Sejm uczcił minutą ciszy pamięć Andrzeja Leppera

Sejm uczcił w piątek pamięć byłego wicepremiera, posła IV i V kadencji Andrzeja Leppera w 11. rocznicę jego śmierci. Wniosek o uczczenie Andrzeja Leppera złożył na początku piątkowych obrad Sejmu Robert Winnicki (Konfederacja).

"To 11. rocznica niewyjaśnionej dotąd śmierci Andrzeja Leppera, budzącej wiele znaków zapytania. Rozpoczęliśmy zbieranie podpisów pod wnioskiem o komisję śledczą w sprawie wyjaśnienia okoliczności śmierci byłego wicepremiera RP. To jest ważna sprawa, to jest temat, który musi zostać wyjaśniony i najlepiej żeby został wyjaśniony jeszcze w tej kadencji" - powiedział Winnicki.

Przypomniał, że Konfederacja rozpoczęła zbiórkę podpisów wśród posłów pod wnioskiem o powołanie sejmowej komisji śledczej do wyjaśnienia okoliczności śmierci Leppera.

"Poza podpisami posłów Konfederacji mamy już pojedyncze podpisy z innych kół i klubów, ale to wciąż za mało, aby powołać komisję śledczą. Wzywam wszystkim parlamentarzystów o to, aby się pod tym wnioskiem podpisali" - apelował Winnicki.

Andrzej Lepper, przewodniczący Samoobrony, były wicepremier rządu PiS-LPR-Samoobrona, poseł na Sejm IV i V kadencji w latach 2001-2007, wicemarszałek Sejmu IV i V kadencji, został znaleziony martwy w biurze partii w Warszawie 5 sierpnia 2011. W toku zakończonego postępowania prokuratorskiego ustalono, że popełnił on samobójstwo poprzez powieszenie się. Według ustaleń śledztwa polityk cierpiał na depresję wywołaną postępowaniami karnymi, upadkiem politycznym, wielotysięcznym zadłużeniem i bankructwem finansowym partii.