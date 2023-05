Sejm: Większość klubów za projektem ustawy o wsparciu kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli

Przedstawiciele większości klubów i kół poselskich zapowiedzieli w piątek w Sejmie poparcie projektu ustawy o wsparciu kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Jej cel to wyposażenie uczniów klas IV szkół podstawowych w laptopy. Sprzeciw zapowiedziała Konfederacja; klub Polska 2050 wstrzyma się od głosu.

W piątek Sejm zajął się projektem ustawy o wsparciu kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, której celem jest wyposażenie uczniów klas IV publicznych i niepublicznych szkół podstawowych w laptopy oraz nauczycieli publicznych szkół podstawowych w bony na zakup laptopa lub laptopa przeglądarkowego.

Poseł Sławomir Skwarek (PiS) podkreślił, że tak jak każdy uczeń powinien mieć w szkole prawo do posiłku, tak samo powinien mieć prawo do komputera, oprogramowania i internetu. "To zrewolucjonizuje polską edukację i wyrówna szanse między dziećmi z rodzin biednych i bogatych" - ocenił.

Skwarek zapowiedział złożenie czterech poprawek do projektu ustawy i oświadczył, że klub PiS będzie wspierał tę ustawę.

Posłanka Elżbieta Gapińska (KO) zaznaczyła, że "szybka ścieżka przyjęta przez PiS w procedowaniu tej ustawy jest niepotrzebna". "Nie mamy wątpliwości, że komputery są potrzebne uczniom i nauczycielom. Uczniowie jednak powinni mieć, oprócz komputera, dostęp do internetu, aby laptopy lub tablety - bo taką złożymy poprawkę - nie były tylko bezużytecznym przedmiotem" - stwierdziła. Dodała, że z badań wynika, iż w 2020 r. 25 proc. najuboższych rodzin nie miało w domu internetu. "Co chcecie zrobić, aby wszystkie dzieci mogły korzystać w pełni z otrzymanego sprzętu?" - pytała. Posłanka poinformowała, że klub KO poprze projekt ustawy "pomimo wielu niedociągnięć". Dodała, że klub KO zgłasza poprawkę dotyczącą tego, by uczeń mógł wybrać laptopa lub tablet, aby większej liczbie dzieci można było dostarczyć internet.

Krzysztof Piątkowski (KO) powiedział, że KO zagłosuje za projektem, mimo że jest to kolejny niedopracowane przez PiS przedłożenie "o charakterze ulotki z materiałem wyborczym". Pytał też, na podstawie jakiego badania laptopy dostaną tylko uczniowie klas IV, czy nie są również potrzebne uczniom klas III czy V. Ponadto podkreślił, że program ostatecznie wejdzie w życie, tylko jeśli wybory wygra opozycja, ponieważ obecna władza "nie chce pieniędzy z KPO" i nie będzie mogła go sfinansować.

Katarzyna Kretkowska (Lewica) powiedziała, że Lewica popiera wyposażenie klas IV w laptopy, pomimo tego, że "powinno to nastąpić co najmniej dwie kadencje temu, a nie dopiero przed kolejnymi wyborami".

Zwróciła uwagę, że zakupem laptopów powinni zostać również nauczyciele szkół niepublicznych, a w projekcie powinno być określone, w jakie oprogramowanie laptopy te będą wyposażone oraz kto będzie dostarczał i opłacał dostęp do internetu poza murami szkoły. "Bazowe oprogramowanie powinno zawierać, oprócz operacyjnego, także oprogramowanie edukacyjne, służące rozwojowi indywidualnych talentów ucznia" - zastrzegła. Posłanka zapowiedziała, że Lewica poprze wszystkie zapisy ustawy oprócz tych dotyczących Akademii Kopernikańskiej.

Dariusz Klimczak (Koalicja Polska) podkreślił, że aby narzędzie, jakim są laptopy, było pełnowartościowe, musi być wyposażone w odpowiedni system, aplikacje i uzupełnione o szkolenia oraz platformę, z której korzystać będą uczniowie i nauczyciele.

