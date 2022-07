Sejm ustanowił 2023 Rokiem Wojciecha Korfantego

Sejm ustanowił w piątek 2023 Rokiem Wojciecha Korfantego. Niech pamięć o tym wspaniałym człowieku - Ślązaku, Polaku i Europejczyku - będzie zawsze żywa oraz niech stanowi on wzór dla nas i przyszłych pokoleń - głosi uchwała Sejmu.

Za uchwałą głosowało 425 posłów, 1 był przeciw, 8 wstrzymało się od głosu.

W uchwale przypomniano, że "20 kwietnia 2023 roku przypada 150. rocznica urodzin Wojciecha Korfantego, jednego z ojców naszej niepodległości, wielkiego syna śląskiej ziemi, na stałe związanego z chrześcijańską demokracją wybitnego polityka, myśliciela społecznego i publicysty".

"Przed odzyskaniem niepodległości Wojciech Korfanty był posłem do Reichstagu. Reprezentując Koło Polskie, głośno żądał przyłączenia do państwa polskiego wszystkich ziem zaboru pruskiego, w tym Górnego Śląska" - napisano.

Dodano, że "Korfanty był wielkim społecznikiem, członkiem Ligi Narodowej, Towarzystwa Gimnastycznego +Sokół+ oraz prowadził działalność redakcyjną i wydawniczą w pismach +Górnoślązak+ oraz +Polak+.

Po odrodzeniu niepodległej Polski został członkiem Naczelnej Rady Ludowej kierującej zwycięskim Powstaniem Wielkopolskim. "Był komisarzem plebiscytu na Górnym Śląsku, a następnie dyktatorem III Powstania Śląskiego, które przypieczętowało włączenie do Polski najbardziej uprzemysłowionej części Górnego Śląska" - czytamy w uchwale.

Korfanty "w czasach II Rzeczypospolitej był posłem na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, politycznym adwersarzem obozu sanacji". "Został wicepremierem rządu Wincentego Witosa w drugiej połowie 1923 roku. Był patriotą, orędownikiem narodowej jedności, człowiekiem mocno przywiązanym do katolickiej nauki społecznej" - wskazano.

W uchwale podano, że "doświadczył wielu niesprawiedliwości: od przymusowej emigracji do pobytu w więzieniu". "Zawsze wierzył w Polskę, dla której poświęcił całe swoje życie - zgodnie z przesłaniem: +Jedną tylko wypowiadam prośbę do ludu śląskiego, a mianowicie, by został wierny swym zasadom chrześcijańskim i swemu przywiązaniu do Polski" - zaznaczono.

"Niech pamięć o tym wspaniałym człowieku - Ślązaku, Polaku i Europejczyku - będzie zawsze żywa oraz niech stanowi on wzór dla nas i przyszłych pokoleń. W uznaniu wielkich zasług Wojciecha Korfantego i w związku z 100. rocznicą powrotu Górnego Śląska do Polski Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanawia rok 2023 Rokiem Wojciecha Korfantego" - głosi uchwała Sejmu.