Sejm: Większość klubów za projektem noweli ws. ryczałtu sieci szpitali i kredytów na studia medyczne

Większość klubów parlamentarnych zapowiedziało w środę, że poprze projekt nowelizacji, zgodnie z którą szpitale sieciowe będą mogły przyjąć za podstawę wyliczenia kolejnego ryczałtu dane sprawozdawcze za 2019 r. Projekt zakłada też wydłużenie okresu składania wniosków o kredyt na studia medyczne.

W środę w Sejmie odbyło się drugie czytanie poselskiego projektu nowelizacji ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw.

Poseł sprawozdawca Violetta Porowska (PiS) poinformowała, że projekt zmian powstał "z uwagi na trwające aktualnie prace nad ustawą wprowadzającą zasadnicze zmiany w organizacji PSZ, czyli systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, których zakończenie realnie nie będzie możliwe przed upływem marca 2022 roku". "Bez interwencji legislacyjnej skutkowałoby to koniecznością przeprowadzenia kwalifikacji świadczeniodawców do tego systemu na dotychczasowych warunkach i to na cztery lata" - zauważyła.

Jedna z proponowanych zmian zakłada - jak mówiła - "przyjęcie za podstawę wyliczenia dla kolejnego ryczałtu danych sprawozdawczych za 2019 rok, czyli za ostatni okres rozliczeniowy przypadający przed pandemią COVID-19". "Mamy świadomość, że większość świadczeniodawców objętych PSZ odnotowało spadek liczby udzielonych świadczeń, szczególnie w trybie planowym, w porównaniu z okresem sprzed pandemii. To oznacza, że przyjęcie za podstawę ustalenia ryczałtu danych sprawozdawczych za ostatni okres rozliczeniowy prowadziłoby do wyliczenia dla wielu świadczeniodawców zaniżonych kwot tego ryczałtu w stosunku do kwot otrzymywanych aktualnie" - podkreśliła.

"Zaproponowane rozwiązanie jest najbardziej korzystne, ale też najbardziej miarodajne, wziąwszy pod uwagę fakt, że 2019 rok był to ostatni okres rozliczeniowy niezakłócony przez perturbacje pandemiczne" - oceniła. Proponowane zmiany wydłużą też okres obowiązywania aktualnych wykazów świadczeniodawców, zakwalifikowanych do PSZ, o kolejne 6 miesięcy, czyli do 31 grudnia 2022 roku.

Projekt przewiduje też, jak dodała Porowska, "wydłużenie okresu składania wniosków o kredyt na studia medyczne do końca roku akademickiego 2021/22 za okres obejmujący I i II semestr". "Zmiana ta w sposób istotny wydłuża okres ubiegania się o kredyt" - zauważyła.

Kluby parlamentarne PiS, Lewica, Koalicja Polska, koło Konfederacja zamierzają zagłosować za projektem.

Paweł Kowal (KO) powiedział, że zadaniem posłów nie jest "zajmowanie się jednym czy drugim przesunięciem terminu". Zastrzegł jednocześnie: "my to musimy zrobić i to zrobimy".

"Jednak mnie interesuje szczególnie w tej nowelizacji kwestia stypendiów, bo dotykamy kwestii przyszłości" - podkreślił. Jak mówił, już dziś "musimy odpowiedzieć sobie na pytanie, dlaczego jest tak, że lekarze nie chcą być chirurgami, że młodzi ludzie nie idą na medycynę, dlatego że boją się wykonywania niektórych zawodów medycznych, bo patrzą jak są traktowani ich koleżanki i koledzy". "Trzeba rozmawiać o innych mechanizmach, np. takich, które przywrócą prestiż tego zawodu" - ocenił Kowal.

Zdaniem Wojciecha Maksymowicza (Polska 2050) projekt ustawy dotyczy dwóch zupełnie rożnych zagadnień i budzi to wątpliwości "co do czystości procesu legislacyjnego". "Jedyny wspólny element to sprawy finansowe" - powiedział.

Projekt autorstwa posłów PiS zakłada, że aktualnie obowiązujący wykaz placówek zakwalifikowanych do podstawowego zabezpieczenia szpitalnego (PSZ) będzie obowiązywał o pół roku dłużej, czyli do końca 2022 roku. W uzasadnieniu do projektu wyjaśniono, że zmiana jest podyktowana szczególnymi warunkami funkcjonowania szpitali w czasie pandemii COVID-19. Projekt przewiduje ponadto umożliwienie przyjęcia za podstawę wyliczenia kolejnego ryczałtu systemu PSZ, na pierwsze półrocze 2022 r., odpowiednich danych sprawozdawczych za 2019 r., czyli za ostatni okres rozliczeniowy przypadający przed pandemią COVID-19. Autorzy projektu wskazują, że większość placówek w systemie PSZ odnotowała spadek udzielanych świadczeń, szczególnie tych planowanych, w porównaniu z okresem przed pandemią.

Projekt zakłada także zmiany w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. W myśl obowiązujących przepisów, jeżeli wniosek o kredyt na studia medyczne zostanie złożony przez studenta do banku w pierwszym semestrze roku akademickiego 2021/2022, kredytu udziela się na pokrycie opłat za usługi edukacyjne ponoszone od tego semestru. Jednak - jak wskazują autorzy projektu - termin ten może okazać się niewystarczający na dokonanie wszystkich formalności związanych z ubieganiem się o kredyt na studia medyczne (pobranie zaświadczenia wydawanego przez uczelnię, złożenie wniosku kredytowego do banku udzielającego kredytu na studia medyczne itp.). Dlatego zaproponowano wydłużenie okresu składania wniosków o kredyt na studia medyczne do końca roku akademickiego 2021/2022 za okres obejmujący pierwszy i drugi semestr roku akademickiego 2021/2022. Wydłużenie okresu składania wniosków nastąpi z jednoczesnym zachowaniem możliwości sfinansowania z kredytu opłat za usługi edukacyjne poniesionych przez studentów za okres dwóch semestrów roku akademickiego 2021/2022.