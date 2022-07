Sejm: Większość klubów za nowelizacją ustaw o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych

Posłowie m.in. PiS, PO, KO, PSL i Polska 2050 w środę w Sejmie zapowiedzieli poparcie rządowego projektu nowelizacji ustaw zmierzającej do dostosowania polskiego prawa do przepisów Unii Europejskiej w kwestii zasad uznawania kwalifikacji zawodowych.

W środę w Sejmie odbyło się drugie czytanie projektu nowelizacji ustaw: o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych, przygotowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Dzień wcześniej poparły go sejmowe komisje edukacji i rolnictwa.

"Dzięki regulacjom, które obejmują wszystkie państwa europejskie, nasi weterynarze oraz specjaliści z regulowanych zawodów mogą bez przeszkód wykonywać swój zawód we wszystkich państwach unijnych, ale też u nas, w sytuacji, kiedy mamy trudności z pewnymi zawodami, mogą być one uznane - po proporcjonalnym uznaniu znajomości języka polskiego" - powiedziała w środę poseł sprawozdawca Dorota Niedziela.

Większość posłów występując w imieniu swoich klubów zapowiedziała poparcie nowelizacji. Jedynie Konfederacja uznała, że debata w tej kwestii jest bezzasadna. "Tego rodzaju ustawodawstwo możemy przywitać wzruszeniem ramion. To jest bardzo życzliwa forma naszego stosunku do tego walca implementacji prawa euro kołchozowego, tak jakby w Rzeczypospolitej nie można byłoby się rządnie rządzić na poziomie samorządowym, jeżeli Bruksela nie każe" - stwierdził w imieniu Konfederacji Grzegorz Braun.

Dorota Niedziela (Klub PO) zapowiedziała, że jej klup poprze nowelizację. W jej ocenie, pewne wątpliwości budzi zapis mówiący, że w pisemnym oświadczeniu o zamiarze wykonywania zawodu, jeżeli jest to możliwe, a nie obligatoryjne, podanie miejsca i czasu jego wykonywania oraz adresu poczty elektronicznej lub numeru telefonu.

W przypadku lekarzy weterynarii, którzy leczą zwierzęta, może nie mieć to większego znaczenia. Natomiast jest inaczej w przypadku zleceń z Inspekcji Weterynaryjnej, która odpowiada za bezpieczeństwo żywności w Polsce, czyli nie tylko za to, co jemy, ale także za to, jak się hoduje zwierzęta. Tam decyzje często podejmuje się administracyjnie, jak w przypadku ASF (afrykańskiego pomór świń) czy grypy ptasiej i dotyczą one utylizacji, czy zabicia tysięcy zwierząt - a więc pociągają na sobą ogromne koszty i odszkodowania. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących wydania takiej decyzji, zasadne jest wpisanie w ustawie sformułowania "kontakt z lekarzem, a nie - jak to ma obecnie miejsce, "możliwy kontakt z lekarzem, który będzie wyznaczony".

Posłanka Niedziela nie złożyła w tej sprawie poprawki. Wyraziła jednak nadzieję, że ta sprawa zostanie poruszona podczas prac w Senacie.

Rafał Adamczyk (Lewica) poprosił o odpowiedź na piśmie na pytanie "jak liczna grupa lekarzy weterynarii będzie mogła pracować na terenie Polski"?.

W ramach projektowanego dostosowania na nowo określono, wobec jakich zawodów przepisy ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE nie będą stosowane. Zgodnie z zaproponowaną w projekcie definicją zawodów wyłączonych z tej regulacji przepisy nie będą stosowane do zawodu notariusza, a także do zawodów regulowanych oraz działalności regulowanych, bezpośrednio i szczególnie związanych z wykonywaniem władzy publicznej w Polsce. Do zawodów bezpośrednio i szczególnie związanych z wykonywaniem władzy publicznej w Polsce zalicza się m.in. zawody policjanta, prokuratora i sędziego. Jak wyjaśnił Bernacki, do wykonywania tych zawodów w Polsce wymagane jest posiadanie polskiego obywatelstwa.

W projekcie są też przepisy dotyczące stosowania tzw. środków wyrównawczych w przypadku stwierdzenia istotnie różniącego się materiału, jeśli chodzi o kształcenie lub szkolenie odbyte przez osobę, która ubiega się o uznanie kwalifikacji zawodowych w innym państwie członkowskim UE. "Istotnie różniący się materiał" będzie oznaczał - w myśl zapisów projektu - materiał obejmujący nabytą wiedzę, umiejętności i kompetencje, które mają zasadnicze znaczenie dla wykonywania zawodu, i w odniesieniu do którego kształcenie odbyte przez wnioskodawcę wykazuje istotne pod względem treści różnice, w porównaniu z zakresem kształcenia wymaganym w RP.

Dostosowane zostaną również przepisy dotyczące stosowania tzw. środków wyrównawczych w przypadku stwierdzenia istotnie różniącego się materiału, jeśli chodzi o kształcenie lub szkolenie odbyte przez osobę, która ubiega się o uznanie kwalifikacji zawodowych w innym państwie członkowskim UE.

W projekcie nowelizacji zaproponowano także zmianę przepisów dotyczące sprawdzania posiadania znajomości języka polskiego w stopniu niezbędnym do wykonywania danego zawodu regulowanego albo danej działalności regulowanej. Dotyczy to osób, którym uznano kwalifikacje zawodowe. "Projektowane rozwiązania rozszerzą i doprecyzują zawarte w ustawie regulacje dotyczące sprawdzania znajomości języka polskiego" - wskazano w uzasadnieniu projektu.

Zaznaczono, że sprawdzenie znajomości języka polskiego - tak jak dotychczas - będzie mogło nastąpić dopiero po wydaniu decyzji w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych albo po wydaniu europejskiej legitymacji zawodowej.

"Właściwy organ, z własnej inicjatywy, będzie mógł sprawdzić znajomość języka w każdym przypadku w stosunku do osoby wykonującej zawód mający wpływ na bezpieczeństwo pacjentów, a w przypadku osób wykonujących inne zawody - jedynie w sytuacji uzasadnionej wątpliwości, co do posiadania znajomości języka polskiego w stopniu niezbędnym do wykonywania danego zawodu regulowanego albo danej działalności regulowanej" - wyjaśniono uzasadnieniu.

W projekcie doprecyzowano przepisy dotyczące zasad przyznawania częściowego dostępu do zawodu regulowanego w przypadku specjalistów, którzy korzystają z uznania kwalifikacji w ramach tzw. automatycznego systemu uznawania kwalifikacji zawodowych.