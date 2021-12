Sejm wznowił obrady

Sejm w czwartek po godz. 9 wznowił obrady; izba będzie kontynuować prace nad projektem ustawy o funduszu kompensacyjnym, a także nad projektem ustawy o dodatku osłonowym. Blok głosowań zaplanowano w godz. 15-16.

Projekt ustawy o funduszu kompensacyjnym zakłada, że gdy w wyniku szczepienia pojawią się działania niepożądane, które spowodowały konieczność hospitalizacji przez co najmniej 14 dni, albo wystąpi wstrząs anafilaktyczny (powodujący konieczność obserwacji na szpitalnym oddziale ratunkowym lub hospitalizację przez okres do 14 dni) zaszczepionemu będzie przysługiwało świadczenie kompensacyjne. Będzie ono miało charakter zryczałtowanej kwoty, a jej wysokość będzie zależała przede wszystkim od długości hospitalizacji.

Projekt w środę został skierowany do dalszych prac w komisji. Tym samym odrzucony został wniosek Konfederacji, by nad projektem dalej nie procedować.

Posłowie mają też dalej pracować nad projektem ustawy o dodatku osłonowym, który jest częścią rządowej tarczy antyinflacyjnej. Celem projektu jest umożliwienie wypłaty dodatków w kwocie od 400 do 1150 zł w zależności od wielkości i dochodów gospodarstwa domowego.

Sejmowe komisje przyjęły w środę szereg poprawek do projektu ustawy o dodatku osłonowym. Zdecydowano m.in., by wzór wniosku o wypłatę świadczenia był określany przez ministra właściwego ds. energii, a nie radę gminy, oraz by dodatek osłonowy był zwolniony od podatku dochodowego.

Dodatek osłonowy ma wynosić 400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego, 600 zł dla gospodarstwa, które liczą od 2 do 3 osób, 850 zł dla gospodarstwa, w którym jest 4 lub 5 osób, a także 1 150 zł dla gospodarstwa, w którym jest co najmniej 6 osób. W przypadku nieznacznego przekroczenia wyznaczonego limitu dochodów w gospodarstwie domowym ma obowiązywać tzw. mechanizm złotówka za złotówkę.

Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa na dodatki osłonowe w 2022 r. ma wynieść 4,1 mld zł. Środki na wypłatę dodatków będą pochodzić z budżetu państwa i ze sprzedaży (w drodze aukcji) uprawnień do emisji CO2.

Sejm ma też zająć się projektem uchwały PiS ws. wezwania państw Unii Europejskiej do zawieszenia unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji.