Sejm: Wąsik: za dwa tygodnie większa nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy

Za dwa tygodnie planujemy większą nowelizację ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy - powiedział w środę w Sejmie wiceszef MSWiA Maciej Wąsik podczas prac nad komisyjnym projektem nowelizacji tej ustawy. Jak zaznaczył Wąsik, kolejna nowela "nie przewróci" regulacji, ale usprawni niektóre przepisy.

W Sejmie w środę odbyło się drugie czytanie komisyjnego projektu nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Celem zaproponowanej przez Komisję Administracji i Spraw Wewnętrznych zmiany jest objęcie pomocą również tych ukraińskich uchodźców, którzy nie przybyli do Polski bezpośrednio z Ukrainy. Do projektu posłowie nie zgłosili poprawek, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami.

Wąsik zapowiedział w czasie dyskusji nad tym projektem, że ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy "będzie za dwa tygodnie nowelizowana". "Za dwa tygodnie planujemy większą nowelizację. To nie będzie nowelizacja, która przewróci tę ustawę. To będzie nowelizacja, która usprawni pewne przepisy, która załata luki, które się pojawiają w normalnej, codziennej praktyce" - podkreślił. Zapewnił, że rząd słucha w tym zakresie samorządowców i wojewodów.

Tłumacząc tempo pierwszych prac nad ustawą, zwrócił uwagę, że ona musiała szybko wejść w życie, bo "samorządowcy, wojewodowie i NGO-sy czekali na pieniądze". "W piątek poszła pierwsza transza przelewów do wojewodów, a za nimi do samorządów. To było 750 mln złotych" - podkreślił wiceszef MSWiA.

Odnosząc się do procedowanego w środę projektu, wiceminister dziękował komisji i prezydium za szybkie i sprawne działanie. Odpowiedział też na głosy, że opozycja proponowała poprawki do tej ustawy w zakresie, którego dotyczy nowela. "Nie grzechem jest błądzić, grzechem jest tkwić błędzie" - podkreślił Wąsik.

Podczas swoich wystąpień o tych poprawkach przypominali m.in. poseł KO Tomasz Szymański i poseł Polski 2050 Tomasz Zimoch. "Jestem w stanie zaryzykować tezę, że wszystkie te poprawki, które KO składała podczas prac nad tą ustawą, będą miały rację bytu i znajdą się w kolejnych wersjach tej ustawy" - powiedział Szymański.

Zimoch zaznaczył natomiast, że "nie warto było z opozycją się droczyć" i "warto było skorzystać z podpowiedzi przy procedowaniu ustawy kilkanaście dni temu". "Dzisiaj ta nowelizacja w ekspresowym tempie nie byłaby potrzebna" - ocenił. Jak dodał, zmiana nastawienia wiceministra Wąsika to "nadzieja na efektywniejszą pracę przy koniecznej kolejnej nowelizacji".

Przewodniczący Komisji AiSW, poseł Lewicy Wiesław Szczepański podkreślił z kolei, że nie będzie krytykował rządu, "dlatego że wszyscy uczymy się na błędach". "Nikt z nas nie wiedział, że do Polski trafi tak wiele milionów uchodźców, i myślę, że każdy dzień przynosi kolejne rozwiązania, z którymi będziemy musieli się jako komisja zmierzyć" - powiedział. Zwróciwszy się do posła KO, Szczepański zaznaczył, że jako pierwsza poprawkę omawianego przepisu zgłosiła posłanka Lewicy Katarzyna Kotula.

Szef sejmowej komisji przypomniał, że projekt ma charakter ponadpartyjny. Zaapelował też, aby na ile to możliwe, prace nad kolejnymi nowelami również odbywały się ponad podziałami.

Głosowanie nad komisyjnym projektem ma się odbyć jeszcze w środę. W obecnym kształcie przepisy ustawy, które regulują kwestie m.in. legalizacji pobytu uchodźców, nadania im numeru PESEL, dostępu do opieki zdrowotnej czy udzielanej im pomocy, obejmują obywateli Ukrainy oraz ich małżonków, którzy po ataku Rosji z 24 lutego przybyli do Polski bezpośrednio z Ukrainy. Propozycja komisji, oprócz zmian legislacyjnych, zakłada wykreślenie słowa "bezpośrednio".

W Sejmie procedowany jest również rządowy projekt nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, który przedłożyło Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Celem tego projektu jest utworzenie ewidencji małoletnich obywateli Ukrainy, którzy wjechali do Polski bez opieki osób sprawujących faktyczną pieczę nad nimi oraz byli umieszczeni w pieczy zastępczej w Ukrainie.