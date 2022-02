Sejm w środę rozpocznie posiedzenie; zajmie się m.in. projektem dot. wdrażania środków unijnych na lata 2021-2027

Sejm na dwudniowym posiedzeniu zajmie się m.in. projektem o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich na lata 2021-2027, projektem zmian Prawa energetycznego oraz projektem ustawy o ochronie dziedzictwa narodowego związanego z nazywaniem obiektów przestrzeni publicznej.

Zgodnie ze wstępnym harmonogramem obrad, prace izby mają rozpocząć się od złożenia ślubowania poselskiego przez Elżbietę Zielińską, która obejmie mandat po pośle PiS Wiesławie Janczyku, który został powołany do Rady Polityki Pieniężnej.

Następnie posłowie mają przeprowadzić drugie czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Projekt wprowadza przepisy usprawniające funkcjonowanie Agencji. Chodzi m.in. o rozwiązania dotyczące zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy czy skrócenie procesu uzupełnienia niedoborów kadrowych w Agencji.

Projektowana nowelizacja reguluje tryb umarzania wierzytelności z Funduszu Restrukturyzacji i Oddłużenia Rolnictwa (FRiOR), tj. umorzenia wierzytelności z FRiOR na wniosek głównego dłużnika lub jego następcy prawnego. Wprowadzona ma być także możliwość umorzenia wierzytelności z FRiOR, na wniosek głównego dłużnika lub jego następcy prawnego, jeżeli wyłączną wierzytelnością jest zobowiązanie dotyczące odsetek. Jednocześnie wskazano, że proponowane wsparcie, w odniesieniu do podmiotów prowadzących działalność rolniczą, stanowi pomoc de minimis w rolnictwie i może zostać udzielone tylko raz.

Kolejny punkt obrad to kontynuowanie prac nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o dozorze technicznym oraz ustawy o transporcie kolejowym. Jak podano w uzasadnieniu, zasadniczym celem projektowanej ustawy jest wprowadzenie podstawowych regulacji dotyczących urządzeń do przewozu osób lub rzeczy poruszających się po jednej szynie (tzw. monorail) lub na poduszkach powietrznych lub magnetycznych, a także innych, które obecnie nie są używane w transporcie linowo-terenowym czy kolejowym. Dzięki projektowanym rozwiązaniom - czytamy w uzasadnieniu - będzie możliwe rozpoczęcie procesu realizacji przedsięwzięć m.in. typu monorail. Teraz ze względu na brak przepisów w tym zakresie jest to niemożliwe.

Sejm ma się również zająć rządowym projektem nowelizacji ustawy o pracowniczych programach emerytalnych oraz ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego. Celem zmian jest ułatwienie pracodawcom prowadzenie pracowniczych programów emerytalnych (PPE). Centrum Informacyjne Rządu wyjaśniło, że chodzi m.in. o przeniesienie obowiązków administracyjnych na instytucje finansowe, które obsługują PPE. Wprowadzone mają zostać korzystne zmiany dotyczące warunków uczestnictwa w programie. Projekt zakłada także nowe rozwiązania dotyczące indywidualnych kont emerytalnych oraz indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego. Jednym z nich będzie ułatwienie dotyczące umów - zostanie umożliwione ich zawarcie w postaci elektronicznej.

Posłowie mają też przeprowadzić drugie czytanie projektu nowelizacji Prawa energetycznego, który wniesiono do Sejmu pod koniec stycznia. Projekt zmienia przepisy dotyczące zasad działania spółki Gaz-System w charakterze operatora na gazociągu jamalskim. Projekt zakłada m.in. przedłużenie obecnego modelu zawierania umów o operatorstwo.

Projekt, wniesiony jako poselski przez grupę posłów PiS, zakłada przerzucenie całości kosztów przyłączenia do sieci przesyłowej gazu na podmiot przyłączany. Obecnie ponosi on 25 proc. rzeczywistych nakładów na realizację przyłączenia. Jak uzasadniają autorzy tej regulacji, pozwoli ona operatorowi systemu przesyłowego gazu - jest nim spółka Gaz-System - na przyłączanie nowych odbiorców końcowych, przy jednoczesnym przesunięciu środków na inwestycje infrastrukturalne służące pełnej dywersyfikacji dostaw paliwa gazowego.

Kolejne proponowane przepisy dotyczą relacji między operatorem przesyłowym, wyznaczonym dla systemu przesyłowego, którego operator nie jest właścicielem, a która to system 3 września 2009 r. należał do przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo. Chodzi o relacje Gaz-Systemu ze spółką EuRoPol Gaz - właścicielem gazociągu jamalskiego. Po 48 proc. udziałów w EuRoPol Gazie mają Gazprom i PGNiG, a 4 proc. - spółka Gas-Trading.

Posłowie mają też kontynuować prace nad projektem ustawy o ochronie dziedzictwa narodowego związanego z nazywaniem obiektów przestrzeni publicznej. Podczas pierwszego czytania na posiedzeniu sejmowej komisji Paweł Lisiecki (PiS) jako przedstawiciel wnioskodawców, mówił, że projekt określa zasady zmian nazw obiektów w przestrzeni publicznej, których patronami są osoby i wydarzenia "istotne dla tożsamości narodowej i państwowości polskiej oraz określa zasady ochrony tychże patronów, tychże nazw".

Wskazywał, że "projekt wynika z zagrożenia, jakie płynie z niektórych inicjatyw, mających na celu wyrugowanie bądź usunięcie z przestrzeni publicznej, imion i nazwisk osób, które przyczyniły się m.in. do odzyskania przez Polskę niepodległości".

Podczas obrad zaplanowano również przeprowadzenie drugiego czytania projektu nowelizacji ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Nowelizacja zakłada m.in. utrzymanie w roku 2023 wyższych dopłat do przewozów autobusowych na poziomie podniesionym w czasie pandemii, czyli 3 zł do wozokilometra. Obecnie podwyższona stawka obowiązuje od kwietnia roku 2020 do końca tego roku.

W harmonogramie obrad jest też rozpoczęcie prac nad projektem nowelizacji ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych.

Posłowie mają też przeprowadzić pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027. Projekt ustawy przedłożony przez ministra funduszy i polityki regionalnej - jak informowało CIR - zawiera przepisy, które umożliwią wydanie przez Polskę środków z nowego budżetu wieloletniego UE oraz ze środków unijnego Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Projekt - jak zaznaczono - wprowadza mechanizmy koordynacji realizacji programów wspófinansowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Funduszu Spójności. Określone też w nim zostały podmioty zaangażowane w proces wdrażania wyżej wymienionych funduszy, a także ich zadania i tryb współpracy.

W bloku głosowań posłowie zdecydują też o poprawkach Senatu zgłoszonych do: ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin; nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; ustawy o wsparciu gospodarstw domowych w ponoszeniu kosztów związanych ze zmianą standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej.

Posłowie mają też zapoznać się z przedstawionym przez Radę Ministrów dokumentem "Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2020 r.".

Sejm będzie głosował także nad propozycjami rozszerzenia porządku obrad m.in. o informację prezesa Rady Ministrów w sprawie działań Rady Ministrów po podjęciu przez Parlament Europejski rezolucji w sprawie kryzysu praworządności w Polsce i nadrzędności prawa UE czy o informację prezesa Rady Ministrów w sprawie stanu finansów publicznych oraz działań rządu ograniczających skutki wysokiej inflacji.