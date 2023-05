Sejm wznowił obrady; zajmie się przepisami ws. TK i "czternastej emerytury"

Sejm w piątek, po godz. 9 wznowił obrady; zajmie się m.in. dalszymi pracami nad projektem PiS dot. organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym. Posłowie będą też kontynuować prace nad projektem zakładającym wprowadzenie corocznej wypłaty 14. emerytury.

We wtorek przyjęcie projektu noweli ustawy o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym zarekomendowała sejmowa komisja sprawiedliwości i praw człowieka. Propozycja zakłada zmniejszenie minimalnej liczby sędziów Zgromadzenia Ogólnego - z 2/3 liczby sędziów Trybunału, czyli 10 - do dziewięciu sędziów, a także zmniejszenie liczby sędziów koniecznych do pełnego składu TK - z 11 do dziewięciu sędziów. Znowelizowane przepisy mają mieć zastosowanie do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie noweli.

Posłowie przeprowadzą też drugie czytanie projektu wprowadzającego coroczną wypłatę 14. emerytury. Podczas środowego posiedzenia sejmowe komisje polityki senioralnej oraz polityki społecznej i rodziny jednogłośnie zaopiniowały pozytywnie rządowy projekt. Czternastą emeryturę w pełnej wysokości dostaną osoby, które pobierają świadczenia do 2900 zł brutto. Powyżej tej kwoty działać będzie zasada "złotówka za złotówkę", czyli 14. emerytura zostanie zmniejszana o kwotę przekroczenia ponad 2900 zł brutto, przy czym kwota czternastki wyniesie co najmniej 50 zł. "Czternastkę" otrzyma ok. 8,3 mln emerytów i rencistów, w tym ponad 5,8 mln osób dostanie wypłatę w pełnej wysokości (w kwocie najniższej emerytury), a ponad 1,3 mln osób w wysokości niższej, ze względu na wysokość otrzymywanego świadczenia powyżej 2900 zł miesięcznie.

Sejm przeprowadzi także drugie czytanie projektu ustawy o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Celem propozycji jest wyposażenie uczniów klas IV publicznych i niepublicznych szkół podstawowych w laptopy oraz nauczycieli publicznych szkół podstawowych w bony na zakup laptopa lub laptopa przeglądarkowego.

Na popołudnie zaplanowano głosowania nad stanowiskami i poprawkami Senatu do szeregu ustaw, m.in. nad uchwałą Senatu o odrzuceniu ustawy ws. powołania komisji, która miałaby badać wpływy rosyjskie na bezpieczeństwo wewnętrzne Polski w latach 2007-2022. 14 kwietnia ustawę - autorstwa posłów PiS - uchwalił Sejm; 11 maja odrzucił ją Senat. W środę sejmowa komisja administracji i spraw wewnętrznych pozytywnie oceniła senacką uchwałę o odrzuceniu ustawy.