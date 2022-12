Sejm upamiętnił szachistę Akibę Rubinsteina w 140. rocznicę urodzin. Sejm RP "w uznaniu twórczości szachowej i zasług Akiby Rubinsteina dla rozwoju polskich i światowych szachów oraz promocji Polski na świecie, upamiętnia jego postać" - zaznaczono w uchwale przyjętej w czwartek.

Za uchwałą opowiedziało się w czwartek 445 posłów, nikt nie był przeciw, od głosu wstrzymał się jeden poseł.

W uchwale zaznaczono, że w grudniu przypada rocznica urodzin Akiby Rubinsteina - "jednego z najwybitniejszych polskich szachistów, pierwszego polskiego arcymistrza uznawanego za najlepszego szachistę świata początku XX wieku".

Urodził się w 1882 r. w Stawiskach koło Łomży w wielodzietnej rodzinie pochodzenia żydowskiego, choć - jak zaznaczono w uchwale - niektórzy badacze wskazują, że mógł urodzić się dwa lata wcześniej.

"Z szachami zetknął się dopiero jako kilkunastolatek i bardzo szybko zajął się nimi zawodowo. W 1901 roku przeprowadził się do Łodzi, jednego z czołowych ośrodków szachowych i do końca swojej kariery, nawet po wyjeździe do Warszawy, reprezentował barwy Łódzkiego Towarzystwa Zwolenników Gry Szachowej" - czytamy.

W 1909 r. podczas turnieju w Petersburgu Akiba Rubinstein pokonał arcymistrza Emanuela Laskera i zajął pierwsze miejsce. "Odmówił wówczas startu w barwach carskiej Rosji i w proteście postawił przy swoim nazwisku tabliczkę z napisem +Łódź+. Trzy lata później, dokładnie sto dziesięć lat temu, wygrał pięć ważnych międzynarodowych turniejów z rzędu, co do dziś pozostaje światowym rekordem" - przypomniano w uchwale.

W 1930 r. podczas III Olimpiady Szachowej w Hamburgu Rubinstein poprowadził polską drużynę do zwycięstwa, przyczyniając się do zdobycia przez Polskę drużynowego mistrzostwa świata. "Razem z nim autorami tego największego w historii triumfu polskich szachów byli Paulin Frydman, Kazimierz Makarczyk, Dawid Przepiórka i Ksawery Tartakower. W następnych latach polska drużyna narodowa wielokrotnie zdobywała miejsca na podium i chociaż nikt nie powtórzył sukcesów Rubinsteina to jednak tacy zawodnicy jak Mieczysław Najdorf, Bogusław Jacek Bednarski, Agnieszka Brustman czy Marcin Kamiński na trwałe zapisali się w historii światowych szachów" - podkreślono.

W uchwale zaznaczono, że Akiba Rubinstein uznawany był powszechnie "za najwybitniejszego szachistę swoich czasów, ze względów finansowych nie miał jednak możliwości rozegrania meczu o mistrzostwo świata". "Przez całe życie zmagał się z chorobą psychiczną, która ostatecznie zmusiła go do wycofania się z aktywnej gry i występów turniejowych. Umarł w zapomnieniu na obczyźnie w 1961 roku" - napisano.

"Chociaż nie pozostawił po sobie wielu prac teoretycznych, uznawany jest za jednego z największych klasyków szachów i pioniera nowoczesnej gry pozycyjnej. W 1950 roku Międzynarodowa Federacja Szachowa przyznała mu retrospektywnie tytuł arcymistrza" - czytamy w uchwale.

W uchwale podkreślono, że "Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, w uznaniu twórczości szachowej i zasług Akiby Rubinsteina dla rozwoju polskich i światowych szachów oraz promocji Polski na świecie, upamiętnia jego postać".