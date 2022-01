Sejm wznowił obrady, będzie głosował nad poprawkami Senatu do ustawy budżetowej

Sejm w czwartek, po godz. 9 wznowił obrady; posłowie po południu będą głosować nad poprawkami Senatu do ustawy budżetowej na 2022 r. Sejm rozpocznie też prace nad rządowym projektem ustawy, która ma usprawnić działanie podatkowej części Polskiego Ładu.

Nie jest wykluczone, że Sejm będzie głosował nad wnioskiem prokuratury o uchylenie immunitetu prezesowi NIK Marianowi Banasiowi. W środę sejmowa komisja regulaminowa zarekomendowała uchylenie immunitetu szefowi NIK, śledczy chcą mu postawić kilkanaście zarzutów, w tym podania nieprawdy w oświadczeniach majątkowych.

Zgodę na pociągnięcie prezesa NIK do odpowiedzialności karnej wyraża Sejm bezwzględną większością ustawowej liczby posłów. Nieuzyskanie wymaganej większości głosów oznacza niewyrażenie na to zgody. We wtorek Banaś stwierdził, że przez "ostatnie 2,5 roku stał się celem bezwzględnych ataków służb specjalnych i związanych z nimi światem mediów" i że "sprawa jego immunitetu to sprawa czysto polityczna wymyślona w ścisłym kierownictwie Prawa i Sprawiedliwości".

Możliwe jest również, że Sejm będzie głosował nad projektem uchwały ws. wsparcia Ukrainy w obliczu działań i możliwej agresji Federacji Rosyjskiej. W środę za tym projektem opowiedziały się kluby PiS, KO, Lewicy PSL i koło Polska 2050, projekt uchwały krytykuje Konfederacja, nie wskazując, jak zagłosują jej posłowie.

W bloku popołudniowych głosowań posłowie zajmą też stanowisko wobec poprawek Senatu do ustawy budżetowej na 2022 r. Senatorowie zaproponowali m.in. zwiększenie w budżecie na 2022 r. dotacji do NFZ o 20 mld zł, przeznaczenie 10 mld zł na transformację energetyczną, a także przeznaczenie 6,5 mld zł na podwyżki dla nauczycieli. Senat opowiedział się ponadto za zmianą zapisu dotyczącego przewidywanego wskaźnika inflacji z 3,3 proc. na 7,6 proc., a także średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych dla rewaloryzacji emerytur i rent z 3,6 na 7,8 proc.

Sejm uchwalił ustawę budżetową na 2022 r. 17 grudnia ub. roku. Dochody budżetu zostały ustalone na 491,9 mld zł, wydatki 521,8 mld zł, a deficyt nie więcej niż 29,9 mld zł. Resort finansów założył, że PKB Polski w 2022 r. wzrośnie o 4,6 proc., a średnioroczna inflacja ukształtuje się na poziomie 3,3 proc.

Posłowie mają też rozpocząć prace nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Rząd we wtorek przyjął ten projekt; ma on wspierać pracodawców tworzących miejsca pracy dla niepełnosprawnych i przenieść treść rozporządzenia ws. terminów poboru zaliczki na podatek dochodowy do ustawy o PIT.

Projekt przedłożony przez ministra finansów ma usprawnić działanie podatkowej części Polskiego Ładu. W projekcie ustawy rozstrzygnięto, że płatnik ma stosować zmniejszenie zaliczki o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek (czyli o 425 zł) również, gdy oświadczenie PIT-2 jest składane w trakcie roku podatkowego, a nie tylko przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w danym roku podatkowym.

Posłowie mają też głosować nad wnioskiem Senatu o odrzucenie nowelizacji ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego. Senat opowiedział się w połowie stycznia za odrzuceniem tej ustawy ustanawiającej warty 28,8 mld zł system publicznego wsparcia dla górnictwa węgla kamiennego na kolejne 10 lat.

Sejm ma również powołać członka Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej, kandydatami na to stanowisko są prof. Mieczysław Ryba (zgłoszony przez PiS) i dr Bartosz Rydliński (zgłoszony przez Lewicę).

Sejm wysłucha także informacji bieżącej w sprawie negatywnych skutków drożyzny i Polskiego Ładu dla funkcjonowania polskich małych i średnich przedsiębiorców. Wniosek o taką informację złożył do premiera Klub Parlamentarny KO.