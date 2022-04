Sejm wznowił obrady. W agendzie m.in. nowelizacja Karty Nauczyciela

Sejm w czwartek po godz. 9 wznowił obrady. Posłowie zajmą się m.in. przygotowanym przez MS projektem ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich autorstwa oraz projektem noweli dot. przekształcenia Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia w Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego.

Sejm ma przystąpić do pierwszego czytania przygotowanego przez resort sprawiedliwości projektu ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich. Jednym z głównych założeń projektu jest obligatoryjne kierowanie do zakładów poprawczych nieletnich sprawców najpoważniejszych przestępstw, takich jak zabójstwo, gwałt, pedofilia. Jak przewidziano, po opuszczeniu murów zakładu poprawczego o tym, czy resocjalizacja młodego sprawcy już się powiodła czy nie, decydować będzie sąd rodzinny. W razie wątpliwości osobę taką będzie można objąć dozorem kuratora, tak żeby "państwo wiedziało, co się z taką osobą dzieje".

Kolejny punkt obrad to rozpoczęcie prac nad projektem noweli ustawy o Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia wniesionym przez grupę posłów PiS. Projekt - jak czytamy w opisie - "dotyczy przekształcenia Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia w Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego, którego misja skierowana byłaby do Polaków i do narodu ukraińskiego, białoruskiego oraz tej części społeczeństwa rosyjskiego, która potępiła zbrodnie Władimira Putina".

W bloku głosowań posłowie rozstrzygną o losie stanowisk i poprawek Senatu do kilku ustaw, tym m.in. do ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027; nowelizacji Karta Nauczyciela; nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym; noweli ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

W bloku głosowań posłowie mają również rozstrzygnąć wniosek o uzupełnienie porządku dziennego o informację Prezesa Rady Ministrów na temat realizowanej fuzji PKN Orlen z Grupą Lotos oraz procedury zbycia części aktywów Grupy Lotos, w tym części rafinerii w Gdańsku oraz stacji paliw podmiotom zagranicznym.

Posłowie mają też w czwartek wysłuchać sprawozdania Głównego Inspektora Pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2020 r. wraz ze stanowiskiem Rady Ochrony Pracy.