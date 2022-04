Sejm uczcił pamięć zmarłego w czwartek Ludwika Dorna

Sejm minutą ciszy uczcił w czwartek po południu pamięć zmarłego Ludwika Dorna. Były marszałek Sejmu, wicepremier i szef MSWiA zmarł w czwartek w wieku 67 lat.

"Dzisiaj kolejna smutna informacja. Zmarł dzisiaj Ludwik Dorn, marszałek Sejmu V kadencji, poseł na Sejm II, IV, V, VI i VII kadencji, w latach 2005-2007 wicepremier oraz minister spraw wewnętrznych i administracji, współzałożyciel partii Prawo i Sprawiedliwość, jej wiceprezes w latach 2001-2007" - oświadczyła podczas toczących się obrad Sejmu marszałek Sejmu Elżbieta Witek.

Z mównicy sejmowej zmarłego wspominał poseł PiS Antoni Macierewicz. "Ludwik Dorn był harcerzem Rzeczypospolitej, był harcerzem 1. Warszawskiej Drużyny Harcerzy im. Romualda Traugutta. Był współtwórcą polskiego ruchu niepodległościowego od lat 70., jednym z organizatorów wsparcia dla polskich robotników w 1976 r., później współorganizatorem KOR i Niezależnego Zrzeszenia Studentów Polskich". Zaznaczył, że Dorn "był człowiekiem, który współtworzył najważniejsze niepodległościowe, chrześcijańskie partie polityczne: Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe, Porozumienie Centrum i przede wszystkim Prawo i Sprawiedliwość".

Macierewicz podkreślił, że Ludwik Dorn "był niesłychanie odważnym, zdecydowanym i wybitnym polskim patriotą". "Cześć Jego pamięci. Pamiętamy Cię Ludwiku i będziemy Cię pamiętać zawsze" - powiedział.

Ludwik Dorn urodził się 5 czerwca 1954 w Warszawie. W PRL-u działał jako opozycjonista - współpracował m.in. z KOR. Był współzałożycielem partii Prawo i Sprawiedliwość i jej wiceprezesem w latach 2001-2007. W latach 2005-2007 pełnił funkcję wicepremiera oraz ministra spraw wewnętrznych i administracji w rządach Kazimierza Marcinkiewicza i Jarosława Kaczyńskiego. W październiku 2008 r. został usunięty z Prawa i Sprawiedliwości i z klubu parlamentarnego PiS.

W wyborach parlamentarnych w 2011 r. ponownie wystartował z listy PiS i zdobył mandat. Sprawował go jako poseł niezrzeszony, później przeszedł do klubu parlamentarnego Solidarnej Polski. Opuścił go w 2012 roku. W wyborach parlamentarnych w 2015 roku startował z listy Platformy Obywatelskiej. Nie udało mu się zdobyć mandatu.