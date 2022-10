Sejm wznowił obrady; m.in. wysłucha informacji ws. środków europejskich

Sejm w czwartek, po godz. 9 wznowił obrady; posłowie, na wniosek klubu KP-PSL wysłuchają informacji bieżącej "w sprawie blokowania przez rząd RP środków europejskich". Mają eż rozpatrzeć poprawki Senatu do ustaw: o maksymalnych cenach energii oraz o sprzedaży węgla przez samorządy.

Sejm, w drugim dniu obrad wysłucha na wniosek klubu KP-PSL informacji bieżącej "w sprawie blokowania przez rząd RP środków europejskich".

Posłowie będą też debatować nad rządowym projektem zmian w Prawie o notariacie, a także nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o bezpieczeństwie morskim.

W wieczornym bloku głosowań Sejm ma zdecydować o poprawkach Senatu do ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe. W Senacie zgłoszono w środę szereg poprawek do tej ustawy, m.in., by miejsce składowania węgla nie mogło być oddalone od kupującej gminy o więcej niż 100 km, głosowanie senackie ws. poprawek zaplanowano na czwartek rano.

Sejm ma rozpatrzyć także poprawki Senatu do ustawy o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparcie niektórych odbiorców. W środę w Senacie zaproponowano objęcie ustawą m.in. prywatnej służby zdrowia, samorządowych lotnisk czy ogrodów działkowych. Jedna z poprawek obniża pułap maksymalnych cen prądu.