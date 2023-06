Sejm zajmie się "lex Tusk" i nowelizacją budżetu

Sejm we wtorek rozpocznie czterodniowe posiedzenie; ma się zająć się m.in. prezydenckim projektem noweli ustawy o komisji ds. rosyjskich wpływów oraz zmianami w tegorocznym budżecie państwa.

29 maja prezydent Andrzej Duda podpisał - powstałą z inicjatywy PiS - ustawę o powołaniu komisji ds. badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne RP w latach 2007-2022 i zapowiedział, że w trybie kontroli następczej kieruje ją do Trybunału Konstytucyjnego.

30 maja ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw, a 31 maja weszła w życie. 2 czerwca prezydent poinformował o przygotowaniu projektu nowelizacji tej ustawy i tego dnia projekt trafił do Sejmu.

W piątek posłowie mają też pracować m.in. nad projektem nowelizacji ustawy budżetowej na rok 2023 i nowelizacji ustawy okołobudżetowej.

Sejm zajmie się prezydencką nowelizacją tzw. lex Tusk

Zgodnie ze wstępnym harmonogramem obrad, Sejm ma przystąpić do pierwszego czytania prezydenckiego projektu nowelizacji ustawy o komisji ds. zbadania rosyjskich wpływów we wtorek wieczorem. Drugie czytanie miałoby się odbyć w piątek.

W uzasadnieniu prezydenckiego projektu noweli ustawy o komisji napisano, że jego celem jest wprowadzenie zmian w ustawie, zmierzających do zniesienia możliwości stosowania przez komisję środków zaradczych, zmiany trybu odwoławczego od decyzji komisji - z sądów administracyjnych na sądy powszechne, a także wykluczenia możliwości pełnienia funkcji członka komisji przez posła lub senatora oraz zwiększenia niezależności komisji i transparentności postępowań przed nią i ujednolicenia w ramach systemu prawnego ochrony tajemnic zawodowych.

W pierwszym dniu posiedzenie Sejm ma zająć się także m.in. projektem nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Projekt - jak wskazano w uzasadnieniu - zakłada wdrożenie nowego modelu rekompensowania szkód doznanych przez pacjentów - "dwuinstancyjnego pozasądowego systemu rekompensaty szkód z tytułu zdarzeń medycznych obsługiwanego przez Rzecznika Praw Pacjenta, w miejsce obecnych wojewódzkich komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, oraz powołanie Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych".

Sejm na też rozpocząć prace nad rządowym projektem ustawy o ochronie małoletnich przed dostępem do treści nieodpowiednich w internecie. Zgodnie z projektem dostawcy internetu będą mieli obowiązek wprowadzenia bezpłatnego, skutecznego i prostego w obsłudze mechanizmu blokowania dostępu do treści pornograficznych.

Sejm zajmie się także podwyższeniem kar za szpiegostwo

Odbędzie się również pierwsze czytanie projektu nowelizacji ustawy o emeryturach pomostowych. Zapisano w nim m.in. uchylenie wygaszającego charakteru tych emerytur. Są to świadczenia okresowe, które przysługują do osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego. Emerytura pomostowa jest skierowana do osób wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, u których wraz z wiekiem bardzo istotnie zmniejsza się możliwość wykonywania pracy, związana z malejącą wydolnością psychofizyczną pracownika. Nowelizacja została zgłoszona przez grupę posłów PiS i realizuje część rozwiązań zawartych w porozumieniu podpisanym między rządem a NSZZ "Solidarność".

Posłowie mają też rozpocząć prace nad nowelą Kodeksu karnego oraz niektórych innych ustaw. Projekt zakłada wprowadzenie surowszych kar za szpiegostwo. Kara za udział w działalności obcego wywiadu wynosi obecnie od roku do 10 lat więzienia. Po zmianach opracowywanych przez MS ma to być od 5 do 25 lat więzienia. Z kolei za szpiegostwo polegające na udzielaniu wiadomości grozi dziś od 3 lat więzienia. Zmiany zakładają za ten czyn 8 lat więzienia albo nawet dożywocie. Za kierowanie i organizowanie działalności obcego wywiadu na terenie Polski będzie grozić kara od 10 lat więzienia oraz dożywocie w miejsce obecnie obowiązującej kary od 5 lat.

Ostatnim projektem, który ma być rozpatrzony we wtorek, jest rządowy projektu ustawy o rewitalizacji rzeki Odry. Kancelaria premiera przekazała, że rząd przeznaczy wsparcie dla inwestycji, które mają poprawić stosunki wodne w dorzeczu Odry. "Chodzi m.in. o zadania o charakterze retencyjnym, które mają umożliwić rewitalizację rzeki i ekosystemów zależnych. Na ten cel rząd przeznaczy ok. 1,2 mld zł. Ponadto, usprawnione zostaną procedury administracyjne dla inwestycji, co w efekcie przyśpieszy ich realizację" - poinformowano.

