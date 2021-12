Sejm uczcił minutą ciszy zmarłych na Covid-19

Sejm uczcił we wtorek minutą ciszy zmarłych na Covid-19. "Nie przywrócimy im życia, ale możemy wykonać gest szacunku wobec zmarłych i okazać serdeczność ich zrozpaczonym krewnym" - powiedział wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski (Koalicja Polska-PSL).

"Dla stu, może dwustu tysięcy polskich rodzin nadchodzące święta będą bardzo smutne. Będzie żal, będą łzy, będą wspomnienia o tych, których niestety zabraknie przy wigilijnym stole" - mówił wicemarszałek Zgorzelski, który złożył wniosek o uczczenie pamięci zmarłych na początku 44. posiedzenia Sejmu.

Według niego z powodu pandemii koronawirusa do dziś zmarło ponad 88 tys. Polaków, a w tym samym czasie odnotowano około 140 tys. nadmiarowych zgonów. "Zmarli może i mieli poglądy polityczne, ale nie umierali jako zwolennicy tej czy innej partii. Umierali Polacy, obywatele, umierali ojcowie i matki, bracia i siostry, żony i mężowie, córki i synowie" - podkreślił.

Jak dodał, "nie przywrócimy im życia, nie zmniejszymy żalu, którego źródłem jest ich nieobecność, ale możemy wykonać gest szacunku wobec zmarłych i okazać serdeczność ich zrozpaczonym krewnym". "To minimum tego, co możemy i powinniśmy zrobić" - powiedział.

Wicemarszałek Sejmu zaznaczył, że "także symboliczne gesty są ważne dla poszczególnych ludzi i całej naszej narodowej wspólnoty; ważne są zawsze, ale w tym przedświątecznym czasie są tak samo potrzebne jak i niezbędne".

"Musimy się pokłonić przed zmarłymi i objąć myślami naszych zasmuconych rodaków. Stać nas na to. Prawdę mówiąc, to nasz moralny i po prostu ludzki obowiązek. Mam głębokie przekonanie, że wszyscy to tu rozumiemy i czujemy" - oświadczył.

Zwracając się do marszałek Sejmu Elżbiety Witek, Zgorzelski powiedział: "Proszę , abyśmy nisko się pochylili przed zmarłymi i przed tymi, którzy ich opłakują, i otoczmy ich szczerą modlitwą czy też serdecznie myślą". Po tych słowach posłowie wstali w milczeniu, a niektórzy powiedzieli kilkukrotnie: "Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci".

We wtorek Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 17 tys. 460 nowych zakażeniach koronawirusem oraz śmierci kolejnych 537 osób z COVID-19.

Podczas rozpoczętego we wtorek rano dwudniowego posiedzenia Sejmu posłowie przeprowadzą drugie czytanie projektu ustawy budżetowej na 2022 r. Izba ma pracować również nad przepisami dotyczącymi rolniczego handlu detalicznego oraz propozycjami zmierzającymi do wzmocnienia roli kuratorów oświaty.