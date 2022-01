Sejm wznowił obrady

Sejm w czwartek rano wznowił obrady; ma kontynuować prace nad projektem ws. czasowej obniżki VAT m.in. na żywność i paliwa. Zajmie się też trzema poselskimi projektami ws. upraw konopi, w tym dwoma umożliwiającymi uprawę marihuany do wykorzystywania medycznego.

Rano przedstawiciele rządu będą odpowiadać na pytania posłów. Ponadto posłowie wysłuchają informacji bieżącej ministra klimatu i środowiska w sprawie działań osłonowych rządu oraz wprowadzenia tarczy antyinflacyjnej, w związku z sytuacją międzynarodową na rynku energii i gazu. Wnosił o nią klub PiS.

Posłowie zajmą się trzema projektami dotyczącymi konopi: dwoma dotyczącymi uprawy marihuany medycznej w Polsce i trzecim ułatwiającym uprawę rośliny do celów przemysłowych, spożywczych i energetycznych.

Sejm ma także przeprowadzić drugie czytanie projektu nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług. Jego pierwsze czytanie odbyło się w środę, tego dnia też zajęła się nim sejmowa komisja. Projekt przewiduje czasowe obniżenie do zera stawek podatku VAT na żywność, nawozy i gaz, do 5 proc. na ciepło, oraz do 8 proc. na paliwa.

Na popołudnie zaplanowano blok głosowań. Posłowie m.in. mają głosować nad wnioskami o uzupełnienie porządku dziennego o: informację szefa MSWiA w sprawie działań Straży Granicznej podejmowanych na granicy polsko-białoruskiej i na obszarze przygranicznym po 2 września 2021 roku oraz o informacje premiera na temat stanu negocjacji prowadzonych z Republiką Czeską w sprawie wydobycia węgla brunatnego w kopalni Turów oraz działań rządu zmierzających do zakończenia sporu