze świadczeń pomocy społecznej i usług społecznych realizowanych nie tylko przez ośrodki pomocy społecznej, ale przez wszystkie jednostki pomocy społecznej.

Kolejna poprawka PiS przewiduje rozszerzenie katalogu podmiotów o powiatowe centra pomocy rodzinie, które po uzyskaniu pisemnej zgody pacjenta będą zobowiązane udzielać centrum zdrowia 75 plus informacji mających znaczenie dla udzielanych pacjentowi centrum świadczeń opieki zdrowotnej.

Inna ze zmian ma na celu poszerzenie określenia profilu zakresu działania organizacji, których przedstawiciel będzie mógł wchodzić w skład Krajowej Rady do spraw Opieki Geriatrycznej.

Komisje nie przyjęły z kolei poprawek Pauliny Matysiak (Lewica) zakładających m.in. obniżenie wieku osób, do których kierowane są rozwiązania w ustawie z 75 do 70 lat. Poparcia komisji nie uzyskała także zmiana zapewniająca pacjentowi transport do centrów zdrowia.

W prezydenckim projekcie szczegółowo wskazano cele tworzonej szczególnej opieki geriatrycznej. Wymieniono wśród nich m.in. zachowanie możliwie największej sprawności funkcjonalnej i samodzielności seniorów; zapewnienie określonych w ustawie świadczeń opieki zdrowotnej oraz zagwarantowanie działań profilaktycznych i promocji zdrowia, a także zapewnienie wsparcia psychologicznego pacjentom centrum.

Wskazane w projekcie ustawy cele mają być osiągnięte dzięki stworzeniu systemowych rozwiązań tworzących szczególną opiekę geriatryczną, w której skład będą wchodziły: szpitalne oddziały geriatryczne, wskazane w wojewódzkim planie działania szczególnej opieki geriatrycznej; nowo tworzone placówki - centra zdrowia 75 plus - oraz podstawowa opieka zdrowotna.

Podstawą działania placówek szczególnej opieki geriatrycznej, działających na terenie województwa, będzie plan sporządzany przez wojewodę i zatwierdzany przez ministra zdrowia.

W celu zapewnienia odpowiedniej jakości udzielnych świadczeń, w projekcie określono minimalne standardy łącznej liczby łóżek w oddziałach geriatrycznych i standardy dotyczące minimalnej i maksymalnej liczby osób zamieszkujących obszar działania centrum.

W przepisach dostosowujących projekt wprowadzono rozwiązania umożliwiające w okresie 5 lat od wejścia w życie ustawy, stosowanie niższej normy łącznej liczby łóżek w oddziałach geriatrycznych ujętych w wojewódzkim planie, niż określona w projekcie, a zatrudnianie edukatorów zdrowotnych, którzy nie spełniają wymogu ukończenia szkolenia określonego w projekcie ustawy, w okresie 3 lat.

Ponadto w projekcie wskazano ostateczny termin na utworzenie centrum przez powiaty, w przypadku, gdy wynika to z wojewódzkiego planu, albo do zawarcia porozumienia z innym powiatem na utworzenie centrum, na nie później niż 5 lat od wejścia w życie ustawy.

Zaproponowano, aby ustawa weszła w życie 1 stycznia 2024 r.