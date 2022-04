Sejm zajmie się m.in. obniżką PIT-u i ubezpieczeniami społecznymi rolników

Sejm w środę rozpocznie dwudniowe posiedzenie; posłowie zajmą się projektem zakładającym obniżenie podatku PIT z 17 proc. na 12 proc., zmianami przepisów o służbie zagranicznej oraz nowelą tzw. ustawy pomocowej. Posłowie mają też pracować nad zmianami w ubezpieczeniach społecznych rolników.

Zgodnie ze wstępnym harmonogramem obrad, posłowie mają rozpocząć prace od przeprowadzenia drugiego czytania projektu nowelizacji ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu. Zmiany mają m.in. umożliwić realizację inwestycji towarzyszących w terminalu LNG w Świnoujściu przez następców prawnych PGNiG lub spółki zależne i ich następców prawnych. Projekt przewiduje ponadto możliwość przenoszenia koncesji poszukiwawczych i wydobywczych uzyskanych przez PGNiG.

Następnie posłowie mają przystąpić do drugiego czytania projektu nowelizacji tzw. ustawy pomocowej, który zakłada m.in. przedłużenie o kolejne 60 dni terminu wypłaty świadczeń za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia uchodźcom z Ukrainy. Rada Ministrów przyjęła ten projekt na wtorkowym posiedzeniu.

Chodzi o przedłożony przez MSWiA projekt nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Projektowana regulacja zakłada przedłużenie okresu, za który może być przyznane świadczenie pieniężne dla polskich rodzin zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy. "Okres wypłaty świadczenia zostanie wydłużony o 60 dni, czyli łącznie będzie mógł wynieść maksymalnie 120 dni. Wprowadzone zostaną także zabezpieczenia, które wyeliminują ewentualne nadużycia dotyczące pobierania świadczenia" - napisano w komunikacie na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Przypomniano, że w przypadku osoby prywatnej, która przyjęła pod swój dach uchodźcę z Ukrainy, świadczenie pieniężne wynosi 40 zł od osoby za dzień. W przypadku jednostki organizacyjnej, osoby prawnej lub przedsiębiorcy, wojewoda może podnieść wysokość świadczenia.

W środę późnym wieczorem posłowie mają zająć się sprawozdaniem komisji w sprawie wniosku Komendanta Głównego Policji z dnia 6 grudnia 2018 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej poseł Joanny Scheuring-Wielgus. Sejmowa komisja pod koniec marca opowiedziała się za uchyleniem immunitetu posłance. Chodzi o protest posłanki Lewicy przeciw pedofilii.

W 2018 r. Scheuring-Wielgus wywiesiła na bramie wejściowej do bazyliki katedralnej św. Jana Chrzciciela w Toruniu dziecięce buciki oraz plakaty z hasłem "Baby Shoes Remember. Stop pedofilii". W ten sposób Joanna Scheuring-Wielgus dołączyła do akcji "Baby Shoes Remember". Zdaniem komendanta głównego policji Scheuring-Wielgus naruszyła zakaz wieszania w miejscach publicznych ogłoszeń i plakatów bez zgody osób zarządzających tymi obiektami.

Sejm przeprowadzi też drugie czytanie rządowego projektu noweli niektórych ustaw w zakresie sposobu finansowania programów mieszkaniowych. Projekt, zdaniem autorów, ma usprawnić finansowanie programu budownictwa socjalnego i komunalnego, obejmującego bezzwrotne finansowe wsparcie z budżetu państwa udzielane głównie jednostkom samorządu terytorialnego i organizacjom pożytku publicznego. Zgodnie z projektem Bank Gospodarstwa Krajowego będzie mógł zawierać umowy finansowego wsparcia z beneficjentami w ramach limitu wydatków ustalonego na dany rok budżetowy. Projekt przewiduje też nowe źródło finansowania programu - ze sprzedaży skarbowych papierów wartościowych.

