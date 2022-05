Sejm wznowił obrady

Sejm w czwartek rano wznowił obrady. Zajmie się m.in. projektem zmiany konstytucji, a także wnioskiem o wotum nieufności wobec ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. W wieczornym bloku głosowań planowane jest głosowanie nad prezydenckim projektem noweli ustawy o Sądzie Najwyższym.

Po wznowieniu obrad zaplanowane są interpelacje i zapytania poselskie. Potem Sejm zajmie się w pierwszym czytaniu projektem ustawy o zmianie konstytucji, autorstwa posłów PiS. Projekt został złożony w Sejmie 7 kwietnia i zawiera zmianę art. 216 ust. 5, w którym ma być zapisane wyłączenie z limitu zadłużenia publicznego, nieprzekraczającego 3/5 (60 proc.) rocznego PKB, finansowania potrzeb obronnych RP.

Druga zmiana to dodanie po rozdziale XI konstytucji rozdziału XIa, zatytułowanego: "zagrożenie bezpieczeństwa państwa". PiS postuluje dodanie art. 234a, zgodnie z którym możliwe będzie - w razie napaści zbrojnej dokonanej przez obce państwo na terytorium RP lub powodującej bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa wewnętrznego - przejęcie na rzecz Skarbu Państwa majątku osób niebędących obywatelami polskimi, osób prawnych oraz innych podmiotów, gdy można domniemywać, że majątek ten jest lub może być wykorzystany do finansowania lub wspierania napaści zbrojnej dokonanej przez obce państwo lub działań związanych z tą napaścią.

Obecnie - zgodnie z art. 216. ust. 5 konstytucji - nie wolno zaciągać pożyczek lub udzielać gwarancji i poręczeń finansowych, w następstwie których państwowy dług publiczny przekroczy 3/5 wartości rocznego produktu krajowego brutto. Z kolei art. 47 konstytucji stanowi, że przepadek rzeczy może nastąpić tylko w przypadkach określonych w ustawie i tylko na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu.

Sejm zajmie się także projektem zmiany własnego regulaminu, który dostosowuje regulamin do nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji i przewiduje, że decyzja o odrzuceniu sprawozdania KRRiT będzie zawierać uzasadnienie. Zajmie się też projektem nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.

W porządku czwartkowego posiedzenia jest również wniosek opozycji o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Wniosek o odwołanie Ziobry złożyli 11 maja posłowie KO, Lewicy, KP-PSL oraz Polski 2050.

W czwartkowym, wieczornym bloku głosowań ma się odbyć głosowanie nad prezydenckim projektem ustawy o Sądzie Najwyższym. W środę wieczorem komisja sprawiedliwości zarekomendowała kilkanaście poprawek zgłoszonych podczas drugiego czytania, m.in. poprawkę PiS zakładającą przywrócenie do projektu przepisu dotyczącego "testu bezstronności i niezawisłości sędziego" w odniesieniu do prawomocnych już orzeczeń, opowiedziała się też za wykreśleniem preambuły. Obie te zmiany wcześniej komisja poparła, były to poprawki Solidarnej Polski.

Projekt zainicjowany przez prezydenta Andrzeja Dudę zakłada przede wszystkim likwidację Izby Dyscyplinarnej SN. Sędziowie, którzy teraz orzekają w Izbie Dyscyplinarnej, mieliby możliwość przejścia do innej izby lub w stan spoczynku. W SN miałaby zostać utworzona Izba Odpowiedzialności Zawodowej. Spośród wszystkich sędziów SN, z wyjątkiem m.in. prezesów izb SN, miałyby być wylosowane 33 osoby, spośród których prezydent wybierać ma na pięcioletnią kadencję 11 sędziów do składu Izby Odpowiedzialności Zawodowej. Z kolei przewidziany w projekcie "test bezstronności i niezawisłości sędziego" ma dać każdemu obywatelowi - jak wskazywał prezydent - prawo do rozpatrzenia jego sprawy przez bezstronny i niezawisły sąd. Wniosek o zbadanie wymogów niezawisłości i bezstronności mogłaby złożyć strona lub uczestnik postępowania.

W ramach wieczornego bloku głosowań posłowie zdecydują m.in. o losie poprawek i stanowisk Senatu do kilku ustaw w tym do noweli ustawy o służbie zagranicznej oraz do noweli ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu. Odbędą się także najprawdopodobniej głosowania nad wnioskiem o odwołanie ministra Ziobry a także nad projektem zmian w ustawie o SN.