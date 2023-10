Sejm: W Podlaskiem (okręg 24) najwięcej głosów zdobył Szymon Hołownia

Lider Polski 2050 Szymon Hołownia zdobył najwięcej głosów- ponad 79 tysięcy w okręgu nr 24 ( woj. podlaskie), w którym po raz pierwszy startował w wyborach do Sejmu. Hołownia pochodzi z Białegostoku i w kampanii wyborczej przypominał swoje związki z miastem i regionem.

Najwięcej wyborców w Podlaskiem w wyborach do Sejmu głosowało na PiS - 42,39 proc. 20,84 proc. wyborców, którzy wzięli udział głosowaniu w Podlaskiem poparło KO, a Trzecią Drogę (Polska 2050 Szymona Hołowni i PSL) - 18,86 proc.

Na Szymona Hołownię zagłosowało 79 tys. 951 osób. Na całą listę Trzeciej Drogi głosy oddało 114 tys. 898 wyborców - wynika z pełnych danych PKW. Najwięcej głosów Hołownia zebrał w samym Białymstoku - 29 940 osób, a 12 885 w powiecie białostockim.

Jedynka na liście PiS w Podlaskiem, minister aktywów państwowych Jacek Sasin zdobył 59 tys. 490 głosów i było to najwięcej z tej listy w tym okręgu wyborczym i jednocześnie to drugi indywidualny wynik w regionie po Hołowni. Lider listy KO poseł Krzysztof Truskolaski uzyskał 57 tys. 664 głosy i był to trzeci indywidualny wynik w okręgu 24 po Hołowni i Sasinie.

Indywidualny wynik powyżej 50 tys. głosów w wyborach do Sejmu uzyskał także sekretarz stanu w ministerstwie cyfryzacji Adam Andruszkiewicz - 53 tys. 632 głosy, który był trójką na liście PiS.

Mandatu nie zdobędą wieloletni posłowie KO Robert Tyszkiewicz (5 873 głosy) i Eugeniusz Czykwin (8 332), a także poseł Mieczysław Baszko (z listy PiS) (7 715) i poseł Lewicy Paweł Krutul (11 063 głosy). Lewica w Podlaskiem ma w ogóle nie uzyskać mandatu posła po tych wyborach, zdobyła w regionie 4,84 proc. głosów.

Mandat z Konfederacji ma mieć Krzysztof Bosak, na którego głosowało 44 tys. 902 wyborców - Konfederacja zdobyła w Podlaskiem 9,79 proc.

Nowymi posłami z Podlaskiego mają być także Alicja Łepkowska-Gołaś (13 511 głosów) i Jacek Niedźwiedzki (9 063) z KO oraz Barbara Okuła z Trzeciej Drogi z Polski 2050 (3 482). Nowym posłem ma być także wicemarszałek województwa podlaskiego Sebastian Łukaszewicz (Suwerenna Polska), który był ostatni na liście PiS.

Mandaty z PiS mają utrzymać także: wiceminister edukacji i nauki Dariusz Piontkowski (22 147 głosów), Jarosław Zieliński (20 812), Kazimierz Gwiazdowski (11 898) i Jacek Bogucki (12 032), który był senatorem kończącej się kadencji.

Mandat z Trzeciej Drogi ma także sprawować poseł PSL Stefan Krajewski, który był dwójką na liście Trzeciej Drogi po Szymonie Hołowni. Na Krajewskiego zagłosowało 9 tys. 803 wyborców.