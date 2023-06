Sejm: Wszystkie kluby poparły projekt uchwał ws. członkostwa Ukrainy w NATO

Poparcie dla projektowanej uchwały ws. członkostwa Ukrainy w NATO wyraziły w piątek wszystkie kluby sejmowe uważając, że będzie to wzmocnienie Sojuszu i jest to w interesie Polski . Przeciwne jest koło Konfederacji oceniając, że taka postawa może wciągnąć Polskę w konflikt światowy.

W piątek w Sejmie odbyło się drugie czytanie projektu uchwały w sprawie członkostwa Ukrainy w Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, który wnieśli w maju posłowie PiS. Głosowanie nad projektem ma odbyć się jeszcze w piątek.

Przedstawiciel autorów i sprawozdawca sejmowej komisji Radosław Fogiel (PiS) powiedział, że członkostwo Ukrainy w NATO będzie wzmocnieniem Sojuszu. "Ukraina, która walczy i stawia czoła jak równy równemu rzekomo drugiej armii świata, Ukraina, która posiada siły zbrojne zdobywając codziennie doświadczenie przeciwko armii rosyjskiej, będzie również wzmocnieniem dla NATO. Dlatego polski parlament chce wyrazić tą uchwałą swoje poparcie dla rozpoczęcia procesu, który ma zakończyć się członkostwem Ukrainy w NATO, chce wyrazić swoje poparcie dla aspiracji NATO-wskich Ukrainy" - powiedział Fogiel.

Podczas debaty kluby sejmowe zapowiedziały poparcie projektu uchwały.

"Oczywiste jest dla klubu PiS, że bezpieczeństwo Polski jest bezpośrednio powiązane z bezpieczeństwem Ukrainy. (...) Nikt tak bardzo nie zasłużył sobie na członkostwo w tym pakcie bezpieczeństwa (NATO - PAP) tak jak Ukraina. Ważne jest, żeby na szczycie Wilnie, który będzie za miesiąc, zapadła decyzja w kontekście przyszłości Ukrainy. Dlatego tak ważne jest, żeby w tym momencie głos zabrał polski Sejm, który to będzie głosem wsparcia dla starań Ukrainy w strukturach NATO. Tego wymaga polska racja stanu" - powiedział poseł PiS Paweł Hreniak.

Także poseł KO Paweł Kowal pozytywnie ocenił projekt uchwały. "Popieramy tę uchwałę ze względu na polski interes. To jest kluczowy moment by zrealizować historyczny plan wzmocnienia Polski. Jest jasne, że droga do NATO dla Ukrainy, Gruzji a dzisiaj także Mołdawii powinna być otwarta. Oczekujemy od polskiego rządu, polityków, wszystkich którzy mają na to wpływ, pełnego bezwarunkowego poparcia dla wzmocnienia bezpieczeństwa Polski poprzez rozszerzenie NATO" - powiedział Kowal.

Poseł Lewicy Andrzej Szejna także wyraził poparcie. "Jest to uchwała w interesie polskiego bezpieczeństwa, polskich obywateli. Ta uchwała i członkostwo ukraińskich obywateli w NATO to nie nagroda za to, że ten naród mężnie staje w obronie swojej niepodległości i niezależności - jest to również interes RP" - mówił Szejna.

Poparcie dla projektu uchwały zadeklarował także Władysław Teofil Bartoszewski z Koalicji Polskiej-PSL. "Członkostw Ukrainy w NATO, a w swoim czasie Gruzji i Mołdawii, to jest interes stanu Polski. (...) Jest rzeczą absolutnie kluczową dla Polski, żebyśmy nie dokładali członkostwa Ukrainy w NATO ad infinitum" - powiedział poseł PSL.

Jednym ugrupowaniem, które negatywnie odniosło się do projektu ustawy jest Konfederacja. "Próba wciągnięcia Ukrainy do NATO teraz, w czasie wojny to próba zmontowania wojny światowej. My nie życzymy sobie, żeby wciągnąć nas w nuklearną wojnę światową. Polska jest zainteresowana w utrzymaniu niepodległej Ukrainy i Białorusi natomiast nie jest zainteresowana w stworzeniu teraz wojny światowej. Dlatego też w takiej formie trudno nam poprzeć tę uchwałę" - powiedział poseł Janusz Korwin-Mikke.

W projekcie uchwały podkreślono, że Ukraina broni dziś nie tylko swojej państwowości, ale także wspólnych wartości, takich jak demokracja i ład oparty na prawie międzynarodowym. "Biorąc pod uwagę poświęcenie narodu ukraińskiego i jego suwerenne prawo do wyboru własnej drogi rozwoju, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w pełni popiera europejskie i euroatlantyckie aspiracje Ukrainy. Jej wojska stają się coraz bardziej interoperacyjne z siłami NATO oraz zdobywają doświadczenie na polu walki. Z wojskowego punktu widzenia wejście Ukrainy do NATO będzie więc korzystne również dla Sojuszu" - głosi uchwała.

Zwrócono w niej też uwagę, że decyzja o wstąpieniu do NATO należy do państwa zainteresowanego oraz państw członkowskich Sojuszu. "Zbliżający się szczyt w Wilnie jest kluczowy dla relacji NATO - Ukraina i powinien być miejscem debaty o jej przyszłości. Procedura zaproszenia do Sojuszu Finlandii i Szwecji może być zastosowana także wobec Ukrainy. Sejm RP będzie wspomagać starania dotyczące wzmacniania politycznej i praktycznej współpracy Sojuszu z Ukrainą i budowania konsensusu na rzecz przystąpienia Ukrainy do NATO" - czytamy w uchwale.