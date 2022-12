Sejm: Wicepremier Gliński: rząd buduje sieć nowoczesnych muzeów

Obecny rząd od końca 2015 r. podjął się budowy sieci nowoczesnych instytucji pamięci - mówił w czwartek wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński.

W czwartek szef MKiDN przedstawił w Sejmie informację bieżącą w sprawie budowanej przez polski rząd sieci nowoczesnych instytucji muzealnych.

"Obecny rząd od końca 2015 roku podjął się budowy sieci nowoczesnych instytucji pamięci. Działania te polegają na budowie nowych instytucji, przekształcaniu własnościowym i organizacyjnym tych już istniejących, a także tworzeniu najróżniejszych instytucji paramuzealnych oraz rozbudowie innych" - powiedział szef MKiDN.

Przypomniał również, że muzea "są wynikiem zarówno celowych inicjatyw odgórnych, jak i wspierania inicjatyw oddolnych, lokalnych, regionalnych".

"Ogółem nasze działania w tym obszarze dotyczą około trzystu realizacji inwestycyjno-organizacyjnych o bardzo różnej skali. Od tego najważniejszego naszego muzeum, który teraz budujemy - Muzeum Historii Polski - a którego budżet będzie przekraczał łącznie z wystawą stałą miliard złotych, poprzez Narodowe Muzeum Techniki, a także mniejsze muzea, jak Muzeum Badań Polarnych w Puławach czy Muzeum Cypriana Norwida w Dębinkach powołane przez nasz rząd w obu przypadkach wspólnie z samorządami" - powiedział Piotr Gliński.

Szef MKiDN zaznaczył, że od 2016 r. ukończona została budowa wielu muzeów państwowych, wśród najważniejszych wymienił: Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie, Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce, Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej, Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku, Muzeum Bitwy pod Grunwaldem, Muzeum Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej, Muzeum Czartoryskich, Panteon Śląski, Muzeum Archeologiczne w Wiślicy.

"Powołaliśmy także bardzo ważne instytucje, jak Muzeum Getta Warszawskiego. Zbudowaliśmy muzeum w Sobiborze. Rozbudowujemy, jeżeli chodzi o ofertę, Muzeum w Auschwitz, zbudowaliśmy też nowe centrum edukacyjne, a w tej chwili robimy centrum recepcyjne, przygotowujemy także nową główną wystawę polską" - powiedział minister Gliński. Zaznaczył, że muzeum powstanie także w Treblince. "Tam też już jest projekt rozstrzygnięty i będzie godne muzeum w tym miejscu. Także Muzeum Piaśnickie - to była jedna z pierwszych inwestycji, zakup w Wejchertowie willi, w której mieściło się gestapo" - wskazał.

Gliński podkreślił, że udało się także uratować Narodowe Muzeum Techniki. "W tej chwili są dwie wystawy, a trzy następne są przygotowywane" - wskazał szef MKiDN. Mówił też o planach budowy Narodowego Muzeum Techniki i Muzeum Historii Naturalnej. "Przygotowujemy to na działce nieopodal Stadionu Narodowego" - wskazał. Poinformował także o powstających czterech muzeach poświęconych Kresom wschodnich w dawnej Rzeczpospolitej.

Podczas prezentowania informacji szef MKiDN przedstawił także inwestycje zagraniczne. "W zupełnie inny sposób wpieramy niż to było dotychczas. Dotychczas polskie prawo nie pozwalało na wpieranie systemowe i realne, czyli wpieranie nie poprzez projekty zadaniowe od czasu do czasu, ale przyjmowanie współodpowiedzialności za ich funkcjonowanie" - wskazał Gliński.

Szef resortu kultury przypomniał także o powołanym Muzeum Dzieci Polskich w Łodzi. "Budujemy - czego naszym poprzednikom się nie udało - Muzeum Archeologii Podwodnej i Rybołówstwa Bałtyckiego w Łebie" - wskazał szef MKiDN. Jak podkreślił w Sejmie Gliński, "tych instytucji jest wiele".

Szef MKiDN odniósł się także do muzeów współprowadzonych przez resort kultury. "O 100 procent zwiększyliśmy liczbę muzeów, za które jest współodpowiedzialne polskie państwo". "Przez te siedem lat zrobiliśmy tyle, co nasi poprzednicy przez poprzednie lata transformacji" - zapewnił.

Piotr Gliński zwrócił także uwagę na wspieranie polskich muzeów narodowych nie tylko poprzez dokonywanie zakupów, ale także - jak wskazał szef MKiDN - "poprzez ustanawianie pewnej odpowiedzialności państwa za muzeum w Lublinie, Wrocławiu, teraz w Gdańsku". "Rozwijamy także oddziały tych muzeów. Mamy w Polsce Muzeum Stanisława Wyspiańskiego, oddział Muzeum Narodowego w Krakowie" - wskazał. "Także z miastem Krakowem budujemy Muzeum KL Plaszow" - dodał. Wskazał również, że w MKiDN są cztery programy poświęcone muzealnictwu.

Podczas dyskusji szef MKiDN odniósł się m.in. do zarzutu o złą politykę personalną w instytucjach kultury. "+Prześladowana+ pani dyrektor Hanna Wróblewska jest wicedyrektorką w naszej instytucji - Muzeum Getta Warszawskiego" - podkreślił Piotr Gliński. "I nikogo nie zwalnialiśmy, tylko kończyły się kontrakty. Państwo używacie słów +wyrzucił+, +zwolnił+, +prześladuje+ " - powiedział.

Wskazał także, że "pani Małgorzata Ludwisiak też jest kierownikiem oddziału Muzeum Narodowego w Gdańsku". "Co do pani Alicji Knast, byłej dyrektor Muzeum Śląskiego w Katowicach. Droga Koalicjo Obywatelska - to wasz marszałek Chełstowski tych ludzi wyrzucał, a ministerstwo było przeciwne. Takie są fakty. (…) Nie znajdą państwo opinii ministerstwa, która wskazuje, aby ją zwolnić" - podkreślił Piotr Gliński.