Nowe prawo zaostrzy też kary finansowe za wykroczenia związane z gospodarką wodną - z obecnego poziomu 500 zł do - od 1000 zł do 7500 zł. Wprowadzone zostaną również kary administracyjne w wysokości od 5000 zł do 1 mln zł, m.in. za zaniedbania dotyczące gospodarki wodnej, które zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi i bezpieczeństwu środowiska.

W środę Sejm ma pracować m.in. nad przygotowaną z inicjatywy Solidarnej Polski (obecnie Suwerenna Polska) obywatelską propozycją nowelizacji Kodeksu karnego. Projekt wpłynął do Sejmu na początku października ub.r. i po zmianach przyjętych w czasie prac sejmowych, zakłada, że do trzech lat więzienia miałoby grozić za "lżenie" kościoła w czasie nabożeństwa lub doprowadzenie do "przerwania aktu religijnego".

Posłowie mają zająć się też projektem noweli ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Nowe regulacje zostały wniesione przez polityków partii rządzącej. Przewidują uchylenie przepisów obniżających limit płatności gotówkowych z 15 do 8 tys. zł, a także wprowadzających obowiązek płatności za pośrednictwem rachunku bankowego przez konsumenta, kiedy wartość transakcji z przedsiębiorcą przekracza 20 tys. zł od 2024 r.

W środę wieczorem posłowie maja pracować nad projektami ustaw: o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta i o niektórych zawodach medycznych.

W czwartek Sejm ma pracować nad rządowym projektem noweli Prawa geologicznego i górniczego. Projekt dotyczy zapewnienia odpowiedniej ochrony złóż kopalin w Polsce; usprawnienia m.in. działalności organów nadzoru górniczego; zreformowania działalności państwowej służby geologicznej; wprowadzenia definicji złoża strategicznego, które ze względu na swoje znaczenie dla gospodarki lub bezpieczeństwa kraju, podlegać będzie szczególnej ochronie prawnej.

Kolejny punkt obrad to rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o wielkoobszarowych terenach zdegradowanych. Celem nowych przepisów ma być usunięcie i ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko i zdrowie ludzi wielkoobszarowych terenów zdegradowanych poprzez m.in. zagospodarowanie znajdujących się tam niebezpiecznych odpadów.

Deficyt budżetowy w tym roku ma wynieść 92 miliardy złotych

W czwartek wieczorem zaplanowano przeprowadzenie pierwszego czytania obywatelskiego projektu ustawy dotyczącego refundacji metody in vitro. Projekt ten zapowiedziała pod koniec września ub.r. Koalicja Obywatelska, informowano wtedy, że Ministerstwo Zdrowia miałoby rocznie na ten cel przeznaczać 500 mln zł. W latach 2013-2016 na terenie całego kraju działał Narodowy Program Leczenia Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego. Był realizowany ze środków Ministerstwa Zdrowia i adresowany do wszystkich niepłodnych par spełniających określone kryteria. Obecnie tego typu programy realizują niektóre samorządy gminne.

Posłowie mają też przeprowadzić drugie czytanie rządowego projektu ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izrael o współpracy w dziedzinie wizyt studyjnych zorganizowanych grup młodzieży, podpisanej w Warszawie dnia 22 marca 2023 r.

W piątek, oprócz przeprowadzenia drugich czytań prezydenckiego projektu nowelizacji ustawy o komisji ds rosyjskich wpływów i projektu ustawy dot. emerytur pomostowych, posłowie mają też pracować m.in. nad projektem nowelizacji ustawy budżetowej na rok 2023 i nowelizacji ustawy okołobudżetowej.

Jak napisano we wstępie do uzasadnienia projektu nowelizacji ustawy budżetowej na 2023 r., przewiduje się, że w br. deficyt budżetu państwa wyniesie 92 mld zł wobec planowanych w ustawie 68 mld zł (zwiększenia deficytu budżetu państwa o 24 mld zł). Dochody budżetu państwa w nowelizacji wyniosą 601,4 mld zł (wobec 604,543 mld zł zapisanych w ustawie budżetowej na ten rok), a wydatki 693,4 mld zł (wobec 672,543 mld zł z ustawy budżetowej na br.). W całym br. prognozuje się w noweli dochody z VAT na poziomie 272,9 mld zł, tj. mniej o 13,4 mld zł (4,7 proc.) niż przejęto w ustawie budżetowej na 2023 r.

W piątek wieczorem posłowie mają też dokonać powołania członków Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

Zgodnie ze wstępnym harmonogramem obrad, posiedzenie rozpocznie się od złożenia ślubowania poselskiego przez Stanisława Żmijana, który wejdzie do klubu KO. Pod koniec maja zmarł poseł KO Riad Haidar.