Sejm: Większość klubów za dalszą pracą nad projektem ws. pracy zdalnej; przeciw - Konfederacja

Większość klubów parlamentarnych opowiedziała się w czwartek za dalszym procedowaniem projektu nowelizacji Kodeksu pracy, który m.in. reguluje zasady pracy zdalnej. Poseł Konfederacji Grzegorz Brown zapowiedział złożenie wniosku o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu.

Sejm przeprowadził pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji Kodeksu pracy, która m.in. na stałe wprowadza do przepisów pracę zdalną. Projekt zakłada dodatkowo, że pracodawcy będą mogli wprowadzić kontrolę trzeźwości pracowników.

W debacie nad projektem Barbara Bartuś (PiS) oświadczyła, że projekt powinien trafić do sejmowej komisji kodyfikacyjnej, która zajmie się ewentualnymi uwagami. "Kierunki, które w tym projekcie są przedstawione są przez Prawo i Sprawiedliwość popierane. Liczymy na to, że uda się ten projekt szybko przeprocedować i te przepisy z korzyścią - i dla pracodawcą i dla pracowników - szybko wejdą w życie" - powiedziała Bartuś.

Izabela Mrzygłocka (KO) zwróciła uwagę, że projekt budzi wiele wątpliwości zarówno po stronie pracowników jak i pracodawców. Zdaniem posłanki doprecyzowania wymaga artykuł, który określa, w jakich okolicznościach praca zdalna nie może być stosowana. "Jak w praktyce w odniesieniu do wykonywania poszerzalnych zawodów mamy rozumieć +uciążliwe zapachy+, czy +intensywne brudzenie+" - wskazała posłanka.

Dodatkowo - jak dodała - doprecyzowania wymagają zasady rekompensaty kosztów ponoszonych przez pracownika w związku z wykonywaniem pracy zdalnej. Zapowiedziała, że klub KO wniesie o skierowanie projektu do dalszych prac w komisji kodyfikacyjnej.

Rafał Adamczyk z Lewicy skrytykował termin wejścia w życie przepisów. Według posła termin 14 dni od ogłoszenia ustawy w Dzienniku Ustaw jest zbyt krótki do wdrożenia zmian. "Na ten moment żaden pracodawca nie wszedł w dialog z organizacjami związkowymi, czy przedstawicielami pracowników, ponieważ patrząc zdroworozsądkowo czekamy na ostateczny kształt regulacji" - wskazał. Dodał, że "kością niezgody" w czasie konsultacji w Radzie Dialogu Społecznego był zwrot kosztów pracy zdalnej i brak określonych zasad w tym zakresie.

Lewica wniosła o skierowanie projektu do dalszych pracach w komisji.

Z kolei Bożena Żelazowska (Koalicja Polska) oceniła, że dobrym rozwiązaniem w projekcie jest świadczenie pracy zdalnej jako wsparcia dla rodziców. Zaznaczyła, że choć proponowane rozwiązania są dobre, to wymagają dopracowania w czasie prac w komisji.

Zdaniem Grzegorza Brauna (Konfederacja) proponowane rozwiązania to "pandemia plus, 2.0 turbo". Poseł przekonywał, że "to chwilowe i pozorne udogodnienie za przyzwolenie na głębszą inwazję do prywatności, do zacisza domowego". "Regulujecie procedury, które umożliwią wkraczanie z alkomatem, czy innymi urządzeniami" - powiedział Braun.

Zapowiedział złożenie wniosku o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu.

Michał Gramatyka (Polska 2050) ocenił, że zmiany w Kodeksie pracy są oczekiwane społecznie, chociaż niektóre przepisy budzą wątpliwości. "Pewne zastrzeżenia są do wymiaru pracy zdalnej. Np. na tzw. incydentalną pracę zdalną wskazano 24 dni w ciągu roku. To jest bardzo mało. Przed pandemią standardem tzw. pracy domowej był jeden dzień w tygodniu. A to daje 52 dni rocznie" - wskazał Gramatyka.

Zadeklarował chęć pracy w komisji nad tym projektem.

Wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska poinformowała, że głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu zostanie przeprowadzone na następnym posiedzeniu Sejmu.