Krystian Kamiński (Konfederacja) zaznaczył, że PiS powinien doprowadzić do tego, żeby rodzice sami mogli kupić laptopy dzieciom. "Ktoś kiedyś będzie mógł za to wszystko zapłacić, ale to nie będziecie wy (...). Wy potraficie rozdawać, a realnymi problemami małych gmin się nie zajmujecie. To jest oszustwo" - ocenił. "Jako Konfederacja jesteśmy przeciwni projektowi +laptop plus+" - poinformował.

Zdaniem Michała Gramatyki (Polska 2050) rozdanie uczniom laptopów nie sprawi, że nabędą oni kompetencje cyfrowe. "To jest ustawa o rozdawaniu laptopów komu popadnie i o przeznaczaniu bonu dla nauczycieli, którzy będą musieli sobie dopłacić do tego bonu z własnych pieniędzy (...). Kompetencje cyfrowe to umiejętność zarządzania informacją, odróżniania informacji prawdziwej od fałszywej i bezpiecznego korzystania z mediów społecznościowych (...). Niczego takie nie uczymy na lekcjach informatyki" - stwierdził.

Poinformował, że klub Polska 2050 nie będzie głosował przeciw ustawie, lecz wstrzyma się od głosu.

Janusz Cieszyński, szef Ministerstwa Cyfryzacji, które jest autorem projektu, na konferencji prasowej w Sejmie powiedział, że głosowanie nad projektem zaplanowano na piątek. "Do tej pory prace toczyły się, według mojej wiedzy, w koncyliacyjnej atmosferze i przed nami bardzo dobry projekt, który da możliwość przekazania tego sprzętu bez zbędnych formalności, a także uruchomienie specjalnego mechanizmu dla nauczycieli" - powiedział minister.

Poinformował też o rozstrzygnięciu pierwszej części przetargu w sprawie laptopów. "Mamy 14 oferentów, którzy decydowali się taką ofertę złożyć. To oznacza, że przechodząc do kolejnego etapu, w którym będziemy podpisywać umowy wykonawcze w ramach 73 regionów części Polski, będzie 14 oferentów, którzy będą mogli się ubiegać o to zamówienie" - przekazał Cieszyński.

Projektowana ustawa zakłada przekazywanie laptopów co roku - począwszy od roku szkolnego 2023/2024 - kolejnym rocznikom uczniów klas IV szkół podstawowych publicznych i niepublicznych. Zakupu laptopów będzie dokonywał centralnie co roku urząd obsługujący ministra właściwego do spraw informatyzacji, na podstawie danych liczby uczniów w danym roczniku przekazanych przez ministra do spraw oświaty i wychowania. Następnie laptopy będą trafiały do organów prowadzących szkoły, które będą przekazywały sprzęt rodzicom uczniów klas IV szkół podstawowych do dnia 30 września.

Laptop przekazany uczniowi będzie stanowił własność jego rodziców. Przekazanie będzie następować na podstawie umowy zawartej przez organ prowadzący szkołę lub placówkę z rodzice ucznia. Laptopy uzyskane w ramach ustawy nie będą podlegały zbyciu przez okres 5 lat.

Projektowana ustawa zakłada także przekazanie nauczycielom publicznych szkół podstawowych bonów o wartości 2500 zł z przeznaczeniem na zakup laptopa lub laptopa przeglądarkowego. Otrzymany bon nauczyciel będzie mógł zrealizować w punkcie sprzedaży laptopów lub laptopów przeglądarkowych wskazanym na liście przedsiębiorców zamieszczonej na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministra Cyfryzacji.

Zakup laptopa lub laptopa przeglądarkowego za kwotę niższą niż wysokość otrzymanego bonu nie będzie uprawniała do otrzymania zwrotu lub innego wykorzystania pozostałej kwoty bonu przez nauczyciela. W przypadku zakupu laptopa lub laptopa przeglądarkowego, którego cena przewyższa wysokość przyznanego bonu, nauczyciel pokryje różnicę ze środków własnych.