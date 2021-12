Sejm: W porządku obrad nie będzie m.in. informacji NIK ws. Funduszu Sprawiedliwości

Sejmowa większość nie zgodziła się w czwartek na uzupełnienie porządku obrad o informację NIK ws. nieprawidłowości w wydatkowaniu środków Funduszu Sprawiedliwości. Aprobaty nie zyskał też wniosek, by Sejm zajął się projektem KO dot. obniżenia zarobków najważniejszych osób w państwie.

Oba wnioski złożył klub Koalicji Obywatelskiej. Projekt nowelizacji ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na rozpatrzenie czeka od kilku miesięcy. Powstał w reakcji na rozporządzenie prezydenta Andrzeja Dudy z 31 lipca br., dzięki któremu podniesione zostały wynagrodzenia osób zajmujących kierownicze stanowiska w państwie. Po zmianach premier i marszałkowie Sejmu i Senatu zarabiają brutto miesięcznie ponad 20 tys. zł, a posłowie i senatorowie - po 12 tys. zł.

Politycy KO, składając projekt, argumentowali, że tego typu podwyżka jest nieuzasadniona w dobie walki ze skutkami, przede wszystkim gospodarczymi, pandemii Covid-19. Projekt zakłada obniżenie uposażeń kluczowych osób w państwie po poziomu sprzed wejścia w życia prezydenta Dudy, a ponadto zamrożenie - do końca 2023 r. - ich wysokości.

Przeciwko wprowadzeniu do porządku obrad punktu dotyczącego pierwszego czytania projektu KO opowiedziało się 226 posłów, za było 205, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Sejmowa większość nie zgodziła się ponadto na wysłuchanie jeszcze na tej sesji izby informacji NIK "na temat nieprawidłowości stwierdzonych przez kontrolerów NIK w zakresie funkcjonowania i gospodarowania środkami pieniężnymi będącymi w dyspozycji Funduszu Sprawiedliwości - Funduszu Pomocy Poszkodowanym i Pomocy Postpenitencjarnej". W tej sprawie za opowiedziało się 202 posłów, 226 przeciw, jedna osoba wstrzymała się od głosu.

Wyniki kontroli dotyczącej sposobu wydatkowania środków z podlegającego resortowi sprawiedliwości Funduszu NIK zaprezentowała pod koniec września. NIK uznała wówczas, że pieniądze z Funduszu wydatkowane są w sposób niegospodarny i niecelowy, co sprzyja powstawaniu mechanizmów korupcjogennych. Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły ponad 280 mln zł.

Lewica z kolei wnioskowała o uzupełnienie porządku obrad o informację MSWiA w sprawie interwencji Policji w Lubinie w dniu 6 sierpnia br. i okoliczności śmierci mężczyzny zatrzymanego w czasie interwencji. W tej sprawie również nie było zgody większości posłów (za głosowało 199 posłów, przeciwko było 226, jeden poseł wstrzymał się od głosu).

Chodzi o śmierć 34-letniego Bartosza Sokołowskiego. Policja interweniowała wobec niego po tym, jak na numer alarmowy zadzwoniła matka mężczyzny i poinformowała, że syn nadużywa narkotyków. Miał on być agresywny i rzucać kamieniami w okna. Funkcjonariusze go obezwładnili, a nagrania z interwencji, na których widać, jak m.in. jest przyciskany do ziemi, trafiły do sieci.

Prokuratura Okręgowa w Łodzi prowadzi w tej sprawie śledztwo pod kątem przekroczenia uprawnień przez policjantów i nieumyślnego spowodowania śmierci mężczyzny.