Posłowie mają też przeprowadzić drugie czytanie prezydenckiego projektu ustawy o Akademii Kopernikańskiej. Autorzy regulacji podnoszą, że jej celem jest zwiększenie konkurencyjności i rozpoznawalności polskiej nauki w świecie. Akademia miałaby realizować program, obejmujący m.in. finansowanie badań naukowych, w tym przyznawanie: Stypendiów Kopernikańskich, Grantów Mikołaja Kopernika, wspieranie Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika, przyznawanie Nagród Kopernikańskich czy powoływanie Ambasadorów Akademii Kopernikańskiej.

Na początku kwietnia przedstawiony przez prezydenta Andrzeja Dudę projekt krytycznie oceniła Koalicja Obywatelska, Lewica, PSL-Koalicja Polska, Konfederacja, Polska 2050 i Porozumienie, uznając, że jest on zły, szkodliwy, zbędny i kuriozalny. Za pracami było PiS. Finalnie większość sejmowa nie zgodziła się na odrzucenie w pierwszym czytaniu tego projektu.

Posłowie mają również przeprowadzić drugie czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o służbie zagranicznej przyjętym przez Radę Ministrów 29 marca. Projektowane zmiany - jak pod koniec marca mówił rzecznik rządu Piotr Müller - mają pozwolić na ponowną weryfikację pracowników polskiej służby zagranicznej, zwłaszcza tych, którzy odbyli studia poza krajami sojuszniczymi Polski.

W projekcie nowelizacji m.in. dodaje się przepis mówiący, że osoba, która kształciła się, uzyskała tytuł zawodowy, stopień w zakresie sztuki, stopień naukowy, tytuł naukowy lub prowadziła działalność naukową w podmiocie systemu szkolnictwa wyższego i nauki będącym: organem bezpieczeństwa innego państwa, wchodzącym w skład sił zbrojnych innego państwa, stanowiącym część resortu spraw zagranicznych lub wewnętrznych innego państwa albo im podległym, przez nie nadzorowanym lub kontrolowanym, może być zatrudniona w służbie zagranicznej po złożeniu wniosku i uzyskaniu zgody Szefa Służby Zagranicznej.

Szef Służby Zagranicznej ma wydawać zgodę na zatrudnienie danej osoby w służbie zagranicznej po otrzymania opinii Szefa ABW potwierdzającej brak takich przeciwwskazań. Wymóg uzyskania zgodny Szefa Służby Zagranicznej ma dotyczyć obecnych członków służby zagranicznej i kandydatów do niej. W projektowanej nowelizacji przewidziano też, że obecny stopień dyplomatyczny attaché w służbie zagranicznej nie będzie już stosowany, a najniższym stopniem dyplomatycznym będzie III sekretarz.

Kolejny punkt obrad to rozpoczęcie prac nad projektem noweli ustawy o Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia wniesionym przez grupę posłów PiS. Projekt - jak czytamy w opisie - "dotyczy przekształcenia Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia w Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego, którego misja skierowana byłaby do Polaków i do narodu ukraińskiego, białoruskiego oraz tej części społeczeństwa rosyjskiego, która potępiła zbrodnie Władimira Putina".

Posłowie mają zająć się także projektem nowelizacji ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Obecnie, jeżeli emeryt prowadzi działalność rolniczą, to wypłata jego emerytury ulega częściowemu zawieszeniu. Po zmianie przepisów rolnik na emeryturze nie będzie musiał zaprzestawać prowadzenia działalności rolniczej, aby otrzymywać świadczenie w pełnej wysokości. W takim przypadku emeryt będzie zobowiązany do dalszego opłacania w KRUS składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, zarówno podstawowej, jak i dodatkowej, w przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego o powierzchni powyżej 50 ha przeliczeniowych.

Projektowana ustawa reguluje kwestie związane ze zbiegiem tytułów ubezpieczenia z rolniczego i powszechnego systemu ubezpieczeń społecznych. Dzięki temu, rolnicy będą mogli unikać niekorzystnych przerw w podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników, które mogą być przeszkodą w ubieganiu się o pomoc ze środków wspólnej polityki rolnej, bądź uniemożliwiać dalsze podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników w przypadku podejmowania - oprócz działalności rolniczej - dodatkowo pozarolniczej działalności gospodarczej.

