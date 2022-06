Sejm zajmie się m.in. poprawkami Senatu do ustawy o SN oraz przepisami dot. pomocy kredytobiorcom

Sejm rozpocznie w środę dwudniowe posiedzenie; posłowie mają zająć się m.in. poprawkami Senatu do ustawy o Sądzie Najwyższym, projektem przewidującym pomoc dla kredytobiorców, a także projektem mającym zwiększyć środki na inwestycje kolejowe.

W czwartek po południu, Sejm będzie głosował nad poprawkami Senatu do nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. Szef komisji sprawiedliwości Marek Ast (PiS) powiedział PAP, że stanowisko jego klubu do większości tych poprawek jest negatywne.

Nowelizację ustawy o SN, likwidującą Izbę Dyscyplinarną tego sądu, w zeszłym tygodniu jednogłośnie przyjął Senat. Wcześniej - głosami senackiej większości - Senat wprowadził do noweli blisko 30 poprawek, z których większość zmienia merytorycznie część kluczowych zapisów ustawy. W związku z tym nowelizacja wróciła do Sejmu. W środę po południu wyznaczone jest posiedzenie sejmowej komisji sprawiedliwości, która ma zaopiniować senackie poprawki.

Natomiast w środę Sejm rozpocznie prace od przeprowadzenia drugiego czytanie rządowego projektu noweli ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Najważniejsze kwestie, które obejmie nowelizacja, to opieka nad dziećmi do lat pięciu, szkolenia z języka polskiego organizowane przez urzędy pracy, uproszczenia na dwa lata procedur związanych z zagospodarowaniem przez samorządy pustostanów. Mają zostać też poprawione regulacje pozwalające wyeliminować przypadki ubiegania się o świadczenia przez obywateli Ukrainy, którzy wyjechali z Polski, co pozwoli na uszczelnienie systemu wypłaty świadczeń.

Sejm przeprowadzi ponadto drugiego czytania rządowego projektu ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom. Projekt przewiduje m.in. wprowadzenie powszechnych wakacji kredytowych (do ośmiu miesięcy do końca 2023 r.) dla kredytobiorców hipotecznych w PLN, którzy zaciągnęli zobowiązanie na własne potrzeby mieszkaniowe, zmianę wskaźnika WIBOR od początku 2023 r., a także zasilenie Funduszu Wsparcia Kredytobiorców nowymi środkami, na które mają złożyć się banki.

W projekcie ustawy zostały zawarte także przepisy dostosowujące polskie prawo do rozwiązań UE dotyczących działalności platform crowdfundingowych, tj. takich, które służą finansowaniu społecznościowemu dla przedsięwzięć gospodarczych. Działalność platform crowdfundingowych zostanie uregulowana, a nadzór nad nimi obejmie Komisja Nadzoru Finansowego.

Posłowie będą też kontynuować prace nad rządowym projektem ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich. Jednym z głównych założeń projektu przygotowanego przez resort sprawiedliwości jest obligatoryjne kierowanie do zakładów poprawczych nieletnich sprawców najpoważniejszych przestępstw, takich jak zabójstwo, gwałt, pedofilia. Jak przewidziano, po opuszczeniu murów zakładu poprawczego o tym, czy resocjalizacja młodego sprawcy już się powiodła czy nie, decydować będzie sąd rodzinny. W razie wątpliwości osobę taką będzie można objąć dozorem kuratora, tak żeby "państwo wiedziało, co się z taką osobą dzieje".

Sejm zajmie się też rządowym projektem zmian w ustawach - Prawo geologiczne i górnicze, ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw. Projekt ten przewiduje zniesienie w regulującej funkcjonowanie górnictwa ustawie Prawo geologiczne i górnicze organu nadzoru górniczego - dyrektora Specjalistycznego Urzędu Górniczego (SUG) oraz likwidację SUG. Drugą zmianą jest dodanie w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych przepisów zawierających definicje: "odkrywki", "kopalni" oraz "przodka".

Przeprowadzone ma zostać również drugie czytanie projektu nowelizacji Prawa wodnego. Zmiany mają dostosować polskie regulacje do wymagań unijnych dyrektyw. Usprawnione mają być procedury związane z krajowym programem oczyszczania ścieków komunalnych, zmiany w zakresie zgód wodnoprawnych, zapewnienie odpowiedniej jakości oczyszczania ścieków odprowadzanych taborem asenizacyjnym ze zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków, w zależności od wielkości aglomeracji, z której pochodzą. Chodzi też o ustanowienie kar administracyjnych za naruszenie zobowiązań aglomeracji. Przewidziane zmiany to także usprawnienie procesu tworzenia miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli.

Posłowie będą też dalej pracować nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej. Projekt zawiera przepisy dotyczące nadzoru nad procesem projektowania, budowy oraz eksploatacji morskich farm wiatrowych w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej, jak również nad zespołem urządzeń służących do wyprowadzenia mocy z morskiej farmy wiatrowej na ląd.

W środę w popołudniowym bloku głosowań posłowie mają głosować nad stanowiskami i poprawkami Senatu m.in. do ustawy o Akademii Kopernikańskiej, noweli ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu oraz do noweli ustawy o służbie zagranicznej.

W czwartek, po południu Sejm ma głosować m.in. nad projektem zakładającym przekształcenie Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia w Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego. Jego misja ma być skierowana do narodu ukraińskiego, białoruskiego oraz tej części społeczeństwa rosyjskiego, która potępiła zbrodnie Putina. Projekt nowelizacji to pokłosie rosyjskiej inwazji na Ukrainę, został wniesiony do Sejmu przez grupę posłów PiS.

Pod głosowanie ma być też poddany projekt noweli ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe". W projekcie proponuje się m.in. zwiększenie budżetu programu Kolej Plus z 5,6 mld zł do ponad 11 mld zł umożliwi dofinansowanie 34 projektów inwestycyjnych zamiast planowanych wcześniej 17. Chodzi o realizację inwestycji liniowych - tj. modernizację lub budowę nowych linii kolejowych, w tym mijanek czy łącznic kolejowych. Program będzie realizowany do 2028 r.

Posłowie mają tez głosować nad projektem ustawy nowelizującej prawo budowlane. Nowe przepisy to kontynuacja prac nad cyfryzacją procesu budowlanego, zakładają m.in. umożliwienie prowadzenia dziennika budowy i książki obiektu budowlanego w formie elektronicznej, a także uregulowanie działania portalu e-budownictwo, który ma służyć do obsługi administracyjnej usług procesu budowlanego. Zgodnie z nowymi przepisami dziennik budowy będzie można prowadzić również - tak jak teraz - w formie papierowej, ale do 2030 roku.

Ponadto pod głosowanie ma zostać poddany rządowy projekt nowelizacji niektórych ustaw w zakresie sposobu finansowania programów mieszkaniowych. Projekt, zdaniem autorów, ma usprawnić finansowanie programu budownictwa socjalnego i komunalnego, obejmującego bezzwrotne finansowe wsparcie z budżetu państwa udzielane głównie jednostkom samorządu terytorialnego i organizacjom pożytku publicznego. Zgodnie z projektem Bank Gospodarstwa Krajowego będzie mógł zawierać umowy finansowego wsparcia z beneficjentami w ramach limitu wydatków ustalonego na dany rok budżetowy. Projekt przewiduje też nowe źródło finansowania programu - ze sprzedaży skarbowych papierów wartościowych.

Posłowie mają też wysłuchać informacji o działalności Krajowej Rady Sądownictwa w 2021 r.