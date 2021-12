Sejm: Winnicki żądał informacji nt. powrotu obowiązkowej matury z języka polskiego w polskich szkołach na Litwie

Poseł Konfederacji Robert Winnicki zażądał w czwartek w Sejmie informacji nt. powrotu obowiązkowej matury z języka polskiego w polskich szkołach na Litwie. Wiceszef MSZ Szymon Szynkowski vel Sęk, odpowiedział, że została podpisana decyzja o tym, że matura obowiązkowa z języka polskiego zostanie tam wprowadzona.

"Republika Litewska podpisała memorandum zgodnie, z którym język polski miał wrócić do egzaminów maturalnych na Litwie w 2022 roku. Republika Litewska, jak od 30 lat ma to w zwyczaju, chce przeciągnąć rozmowy ze stroną polską do takiego momentu, w którym wprowadzenie tej matury w 2022 roku będzie niemożliwe" - podkreślił Winnicki w czwartek w Sejmie.

Według niego, "o ile po rundzie negocjacji we wrześniu tego roku w Warszawie byliśmy na dobrej drodze do tego, żeby pokazać stronie litewskiej, że nie może kluczyć dalej i ma zrealizować zapisy memorandum, to po ubiegłotygodniowej wizycie wiceministra edukacji i nauki Tomasza Rzymkowskiego ta perspektywa się oddaliła" - podkreślił poseł Konfederacji.

Winnicki zażądał informacji na ten temat, ponieważ - jak mówił - "znowu cofamy się mimo, że Litwini już się zobowiązali, żeby wrócił język polski na maturę na Litwie".

W odpowiedzi głos zabrał wiceszef MSZ Szymon Szynkowski vel Sęk. "Ja bardzo rzadko korzystam z takiej możliwości, ale chciałem wyjaśnić, ponieważ pan poseł Winnicki wprowadza Wysoką Izbę w błąd. Razem z panem wiceministrem Rzymkowskim byliśmy wspólnie w Wilnie w ubiegłym tygodniu i tam zostały podjęte bardzo ważne ustalenia" - powiedział Szynkowski vel Sęk. Po pierwsze - jak mówił - "została podpisana przez panią minister edukacji Litwy decyzja o tym, że matura obowiązkowa z języka polskiego zostanie wprowadzona". "Został też roboczo uzgodniony harmonogram ze stroną litewską. Natomiast nie będziemy ogłaszać tego roboczo ustalonego harmonogramu, zanim nie przekonsultujemy go ze środowiskami polskimi na Litwie" - podkreślił wiceszef MSZ.

Zaznaczył, że takie konsultacje w tej chwili dobiegają końca. "Pragnę pana zapewnić, że środowiska polskie w zdecydowanej większości, włącznie ze Związkiem Polaków na Litwie opowiedziały się za przyjęciem takiego harmonogramu. Są z niego usatysfakcjonowane i najbliższe tygodnie przyniosą dobre wiadomości w tej sprawie" - zapewnił wiceminister.

W jego ocenie, jest to "sukces polskiej dyplomacji, sukces Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Spraw Zagranicznych".

Pod koniec listopada wiceminister edukacji i nauki Tomasz Rzymkowski oraz wiceszef MSZ Szymon Szynkowski vel Sęk poinformowali w Wilnie po spotkaniu z minister oświaty Litwy Jurgitą Sziugżdiniene, że język polski w szkołach na Litwie z polskim językiem nauczania wróci na listę przedmiotów obowiązkowych na maturze.

W 1998 r. egzamin maturalny z języka polskiego został na Litwie zdegradowany do statusu nieobowiązkowego egzaminu szkolnego, co wpłynęło na pogorszenie poziomu nauczania języka ojczystego w szkołach polskich w tym kraju. Od ponad 20 lat Polacy na Litwie domagają się przywrócenia matury z polskiego jako egzaminu obowiązkowego.

Na Litwie działa 70 szkół z polskim językiem nauczania, do których uczęszcza ok. 12 tys. dzieci.