Sejm w czwartek ma przeprowadzić pierwsze czytanie nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Projekt zakłada, że od 1 lipca 2022 r. stawka podatku PIT spadnie z 17 proc. na 12 proc., czyli o 5 pkt proc. Kwota wolna pozostanie na poziomie 30 tys. zł, a próg podatkowy na poziomie 120 tys. zł. Jednocześnie wprowadzone zostanie odliczenie części składki zdrowotnej od podstawy opodatkowania dla niektórych przedsiębiorców.

Według rządu na zmianach zyska ponad 13 mln podatników, a po reformie, w kieszeniach Polaków zostanie dodatkowe 15 mld zł.

Według projektu przedsiębiorcy na podatku liniowym, ryczałcie i karcie podatkowej będą mogli pomniejszać podstawę opodatkowania o zapłacone składki zdrowotne do określonego limitu. W przypadku liniowców limit wyniesie 8,7 tys. zł (pomniejszenie dochodu). Dla ryczałtowców - 50 proc. zapłaconych składek zdrowotnych (pomniejszenie przychodu). Natomiast dla podatników na karcie - 19 proc. zapłaconej składki (pomniejszenie podatku). Rozwiązanie dotyczy w sumie 1,4 mln podatników.

Sejm ma również przeprowadzić pierwsze czytanie projektu noweli ustawy o podatku od towarów i usług, który został przedłożony przez ministra finansów. Projekt dostosowuje polskie prawo do unijnych przepisów przewidujących szczególne rozwiązania i preferencje w zakresie VAT, w odniesieniu do działań obronnych realizowanych w ramach unijnej wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony.

W projekcie zostało zapisane zwolnienie z VAT dla importu towarów przez siły zbrojne innych państw członkowskich do użytku tych sił lub towarzyszącego im personelu cywilnego (także zaopatrzenia ich mes bądź kantyn), jeżeli siły te biorą udział w działaniach obronnych przeprowadzanych w celu realizacji działania UE w ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony (WPBiO).

W czwartek posłowie mają przystąpić też do pierwszego czytania przygotowanego przez resort sprawiedliwości projektu ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich. Jednym z głównych założeń projektu jest obligatoryjne kierowanie do zakładów poprawczych nieletnich sprawców najpoważniejszych przestępstw, takich jak zabójstwo, gwałt, pedofilia. Jak przewidziano, po opuszczeniu murów zakładu poprawczego o tym, czy resocjalizacja młodego sprawcy już się powiodła czy nie, decydować będzie sąd rodzinny. W razie wątpliwości osobę taką będzie można objąć dozorem kuratora, tak żeby "państwo wiedziało, co się z taką osobą dzieje".

Zaproponowano wprowadzenie możliwości przedłużenia stosowania środka poprawczego, po ukończeniu przez nieletniego 21 lat - nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 lat. Dotyczyć ma to jedynie sprawców najpoważniejszych przestępstw, a decyzję o przedłużeniu pobytu w zakładzie poprawczym będzie podejmował sąd rodzinny. Wychowankowie powyżej 21. roku życia będą poddawani resocjalizacji w nowym rodzaju zakładów poprawczych dla nieletnich przeznaczonym dla tej grupy wiekowej. Zmienić ma się także górna granica wiekową przebywania w zakładzie poprawczym.

Proponowane przepisy określają też minimalną granicę wieku odpowiedzialności za demoralizację na poziomie 10 lat.

W czwartkowym bloku głosowań posłowie rozstrzygną o losie stanowisk i poprawek Senatu do kilku ustaw, tym m.in. do ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027; nowelizacji Karta Nauczyciela; nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym; noweli ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Posłowie mają też wysłuchać sprawozdanie Głównego Inspektora Pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2020 r. wraz ze stanowiskiem Rady Ochrony Pracy.