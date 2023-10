Sejm: W okręgu wałbrzysko-kłodzkim mandat zdobyła Aleksandra Leo - szefowa gabinetu Szymona Hołowni

W okręgu nr 2 wałbrzysko-kłodzkim mandat poselski zdobyła Aleksandra Leo, szefowa gabinetu Szymona Hołowni. Natomiast reprezentanta w Sejmie straciła lewica. KO zdobyła cztery mandaty, a PiS trzy – przed czterema laty było odwrotnie.

Według danych PKW na komitet KO oddano 120 188 głosów (37,17 proc.), na PiS - 107 797 głosów (33,34 proc.), na Trzecią Drogę/PSL - 39 215 głosów (12,13 proc.). Nowa Lewica dostała 25 806 głosów (7,98 proc.), Konfederacja - 19 478 głosów (6,02 proc.), Bezpartyjni Samorządowcy - 5 808 głosów (1,80), KW Polska Jest Jedna - 5068 (1,57).

Najlepsze wyniki mają: posłanka KO Monika Wielichowska - 52 182 głosy, poseł PiS Michał Dworczyk - 40 264 głosy, poseł PiS Marcin Gwóźdź - 23 434 głosy, wiceprezydent Wałbrzycha Sylwia Bielawska (KO) - 17 577 głosów, kandydatka Trzeciej Drogi/PSL Aleksandra Leo - 16 661 głosów, posłanka KO Izabela Mrzygłocka - 14 470 głosów, poseł PiS Ireneusz Zyska - 11 817, wójt Dzierżoniowa Marek Chmielewski (KO) - 9108 głosów.

Według symulacji to właśnie wymieniona ósemka obejmie mandaty w Sejmie z okręgu nr 2.

Obecny poseł Nowej Lewicy Marek Dyduch zdobył 7507 głosów, ale to okazało się za mało, by utrzymać miejsce w Sejmie. Lider listy Konfederacji Damian Gomółka zdobył 9160 głosów, ale nie dało to mandatu.

Okręg nr 2 obejmuje powiaty: dzierżoniowski, kłodzki, świdnicki, wałbrzyski, ząbkowicki i miasto Wałbrzych na prawach powiatu.

Wybory w 2019 roku wygrało Prawo i Sprawiedliwość, które zdobyło 114 728 głosów (co stanowiło 40,54 proc.). Koalicja Obywatelska dostała 90 812 głosów (32,09 proc.), SLD miał 34 957 głosów (12,35 proc.), PSL - 20 528 (7,25 proc.), Konfederacja Wolność i Niepodległość - 15 346 (5,42 proc.). Przed czterema laty PiS zdobyło cztery mandaty, KO - trzy i jeden przypadł SLD.