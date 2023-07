W piątek po godz. 9 Sejm wznowił obrady; izba zajmie się m.in. wnioskiem o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka, złożonym przez kluby KO i Lewicy, a także projektem nowelizacji ustawy o referendum krajowym.

W uzasadnieniu do złożonego w maju wniosku o wotum nieufności dla szefa MON podkreślono, że "działania podejmowane na przestrzeni ostatnich tygodni przez Mariusza Błaszczaka wyraźnie ukazują, że nie jest on osobą na tyle odpowiedzialną, aby w obliczu wojny toczącej się tuż za polską granicą wypełniać stanowisko Ministra Obrony Narodowej". W tym kontekście wymieniono m.in. sprawę rosyjskiej rakiety, który spadła w grudniu pod Bydgoszczą.

W czwartek sejmowa Komisja Obrony Narodowej negatywnie zaopiniowała wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec Błaszczaka. Za wnioskiem głosowało 20 posłów, 21 było przeciw, nikt się nie wstrzymał.

Rzecznik rządu Piotr Müller pytany w środę o debatę nad wotum nieufności dla szefa MON i głosowanie w tej sprawie oraz pytany czy jego zdaniem nie ma zagrożenia, że minister straci stanowisko, odparł: "Nie ma żadnego zagrożenia, ponieważ nasza większość parlamentarna jest stabilna i nie pozwolimy na to, by odwołać ministra obrony narodowej w sytuacji, gdy za naszą wschodnia granicą toczy się konflikt wojenny. Tego typu działania odbieramy jako działania polityczne".

Dodał, że opozycja ma "wilcze prawo" do tego, aby składać wniosek o odwołanie każdego ministra w polskim rządzie. "Jednak większość parlamentarna jest stabilna i nie pozwolimy na to, by tego rodzaju sytuacje destabilizowały obszar kluczowy w tej chwili czyli obszar obrony narodowej" - zaznaczył.

Izba zajmie się także projektem nowelizacji ustawy o referendum krajowym. Dostosowuje on przepisy tak, by referendum krajowe mogło odbyć się w tym samym terminie, kiedy wybory prezydenckie, parlamentarne lub do PE poprzez przede wszystkim ujednolicenie godzin głosowania, czyli w godzinach 7 - 21.

Zamiar przeprowadzenia referendum razem z przypadającymi na jesieni wyborami parlamentarnymi potwierdził w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki - chodzi o referendum ws. relokacji migrantów w UE i proponowanych rozwiązań unijnych w tym obszarze, które zapowiedział w Sejmie w czerwcu prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Sejm za zająć się też rządowym projektem nowelizacji ustawy o Zespole Pomocy Humanitarno-Medycznej, który składa się z medyków (lekarzy, pielęgniarek oraz ratowników medycznych) i udziela pomoc poza terytorium Polski osobom znajdującym się w stanie nagłego zagrożenia zdrowia.

Na piątek zaplanowano również pierwsze czytanie obywatelskiego projektu nowelizacji ustawy o lasach, przygotowanego przy wsparciu Suwerennej (wówczas Solidarnej) Polski. Michał Woś (SP) mówił w marcu, że projekt" "będzie chronił kompetencje Polski w zakresie leśnictwa i nie pozwoli na to, żeby te kompetencje były zawłaszczane przez UE".

Wieczorem Sejm będzie głosował nad poprawkami Senatu do ustawy o świadczeniu wspierającym dla osób z niepełnosprawnościami, nad senackimi poprawkami do ustawy wprowadzającej na stałe 14. emeryturę. Sejm rozpatrzy także stanowisko Senatu do ustawy o ochronie żeglugi i portów morskich.

Na koniec posiedzenia posłowie wysłuchają informacji o działalności Rzecznika Praw Dziecka w 2022 r. oraz uwag o stanie przestrzegania praw dziecka w Polsce.