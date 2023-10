Sejm: W okręgu nr 18 na Mazowszu dla PiS - 7 mandatów, po 2 dla KO i Trzeciej Drogi, jeden dla Konfederacji - oficjalnie

W okręgu wyborczym nr 18 na Mazowszu w wyborach do Sejmu siedem mandatów zdobył PiS, po dwa mandaty przypadły KO i Trzeciej Drodze, a jeden mandat uzyskała Konfederacja - podała we wtorek w protokole wyników wyborów Okręgowa Komisja Wyborcza w Siedlcach.

Według tych danych, w okręgu ostrołęcko-siedleckim nr 18 KW PiS mandaty poselskie zdobyli: dotychczasowa senator tej partii Maria Koc (liderka listy) oraz b. minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk, a także wiceminister sportu i turystyki Arkadiusz Czartoryski, b. minister energii Krzysztof Tchórzewski oraz poseł Daniel Milewski, Grzegorz Woźniak i Marcin Grabowski.

Do Sejmu weszli też startujący z KKW Koalicja Obywatelska PO .N iPL Zieloni posłanka Kamila Gasiuk-Pihowicz (liderka listy) oraz Czesław Mroczek, a z KKW Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe b. minister rolnictwa Marek Sawicki (otwierał listę) oraz Żaneta Cwalina-Śliwowska. Mandat poselski uzyskał także Krzysztof Mulawa (lider listy) z KW Konfederacja Wolność i Niepodległość.

Natomiast w Sejmie nie znalazł się m.in. dotychczasowy poseł Dobromir Sośnierz - startował z czwartego miejsca listy KW Konfederacja Wolność i Niepodległość.

W okręgu ostrołęcko-siedleckim nr 18 w wyborach do Sejmu KW PiS zdobył 262 236 głosów - 48,62 proc., KKW Koalicja Obywatelska PO .N iPL Zieloni - 100 902 głosy - 18,71 proc., a KKW Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe - 83 681 głosów - 15,51 proc.

Na kolejnych miejscach znalazły się: KW Konfederacja Wolność i Niepodległość, która uzyskała 44 299 głosów - 8,21 proc., KW Nowa Lewica 26 149 głosów - 4,85 proc., a KW Polska Jest Jedna 10 229 głosów - 1,90 proc.

Dalej uplasowały się komitety: KW Bezpartyjni Samorządowcy, który otrzymał 10 045 głosów - 1,86 proc., a także KW Normalny Kraj z 1 044 głosami - 0,19 proc. i KW Ruch Naprawy Polski, na który oddano 823 głosów - 0,15 proc.

Okręg nr 18 w wyborach do Sejmu, gdzie do podziału jest 12 mandatów, obejmuje powiaty: garwoliński, łosicki, makowski, miński, ostrołęcki, ostrowski i pułtuski, a także siedlecki, sokołowski, węgrowski i wyszkowski oraz miasta na prawach powiatu - Ostrołęka i Siedlce. Uprawnionych do głosowania było tam 736 338 wyborców. Łącznie głosów ważnych na wszystkich kandydatów oddano 539 408. Frekwencja wyborcza wyniosła 73,25 proc.

W 2019 r. w wyborach do Sejmu w okręgu ostrołęcko-siedleckim nr 18 dziewięć mandatów zdobył PiS, dwa mandaty przypadły KO, a jeden PSL.