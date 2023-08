Sejm wznowił obrady

Sejm, który w czwartek o godz. 9 wznowił obrady zajmie się m.in. wnioskiem rządu ws. przeprowadzenia ogólnokrajowego referendum. Jeśli wniosek zostanie przyjęty, powstanie projekt uchwały Sejmu o zarządzeniu referendum, głosowanie nad którym ma odbyć się po południu.

Dziś w drugim dniu obrad Sejm zajmie się wnioskiem rządu o zarządzenie ogólnokrajowego referendum, które ma odbyć się 15 października wraz z wyborami parlamentarnymi.

Rozpatrzenie wniosku to pierwszy punkt obrad. Następnie odbędzie się głosowanie. Zgodnie z regulaminem, Sejm podejmuje uchwałę o przyjęciu wniosku bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Jeśli wniosek zostanie przyjęty w głosowaniu Sejm skieruje go do Komisji Ustawodawczej, która ma przygotować projekt uchwały o zarządzeniu referendum. Po południu zaplanowane jest głosowanie nad projektem uchwały. Zgodnie z regulaminem, Sejm podejmuje uchwałę o przyjęciu wniosku bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Projekt opracowany przez komisję nie może zmieniać merytorycznej treści pytań zawartych we wniosku.

Pytania są cztery. Pierwsze brzmi: "Czy popierasz wyprzedaż majątku państwowego podmiotom zagranicznym, prowadzącą do utraty kontroli Polek i Polaków nad strategicznymi sektorami gospodarki?". Drugie: "Czy popierasz podniesienie wieku emerytalnego, w tym przywrócenie podwyższonego do 67 lat wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn?". Trzecie: "Czy popierasz likwidację bariery na granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi?". Czwarte: "Czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym przez biurokrację europejską?".

Niewykluczone, że Sejm zajmie się także projektem uchwały w sprawie "obcej ingerencji w proces wyborczy w Polsce". Projektem w czwartek rano Komisja Spraw Zagranicznych. W projekcie napisano m.in., że "Rzeczpospolita Polska wszelką obcą ingerencję w polski proces wyborczy uznaje za akt wrogi wobec państwa polskiego i będzie ją zdecydowanie zwalczać".

Posłowie będą w czwartek głosować również nad stanowiskami Senatu do kilkunastu ustaw. Chodzi m.in. o nowelę Kodeksu postępowania cywilnego, Prawa o ustroju sądów powszechnych oraz Kodeksu postępowania karnego; nowelę ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami; ustawę o rewitalizacji rzeki Odry; nowelę ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

Przewidziano też głosowanie nad wnioskiem o uchylenie immunitetu posłowi PiS, szefowi tej partii Jarosławowi Kaczyńskiemu. Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych negatywnie zaopiniowała wniosek o pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej. Aktywistka Dagmara Adamiak oskarżyła lidera PiS o zniesławienie za słowa o kobietach "dających w szyję".

ero/ mok/