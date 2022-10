W czwartek po godz. 10 Sejm wznowił obrady. Izba ma się zająć dwoma pilnymi rządowymi projektami ustaw: w sprawie dystrybucji węgla przez samorządy oraz o maksymalnych cenach energii dla małych i średnich firm, samorządów i podmiotów wrażliwych. Zaplanowane są także głosowania.

Projekt tzw. ustawy węglowej - o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe - został przyjęty w ubiegły piątek przez rząd. Zakłada on, że gminy, spółki gminne i związki gminne będą mogły kupować węgiel od importerów po 1,5 tys. zł za tonę, by następnie sprzedawać go mieszkańcom po nie więcej niż 2 tys. zł za tonę. Po uwzględnieniu dodatku węglowego, który wynosi 3 tys. zł, efektywna cena węgla za 1 tonę wyniesie dla mieszkańców 1 tys. zł.

Aby kupić węgiel od samorządu, mieszkańcy będą składali do gminy wniosek o zakup preferencyjny. Rozwiązanie będzie dostępne dla osób, które są uprawnione do dodatku węglowego.

Posłowie mają także przeprowadzić drugie czytanie rządowego projektu ustawy o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 r.

Projekt skierowany do Sejmu w ostatni piątek wprowadza mechanizm ceny maksymalnej stosowanej w rozliczeniach z uprawnionymi odbiorcami. Projekt ten przewiduje, że małe i średnie firmy, a także m.in. szkoły i szpitale zapłacą maksymalnie 785 zł za MWh, a klienci indywidualni po przekroczeniu limitów - 693 zł za MWh.

Po wznowieniu obrad ślubowanie poselskie ma złożyć Krzysztof Głuchowski, który w ławach sejmowych zastąpi posłankę PiS Gabrielę Masłowską, powołaną do Rady Polityki Pieniężnej.