W czwartek po godz. 9 Sejm wznowił obrady. Posłowie będą głosować m.in. w sprawie dalszych losów projektu liberalizującego przepisy aborcyjne. Przeprowadzą też pierwsze czytania rządowych projektów: nowelizacji Kodeksu pracy oraz noweli ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Czwartek to drugi i ostatni dzień posiedzenia Sejmu. W bloku głosowań, który z godnie z harmonogramem ma się rozpocząć przed południem, posłowie będą głosowali m.in. w sprawie dalszych losów obywatelskiego projektu liberalizującego przepisy aborcyjne.

Pierwsze czytanie projektu ustawy o bezpiecznym przerywaniu ciąży i innych prawach reprodukcyjnych rozpoczęło się w środę po godz. 22.50, dyskusja zakończyła się po dwóch godzinach, ok. godz. 1 w nocy. PiS opowiedziało się za odrzuceniem projektu w pierwszym czytaniu; KO chce skierowania go do dalszych prac w komisji i zapowiada poprawki. Lewica projekt popiera i wnosi o natychmiastowe przejście do drugiego czytania.

Projekt wniósł do Sejmu komitet inicjatywy ustawodawczej "Legalna aborcja bez kompromisów". Zakłada on m.in. prawo do przerwania ciąży do 12. tygodnia, a po tym terminie - gdy ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia fizycznego lub psychicznego kobiety, gdy wyniki diagnostyki prenatalnej lub inne przesłanki medyczne wskazują na to, że występują nieprawidłowości rozwojowe lub genetyczne płodu oraz gdy ciąża jest następstwem czynu zabronionego, będącego przedmiotem oświadczenia osoby będącej w ciąży. Zgodnie z projektem, zabieg przerwania ciąży byłby refundowany przez NFZ.

W czwartek posłowie przeprowadzą też pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji Kodeksu pracy, który na stałe wprowadzi do kodeksu możliwość wykonywania pracy zdalnej. Ma być to bardziej elastyczna forma pracy od obecnie funkcjonującej telepracy. Zgodnie z projektem będzie to wykonywanie pracy całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej zaznaczyło, że projekt przewiduje zarówno pracę zdalną całkowitą jak i hybrydową, stosownie do potrzeb konkretnego pracownika i pracodawcy.

Posłowie mają też przeprowadzić pierwsze czytanie rządowego projekt noweli ustawy o gospodarce nieruchomościami. Jej głównym celem jest likwidacja zasady korzyści i powiązanie odszkodowania w każdym przypadku z wartością rynkową nieruchomości. Rozwiązania te mają być stosowane przy nabywaniu nieruchomości pod budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego.