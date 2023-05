Sejm: Wiceminister Bromber: to pracodawca określa kwalifikacje wymagane na danym stanowisku

To pracodawca określa kwalifikacje wymagane na danym stanowisku - powiedział w czwartek wiceminister zdrowia Piotr Bromber, odnosząc się do dyskusji wokół wynagrodzeń pielęgniarek. Zaznaczył, że od lipca będzie kolejny wzrost wynagrodzeń także i dla tej grupy zawodowej.

Pielęgniarki i położne manifestowały we wtorek w Warszawie m.in. dysproporcji w zarobkach. Złożyły w Sejmie obywatelski projekt nowelizacji ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, która ma wzmocnić ich pozycję.

Projekt noweli ma na celu powiązanie wynagrodzenia pielęgniarek i położnych z faktycznie posiadanymi przez nie kwalifikacjami i zmianę zapisu: "kwalifikacje wymagane" na "kwalifikacje posiadane". W praktyce chodzi o to, by nie zdarzały się sytuacje, że pielęgniarka, która posiada wysokie kwalifikacje jest degradowana i gorzej opłacana przez pracodawcę, który argumentuje, że nie potrzebuje tak wysokich kwalifikacji.

Wiceszef resortu zdrowia odpowiadał w czwartek w Sejmie na pytania posłów klubu Koalicji Polskiej. Radosław Lubczyk (KP) pytał o wynagrodzenia pielęgniarek właśnie w kontekście kwalifikacji i siatki płac.

Wiceminister przypomniał, że ustawa z czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych wprowadziła mechanizm corocznego podwyższania minimalnych wynagrodzeń zasadniczych.

Wskazał, że ustawa gwarantuje, iż od 1 lipca 2023 r. nastąpi kolejny wzrost najniższych wynagrodzeń zasadniczych o kwoty od 444 zł do 991 zł - w zależności od grupy zawodowej.

Bromber podał, że w przypadku pielęgniarek i położnych zatrudnionych na stanowiskach wymagających tytułu magistra i specjalizacji gwarantowana kwota wynagrodzenia zasadniczego wynosić będzie 8186, co stanowi wzrost o ponad 881 zł.

"Tytuł magistra bez specjalizacji albo na stanowiskach niewymagających tytułu magistra, ale wymagających specjalizacji gwarantowana kwota wynagrodzenia zasadniczego wynosić będzie 6473 zł - co oznacza wzrost o ponad 697 zł" - podał minister.

"Licencjat lub wykształcenie średnie bez specjalizacji - gwarantowana kwota wynagrodzenia zasadniczego wynosić będzie 5965 zł, co stanowi wzrost o 642 zł" - dodał.

Wiceminister zaznaczył, że to pracodawca określa wymagane kwalifikacje na poszczególnych stanowiskach pracy. "Ta kompetencja jest kompetencją pracodawcy" - podkreślił.

"My wielokrotnie w korespondencji adresowanej - czy do dyrektorów, prezesów szpitali, czy do strony związkowej, prezentowaliśmy stanowisko jasne w kontekście kwalifikacji. (…) Jeżeli zmienia się kwalifikacje, to trzeba to robić w porozumieniu i w dialogu i wyjaśniać stan rzeczy" - powiedział.

Wiceminister mówił, że kwestia wynagrodzeń jest niemal stałym punktem rozmów zespołu trójstronnego ds. ochrony zdrowia. "W posiedzeniach zespołu bardzo często uczestniczą przedstawiciele inspekcji pracy i to jest organ właściwy do rozstrzygania wszystkich kwestii spornych" - wskazał.